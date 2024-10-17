Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна вступить до Північноатлантичного Альянсу "одного дня" у майбутньому як його 33-й або 34-й член. Однак терміни поки не визначені.

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Водночас Рютте утримався від відповіді на запитання, чи стали країни Альянсу більш прихильними до пропозиції запрошення Україні в НАТО.

На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію", - наголосив генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда та Рютте обговорили залучення НАТО до підтримки України

Він зауважив, що нині союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.

"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", - додав Рютте.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. Загалом оприлюднений главою держави документ включає 5 розділів. Перший пункт стосується запрошення України в НАТО ще до закінчення війни.

Читайте також: НАТО бере до відома "План перемоги" Зеленського, - Рютте