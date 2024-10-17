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Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО в будущем, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс "однажды" в будущем как его 33-й или 34-й член. Однако сроки пока не определены.

Об этом он сказал, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В то же время Рютте воздержался от ответа на вопрос, стали ли страны Альянса более благосклонными к предложению приглашения Украины в НАТО.

На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас - о хронологии", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте: Дуда и Рютте обсудили привлечение НАТО к поддержке Украины

Он отметил, что сейчас союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины.

"Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", - добавил Рютте.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы Украины. В общем обнародованный главой государства документ включает 5 разделов. Первый пункт касается приглашения Украины в НАТО еще до окончания войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО принимает к сведению "План победы" Зеленского, - Рютте

Автор: 

НАТО (10057) членство в НАТО (1529) Рютте Марк (377)


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Топ комментарии
+21
Членство в НАТО вже на горизонті.

P.S. Горизонт це така лінія при наближенні до якої, вона віддаляється.
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17.10.2024 11:25
+14
Якийсь кумедний той Рютте. Він що План Перемоги не читав...?
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17.10.2024 11:24
+10
У майбутнєму нато вже не буде! З такими ,,членами"!
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17.10.2024 11:25
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Обіцянка -цяцянка.
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17.10.2024 11:22 Ответить
а чи візьмуть у НАТО 49 прокурорів-"інвалідів" Хмельницької області ?

лише один прокурор із всієї області ! виявився чесним і НЕ оформив інвалідність
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17.10.2024 12:25 Ответить
33 ми будуть гризуни, ну а 34 м вже дєрьмозеку запросять ))
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17.10.2024 11:23 Ответить
При цій владі ніяке НАТО нам не світить...
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17.10.2024 12:30 Ответить
Дерьмозека, це якийсь помошник дєрьмака?
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17.10.2024 12:35 Ответить
Якийсь кумедний той Рютте. Він що План Перемоги не читав...?
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17.10.2024 11:24 Ответить
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17.10.2024 11:29 Ответить
план перемоги не читають а курють ))
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17.10.2024 11:37 Ответить
Читав він отой План перемоги, ще до оголошення в ВР, і зрозумів, що це - перекладання відповідальності за хід війни на його роботодавців, керівників країн-членів НАТО
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17.10.2024 11:38 Ответить
Навпроти! Після ознайомлення з потужним Планом перемоги від дав надпотужну відповідь! Приблизно так це виглядає: "... дєнєх нєт, но ви дєржитєсь!"
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17.10.2024 12:12 Ответить
Членство в НАТО вже на горизонті.

P.S. Горизонт це така лінія при наближенні до якої, вона віддаляється.
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17.10.2024 11:25 Ответить
У майбутнєму нато вже не буде! З такими ,,членами"!
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17.10.2024 11:25 Ответить
Нова мантра.
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17.10.2024 11:27 Ответить
33...34...35... так можна і дальше рахувати.Для вступу в НАТО необхідно погодження КОЖНОЇ країни, а потім ратифікація в парламенті теж кожної країни, З такими Фіцами і Орбанами нам НАТО навіть не світить..та і Німеччина теж не в захваті,судячи по ліваках в Бундестазі...он Туреччину в Євросоюз ,ше не прийняли на протязі 10 років...а тут якась Україна...
не вірю.
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17.10.2024 11:27 Ответить
ну а при цифрі 37, з нато злетить весь хміль )) уже січас як холодом подуло!
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17.10.2024 11:39 Ответить
"...Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому..."

Але це не точно. Або у дуже далекому майбутньому. Або це просто "фігура мови" - треба ж щось говорити. Особливо після прочитання "плану перемоги" Зеленського - правду Рютте сказати якось ніяково, а брехати не хочеться.
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17.10.2024 11:27 Ответить
Я тебе поцілую - завтра - може
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17.10.2024 11:28 Ответить
...або колись потім,
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17.10.2024 11:38 Ответить
мабудь, якщо захочу...
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17.10.2024 11:40 Ответить
Колись, Іншим разом, Коли-небудь, Як-небудь, Якось, Одного разу, Одного дня, тощо
Короче: в НАТО Україна зайде. Але Рютте дає зрозуміти: ЕрЗе - навряд чи зайде...
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17.10.2024 11:29 Ответить
ці двоє однозначно не зайдуть. їм на на шашлик, на асфальті, поїдуть на шатлах
пан Рютте чітко визначив це формулюваннями: "перед ними вирине хтось інший", "Україна буде членом НАТО у майбутньому"
Ну і вишенька для єрзе : "Це те, що вирішили у Вашінгтоні"
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17.10.2024 11:51 Ответить
А для цього нам потрібно перемогти Рашку , Півн.Корею , Іран , і Китай .
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17.10.2024 11:30 Ответить
Ні. Для цього нам треба перемогти зебанду - це перший ворог України, бо бʼє підло в спину.
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17.10.2024 11:34 Ответить
Свіженьке яйце проклюнулось з подоляківського інкубатора
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17.10.2024 12:56 Ответить
Поки я писала і картинка підспіла
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17.10.2024 11:32 Ответить
Хтось сховав
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17.10.2024 11:34 Ответить
Поки зелень при владі, крім обіцянок Україні не світить ніяке НАТО. Будуть тільки обіцянки, як морквина перед носом віслюка (оманського).
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17.10.2024 11:31 Ответить
Ну так найвеличнішому відповідають тією ж монетою, якої він платить: обіцянки, пусто-порожнє ляпання язиком, а на виході - нічого. Може скоро ця дєрьмаківська шобла ще й бидлодипломатію на свою адресу почує...
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17.10.2024 11:52 Ответить
Або падишах помре, або віслюк здохне...(с)
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17.10.2024 11:36 Ответить
Майбутнє залежить не від того, що ми збираємося робити, а від того, що вже зробили. Не тим шляхом ми пішли.
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17.10.2024 11:37 Ответить
Прийняли до відома .
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17.10.2024 11:38 Ответить
Це відповідь на п.1 Плану перемоги .
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17.10.2024 11:41 Ответить
Треба було вступати в ОДКБ і тайожний союз
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17.10.2024 11:43 Ответить
На кухнях такі думки без сарказму висловлюють мільйони людей.
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17.10.2024 12:27 Ответить
В черговий раз як казав покійний регіонал "розвели как котят"
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17.10.2024 11:44 Ответить
"Ihr, die ihr NATO eintretet, lasst alle Hoffnung fahren" (C). в ******** ситуації ((
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17.10.2024 11:46 Ответить
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17.10.2024 11:59 Ответить
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17.10.2024 12:15 Ответить
План - якши !
Якши план !

