Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна вступить до Північноатлантичного Альянсу "одного дня" у майбутньому як його 33-й або 34-й член. Однак терміни поки не визначені.
Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Водночас Рютте утримався від відповіді на запитання, чи стали країни Альянсу більш прихильними до пропозиції запрошення Україні в НАТО.
На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію", - наголосив генсек НАТО.
Він зауважив, що нині союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.
"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", - додав Рютте.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. Загалом оприлюднений главою держави документ включає 5 розділів. Перший пункт стосується запрошення України в НАТО ще до закінчення війни.
Будь ласка, зачекайте...
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лише один прокурор із всієї області ! виявився чесним і НЕ оформив інвалідність
P.S. Горизонт це така лінія при наближенні до якої, вона віддаляється.
не вірю.
Але це не точно. Або у дуже далекому майбутньому. Або це просто "фігура мови" - треба ж щось говорити. Особливо після прочитання "плану перемоги" Зеленського - правду Рютте сказати якось ніяково, а брехати не хочеться.
Короче: в НАТО Україна зайде. Але Рютте дає зрозуміти: ЕрЗе - навряд чи зайде...
пан Рютте чітко визначив це формулюваннями: "перед ними вирине хтось інший", "Україна буде членом НАТО у майбутньому"
Ну і вишенька для єрзе : "Це те, що вирішили у Вашінгтоні"
Якши план !
😂👍
А от України може і не буде в тому вигляді як вона була, залишиться тільки ОПу з Єрмаком та Абрахамією, бокомусь же треба буде зустрічати з букетами...
Коли Порох проповідував "Армія, мова, віра", то він займався армією, добився однієї державної мови в Конституції, і добився Томосу для України.
І добився б і вступу до НАТО.
Але мудрому наріду більше подобалось "какая разніца " і "хоть паржом"
Мудрий нарід про...ав своє майбутнє
І до чого тут Ющ.?
Він, як би там не було, зробив хоть якусь добру справу. Підняв на кон справу про Голодомор. І за це йому велика дяка.
А що зробив нелох, крім шкоди?
Зрадили і Україну, і самі себе.
"Это нужно посмотреть, чтобы после уже никогда не смотреть "95-й квартал".
Рассказывать русским туристам в Юрмале от имени президента, что мы выпрашиваем у всех деньги и гарантируем, что не будем отдавать...
По-моему, даже людям в зале местами становилось неудобно, они удивленно смотрели друг на друга. Какой позор", - отметил он.
gordonua.com/news/politics/zelenskiy-na-festivale-v-yurmale-sravnil-ukrainu-s-aktrisoy-nemeckogo-filma-dlya-vzroslyh-gotovoy-prinyat-v-******-kolichestve-s-******-storony-149665.html
А иначе им было бы как два пальца об асфальт разгромить эти маленькие государства