Украина, несомненно, станет членом НАТО, но во время войны это трудно реализовать, - премьер Бельгии де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украина точно станет членом НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico,
"Траектория к тому, чтобы стать частью НАТО, есть. Но, естественно, в период, пока Украина воюет, это трудно реализовать, но понятно, что Украина будет частью НАТО", - сказал Де Кроо.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс "однажды" в будущем как его 33-й или 34-й член. Однако сроки пока не определены.
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Там не НТАТО...
Там НАТО-
Де треба насупити бров!
У...