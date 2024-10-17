Украина, несомненно, станет членом НАТО, но во время войны это трудно реализовать, - премьер Бельгии де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украина точно станет членом НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico,

"Траектория к тому, чтобы стать частью НАТО, есть. Но, естественно, в период, пока Украина воюет, это трудно реализовать, но понятно, что Украина будет частью НАТО", - сказал Де Кроо.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс "однажды" в будущем как его 33-й или 34-й член. Однако сроки пока не определены.

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