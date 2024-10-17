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Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна вступить до Північноатлантичного Альянсу "одного дня" у майбутньому як його 33-й або 34-й член. Однак терміни поки не визначені. 

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Водночас Рютте утримався від відповіді на запитання, чи стали країни Альянсу більш прихильними до пропозиції запрошення Україні в НАТО.

На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію", - наголосив генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда та Рютте обговорили залучення НАТО до підтримки України

Він зауважив, що нині союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.

"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", - додав Рютте.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. Загалом оприлюднений главою держави документ включає 5 розділів. Перший пункт стосується запрошення України в НАТО ще до закінчення війни.

Читайте також: НАТО бере до відома "План перемоги" Зеленського, - Рютте

Автор: 

НАТО (6530) членство в НАТО (1738) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+21
Членство в НАТО вже на горизонті.

P.S. Горизонт це така лінія при наближенні до якої, вона віддаляється.
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17.10.2024 11:25 Відповісти
+14
Якийсь кумедний той Рютте. Він що План Перемоги не читав...?
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17.10.2024 11:24 Відповісти
+10
У майбутнєму нато вже не буде! З такими ,,членами"!
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17.10.2024 11:25 Відповісти
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Обіцянка -цяцянка.
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17.10.2024 11:22 Відповісти
а чи візьмуть у НАТО 49 прокурорів-"інвалідів" Хмельницької області ?

лише один прокурор із всієї області ! виявився чесним і НЕ оформив інвалідність
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17.10.2024 12:25 Відповісти
33 ми будуть гризуни, ну а 34 м вже дєрьмозеку запросять ))
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17.10.2024 11:23 Відповісти
При цій владі ніяке НАТО нам не світить...
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17.10.2024 12:30 Відповісти
Дерьмозека, це якийсь помошник дєрьмака?
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17.10.2024 12:35 Відповісти
Якийсь кумедний той Рютте. Він що План Перемоги не читав...?
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17.10.2024 11:24 Відповісти
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17.10.2024 11:29 Відповісти
план перемоги не читають а курють ))
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17.10.2024 11:37 Відповісти
Читав він отой План перемоги, ще до оголошення в ВР, і зрозумів, що це - перекладання відповідальності за хід війни на його роботодавців, керівників країн-членів НАТО
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17.10.2024 11:38 Відповісти
Навпроти! Після ознайомлення з потужним Планом перемоги від дав надпотужну відповідь! Приблизно так це виглядає: "... дєнєх нєт, но ви дєржитєсь!"
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17.10.2024 12:12 Відповісти
Членство в НАТО вже на горизонті.

P.S. Горизонт це така лінія при наближенні до якої, вона віддаляється.
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17.10.2024 11:25 Відповісти
У майбутнєму нато вже не буде! З такими ,,членами"!
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17.10.2024 11:25 Відповісти
Нова мантра.
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17.10.2024 11:27 Відповісти
33...34...35... так можна і дальше рахувати.Для вступу в НАТО необхідно погодження КОЖНОЇ країни, а потім ратифікація в парламенті теж кожної країни, З такими Фіцами і Орбанами нам НАТО навіть не світить..та і Німеччина теж не в захваті,судячи по ліваках в Бундестазі...он Туреччину в Євросоюз ,ше не прийняли на протязі 10 років...а тут якась Україна...
не вірю.
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17.10.2024 11:27 Відповісти
ну а при цифрі 37, з нато злетить весь хміль )) уже січас як холодом подуло!
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17.10.2024 11:39 Відповісти
"...Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому..."

Але це не точно. Або у дуже далекому майбутньому. Або це просто "фігура мови" - треба ж щось говорити. Особливо після прочитання "плану перемоги" Зеленського - правду Рютте сказати якось ніяково, а брехати не хочеться.
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17.10.2024 11:27 Відповісти
Я тебе поцілую - завтра - може
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17.10.2024 11:28 Відповісти
...або колись потім,
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17.10.2024 11:38 Відповісти
мабудь, якщо захочу...
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17.10.2024 11:40 Відповісти
Колись, Іншим разом, Коли-небудь, Як-небудь, Якось, Одного разу, Одного дня, тощо
Короче: в НАТО Україна зайде. Але Рютте дає зрозуміти: ЕрЗе - навряд чи зайде...
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17.10.2024 11:29 Відповісти
ці двоє однозначно не зайдуть. їм на на шашлик, на асфальті, поїдуть на шатлах
пан Рютте чітко визначив це формулюваннями: "перед ними вирине хтось інший", "Україна буде членом НАТО у майбутньому"
Ну і вишенька для єрзе : "Це те, що вирішили у Вашінгтоні"
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17.10.2024 11:51 Відповісти
А для цього нам потрібно перемогти Рашку , Півн.Корею , Іран , і Китай .
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17.10.2024 11:30 Відповісти
Ні. Для цього нам треба перемогти зебанду - це перший ворог України, бо бʼє підло в спину.
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17.10.2024 11:34 Відповісти
Свіженьке яйце проклюнулось з подоляківського інкубатора
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17.10.2024 12:56 Відповісти
Поки я писала і картинка підспіла
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17.10.2024 11:32 Відповісти
Хтось сховав
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17.10.2024 11:34 Відповісти
Поки зелень при владі, крім обіцянок Україні не світить ніяке НАТО. Будуть тільки обіцянки, як морквина перед носом віслюка (оманського).
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17.10.2024 11:31 Відповісти
Ну так найвеличнішому відповідають тією ж монетою, якої він платить: обіцянки, пусто-порожнє ляпання язиком, а на виході - нічого. Може скоро ця дєрьмаківська шобла ще й бидлодипломатію на свою адресу почує...
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17.10.2024 11:52 Відповісти
Або падишах помре, або віслюк здохне...(с)
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17.10.2024 11:36 Відповісти
Майбутнє залежить не від того, що ми збираємося робити, а від того, що вже зробили. Не тим шляхом ми пішли.
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17.10.2024 11:37 Відповісти
Прийняли до відома .
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17.10.2024 11:38 Відповісти
Це відповідь на п.1 Плану перемоги .
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17.10.2024 11:41 Відповісти
Треба було вступати в ОДКБ і тайожний союз
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17.10.2024 11:43 Відповісти
На кухнях такі думки без сарказму висловлюють мільйони людей.
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17.10.2024 12:27 Відповісти
В черговий раз як казав покійний регіонал "розвели как котят"
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17.10.2024 11:44 Відповісти
"Ihr, die ihr NATO eintretet, lasst alle Hoffnung fahren" (C). в ******** ситуації ((
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17.10.2024 11:46 Відповісти
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17.10.2024 11:59 Відповісти
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17.10.2024 12:15 Відповісти
План - якши !
Якши план !

