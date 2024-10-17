Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО в будущем, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс "однажды" в будущем как его 33-й или 34-й член. Однако сроки пока не определены.
Об этом он сказал, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В то же время Рютте воздержался от ответа на вопрос, стали ли страны Альянса более благосклонными к предложению приглашения Украины в НАТО.
На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас - о хронологии", - подчеркнул генсек НАТО.
Он отметил, что сейчас союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины.
"Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", - добавил Рютте.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы Украины. В общем обнародованный главой государства документ включает 5 разделов. Первый пункт касается приглашения Украины в НАТО еще до окончания войны.
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лише один прокурор із всієї області ! виявився чесним і НЕ оформив інвалідність
P.S. Горизонт це така лінія при наближенні до якої, вона віддаляється.
не вірю.
Але це не точно. Або у дуже далекому майбутньому. Або це просто "фігура мови" - треба ж щось говорити. Особливо після прочитання "плану перемоги" Зеленського - правду Рютте сказати якось ніяково, а брехати не хочеться.
Короче: в НАТО Україна зайде. Але Рютте дає зрозуміти: ЕрЗе - навряд чи зайде...
пан Рютте чітко визначив це формулюваннями: "перед ними вирине хтось інший", "Україна буде членом НАТО у майбутньому"
Ну і вишенька для єрзе : "Це те, що вирішили у Вашінгтоні"
Якши план !
😂👍
А от України може і не буде в тому вигляді як вона була, залишиться тільки ОПу з Єрмаком та Абрахамією, бокомусь же треба буде зустрічати з букетами...
Коли Порох проповідував "Армія, мова, віра", то він займався армією, добився однієї державної мови в Конституції, і добився Томосу для України.
І добився б і вступу до НАТО.
Але мудрому наріду більше подобалось "какая разніца " і "хоть паржом"
Мудрий нарід про...ав своє майбутнє
І до чого тут Ющ.?
Він, як би там не було, зробив хоть якусь добру справу. Підняв на кон справу про Голодомор. І за це йому велика дяка.
А що зробив нелох, крім шкоди?
Зрадили і Україну, і самі себе.
"Это нужно посмотреть, чтобы после уже никогда не смотреть "95-й квартал".
Рассказывать русским туристам в Юрмале от имени президента, что мы выпрашиваем у всех деньги и гарантируем, что не будем отдавать...
По-моему, даже людям в зале местами становилось неудобно, они удивленно смотрели друг на друга. Какой позор", - отметил он.
gordonua.com/news/politics/zelenskiy-na-festivale-v-yurmale-sravnil-ukrainu-s-aktrisoy-nemeckogo-filma-dlya-vzroslyh-gotovoy-prinyat-v-******-kolichestve-s-******-storony-149665.html
А иначе им было бы как два пальца об асфальт разгромить эти маленькие государства