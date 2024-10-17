Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО в будущем, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс "однажды" в будущем как его 33-й или 34-й член. Однако сроки пока не определены.

Об этом он сказал, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В то же время Рютте воздержался от ответа на вопрос, стали ли страны Альянса более благосклонными к предложению приглашения Украины в НАТО.

На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас - о хронологии", - подчеркнул генсек НАТО.

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Он отметил, что сейчас союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины.

"Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", - добавил Рютте.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы Украины. В общем обнародованный главой государства документ включает 5 разделов. Первый пункт касается приглашения Украины в НАТО еще до окончания войны.

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