😂👍
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17.10.2024 12:21 Ответить
скоріше 134-м
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17.10.2024 12:04 Ответить
А тоді Україна буде, чи ната?
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17.10.2024 12:07 Ответить
НАТО мабуть ще буде, що йому зробиться? Будуть сопіти потихеньку.

А от України може і не буде в тому вигляді як вона була, залишиться тільки ОПу з Єрмаком та Абрахамією, бокомусь же треба буде зустрічати з букетами...
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17.10.2024 12:24 Ответить
73% вибрали ОЦЕ (див. вище) , то чому зараз дивуватися , що нас не беруть до НАТО???

Коли Порох проповідував "Армія, мова, віра", то він займався армією, добився однієї державної мови в Конституції, і добився Томосу для України.

І добився б і вступу до НАТО.

Але мудрому наріду більше подобалось "какая разніца " і "хоть паржом"

Мудрий нарід про...ав своє майбутнє
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17.10.2024 12:09 Ответить
Все всім уже зрозуміло.

І до чого тут Ющ.?

Він, як би там не було, зробив хоть якусь добру справу. Підняв на кон справу про Голодомор. І за це йому велика дяка.

А що зробив нелох, крім шкоди?
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17.10.2024 12:29 Ответить
Почав с того, що назвав (не)свою країну дівкою легкої поведінки, а 73% на це не образились і проголосували.

Зрадили і Україну, і самі себе.
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17.10.2024 12:34 Ответить
Предприниматель Михаил Вейсберг написал в Facebook, что ему "было стыдно" смотреть выступление студии.

"Это нужно посмотреть, чтобы после уже никогда не смотреть "95-й квартал".

Рассказывать русским туристам в Юрмале от имени президента, что мы выпрашиваем у всех деньги и гарантируем, что не будем отдавать...

По-моему, даже людям в зале местами становилось неудобно, они удивленно смотрели друг на друга. Какой позор", - отметил он.

gordonua.com/news/politics/zelenskiy-na-festivale-v-yurmale-sravnil-ukrainu-s-aktrisoy-nemeckogo-filma-dlya-vzroslyh-gotovoy-prinyat-v-******-kolichestve-s-******-storony-149665.html
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17.10.2024 14:20 Ответить
очікувано..., тоді може або осел здохне, або сам падішах...
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17.10.2024 12:10 Ответить
Що їм заважає запросити Україну до НАТО? Не прийняти звісно, а просто, якби застолбити нашу Державу у зоні впливу НАТО назавжди? Тобто вони ще думають, а може тут раша ще влізе? Ну тоді хто вони, як не цинічні покидьки? 24 роки манять як віслюка морквою. І справа тут не в стандартах, корупції і т.і. Між запрошенням та вступом це все можливо утрясти, але де формальні кроки на зустріч до України?
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17.10.2024 12:45 Ответить
Вот если бы уже сейчас Украина была бы членом НАТО - оно бы за нас "вписалось" против России? Что-то сомневаюсь я в этом.
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17.10.2024 13:06 Ответить
Ну что-то руссофашисты не нападают на прибалтов, потому что они в НАТО

А иначе им было бы как два пальца об асфальт разгромить эти маленькие государства
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17.10.2024 14:24 Ответить
Що не видно , що вони дуркують...??? брехуни чортові. НЕ БУДУТЬ ВОНИ НАС ТУДИ БРАТИ НІ ТЕПЕР НІ В МАЙБУТНЬОМУ.
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17.10.2024 14:35 Ответить
думаю Росія буде 33-ю
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17.10.2024 15:08 Ответить
Що тут незрозумілого. Ну не можуть війська Росії та НАТО один на одного дивитися через приціл. Раптом у когось рука здригнеться і він вистрілить. Інтереси НАТО та Росії збігаються. Потрібна прокладка. Різниця тільки в тому, що для Росії Україна має бути нейтральною, а для НАТО агресивно ворожа до Росії для її вимотування та гальмування.
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17.10.2024 17:44 Ответить
 
 