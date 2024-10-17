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Украина, несомненно, станет членом НАТО, но во время войны это трудно реализовать, - премьер Бельгии де Кроо

Александр де Кроо про членстов України в НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украина точно станет членом НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico,

"Траектория к тому, чтобы стать частью НАТО, есть. Но, естественно, в период, пока Украина воюет, это трудно реализовать, но понятно, что Украина будет частью НАТО", - сказал Де Кроо.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс "однажды" в будущем как его 33-й или 34-й член. Однако сроки пока не определены.

Также читайте: Генсек НАТО Рютте о первом пункте "Плана победы": Это - часть переговоров, которые продолжаются.

Автор: 

Украина (45008) членство в НАТО (1529) Александр Де Кроо (26)


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Після перемоги нащо НАТО Україні? НАТО себе не може захистити від кацапських ракет.
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17.10.2024 13:06 Ответить
"Україна безсумнівно стане членом НАТО. Але не зараз, і не членом, і не НАТО"...
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17.10.2024 13:07 Ответить
Після війни ви нам в ... не вперлись!! Бо і під час війни від вас толку обмаль!
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17.10.2024 13:08 Ответить
А представ собі, якби вони нічого не надали? Де ти б зараз був? Так, що не треба лайном кидатись. Треба хоч за те, що надали дякувати.
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17.10.2024 13:49 Ответить
Де Кров...

Там не НТАТО...

Там НАТО-

Де треба насупити бров!
У...
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17.10.2024 13:28 Ответить
Яка нах#й траєкторія? Ох і пи₴дуни. Це їх і загубить.
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17.10.2024 13:42 Ответить
"... і тому це бастардо України буде продовжувати війну всіма доступними способами" - додав він вже мовчки.
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17.10.2024 14:05 Ответить
Повні брехуни, ніяке НАТО і Євросоюз не світить але дражнілки вони час від часу видають.
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17.10.2024 14:24 Ответить
Александр де Коло в.о. обов'язки прем'єр-міністра оскільки його партія продула парламентські вибори
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17.10.2024 18:42 Ответить
 
 