😂👍
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17.10.2024 12:21 Відповісти
скоріше 134-м
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17.10.2024 12:04 Відповісти
А тоді Україна буде, чи ната?
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17.10.2024 12:07 Відповісти
НАТО мабуть ще буде, що йому зробиться? Будуть сопіти потихеньку.

А от України може і не буде в тому вигляді як вона була, залишиться тільки ОПу з Єрмаком та Абрахамією, бокомусь же треба буде зустрічати з букетами...
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17.10.2024 12:24 Відповісти
73% вибрали ОЦЕ (див. вище) , то чому зараз дивуватися , що нас не беруть до НАТО???

Коли Порох проповідував "Армія, мова, віра", то він займався армією, добився однієї державної мови в Конституції, і добився Томосу для України.

І добився б і вступу до НАТО.

Але мудрому наріду більше подобалось "какая разніца " і "хоть паржом"

Мудрий нарід про...ав своє майбутнє
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17.10.2024 12:09 Відповісти
Все всім уже зрозуміло.

І до чого тут Ющ.?

Він, як би там не було, зробив хоть якусь добру справу. Підняв на кон справу про Голодомор. І за це йому велика дяка.

А що зробив нелох, крім шкоди?
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17.10.2024 12:29 Відповісти
Почав с того, що назвав (не)свою країну дівкою легкої поведінки, а 73% на це не образились і проголосували.

Зрадили і Україну, і самі себе.
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17.10.2024 12:34 Відповісти
Предприниматель Михаил Вейсберг написал в Facebook, что ему "было стыдно" смотреть выступление студии.

"Это нужно посмотреть, чтобы после уже никогда не смотреть "95-й квартал".

Рассказывать русским туристам в Юрмале от имени президента, что мы выпрашиваем у всех деньги и гарантируем, что не будем отдавать...

По-моему, даже людям в зале местами становилось неудобно, они удивленно смотрели друг на друга. Какой позор", - отметил он.

gordonua.com/news/politics/zelenskiy-na-festivale-v-yurmale-sravnil-ukrainu-s-aktrisoy-nemeckogo-filma-dlya-vzroslyh-gotovoy-prinyat-v-******-kolichestve-s-******-storony-149665.html
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17.10.2024 14:20 Відповісти
очікувано..., тоді може або осел здохне, або сам падішах...
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17.10.2024 12:10 Відповісти
Що їм заважає запросити Україну до НАТО? Не прийняти звісно, а просто, якби застолбити нашу Державу у зоні впливу НАТО назавжди? Тобто вони ще думають, а може тут раша ще влізе? Ну тоді хто вони, як не цинічні покидьки? 24 роки манять як віслюка морквою. І справа тут не в стандартах, корупції і т.і. Між запрошенням та вступом це все можливо утрясти, але де формальні кроки на зустріч до України?
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17.10.2024 12:45 Відповісти
Вот если бы уже сейчас Украина была бы членом НАТО - оно бы за нас "вписалось" против России? Что-то сомневаюсь я в этом.
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17.10.2024 13:06 Відповісти
Ну что-то руссофашисты не нападают на прибалтов, потому что они в НАТО

А иначе им было бы как два пальца об асфальт разгромить эти маленькие государства
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17.10.2024 14:24 Відповісти
Що не видно , що вони дуркують...??? брехуни чортові. НЕ БУДУТЬ ВОНИ НАС ТУДИ БРАТИ НІ ТЕПЕР НІ В МАЙБУТНЬОМУ.
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17.10.2024 14:35 Відповісти
думаю Росія буде 33-ю
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17.10.2024 15:08 Відповісти
Що тут незрозумілого. Ну не можуть війська Росії та НАТО один на одного дивитися через приціл. Раптом у когось рука здригнеться і він вистрілить. Інтереси НАТО та Росії збігаються. Потрібна прокладка. Різниця тільки в тому, що для Росії Україна має бути нейтральною, а для НАТО агресивно ворожа до Росії для її вимотування та гальмування.
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17.10.2024 17:44 Відповісти
 
 