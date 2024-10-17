НАТО бере до відома "План перемоги" Зеленського, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував "План перемоги", представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це, звичайно, сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план... Це не означає, що я тут можу сказати, що підтримую весь план, це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба краще зрозуміти", – сказав Рютте.

НАТО бере озвучений план до відома, сказав Рютте та запевнив, що союзники обговорять пункти плану, в окремі з них потрібно заглибитися, "щоб зрозуміти, що за цим стоїть". Це, зі слів генсека НАТО, відбудеться за закритими дверима. Тому він відмовився коментувати окремі елементи плану.

Рютте припустив, що можуть бути "різні погляди на окремі аспекти плану", але це, каже генсек НАТО, "не означає, що ми не стоїмо поряд з Україною, щоб переконатися, що Путін не досягне свого".

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Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.