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Новини
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НАТО бере до відома "План перемоги" Зеленського, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував "План перемоги", представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це, звичайно, сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план... Це не означає, що я тут можу сказати, що підтримую весь план, це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба краще зрозуміти", – сказав Рютте.

НАТО бере озвучений план до відома, сказав Рютте та запевнив, що союзники обговорять пункти плану, в окремі з них потрібно заглибитися, "щоб зрозуміти, що за цим стоїть". Це, зі слів генсека НАТО, відбудеться за закритими дверима. Тому він відмовився коментувати окремі елементи плану.

Рютте припустив, що можуть бути "різні погляди на окремі аспекти плану", але це, каже генсек НАТО, "не означає, що ми не стоїмо поряд з Україною, щоб переконатися, що Путін не досягне свого".

Читайте також: Росії не залякати НАТО погрозами. Зробимо все необхідне, щоб Україна перемогла, - Рютте

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Автор: 

НАТО (6518) Рютте Марк (420) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+10
от добре це НАТО,
а могли б і відразу це все дитяче зелення на ... послати.
а так взяли до уваги!
діпломатія - це тобі не в лінялому до хлопців в костюмах...
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17.10.2024 00:22
+10
Толерантність західна. Ніколи навіть відвертого дебіла дебілом не назвуть. Інший менталітет. А будуть тільки поблажливо посміхатися.
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17.10.2024 00:37
+9
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17.10.2024 00:15
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17.10.2024 00:15 Відповісти
НАТО каже -Ми імєлі етот план ввіду.
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17.10.2024 00:15 Відповісти
Оце послали так послали...
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17.10.2024 00:17 Відповісти
от добре це НАТО,
а могли б і відразу це все дитяче зелення на ... послати.
а так взяли до уваги!
діпломатія - це тобі не в лінялому до хлопців в костюмах...
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17.10.2024 00:22 Відповісти
Толерантність західна. Ніколи навіть відвертого дебіла дебілом не назвуть. Інший менталітет. А будуть тільки поблажливо посміхатися.
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17.10.2024 00:37 Відповісти
Камала Харіс назвала План перемоги Зелі Планом капітуляції Х@ йлу ..
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17.10.2024 00:28 Відповісти
Де і коли?
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17.10.2024 00:51 Відповісти
сарочка напіздюнькала трошкі
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17.10.2024 08:44 Відповісти
НАТО взяло до відома "План перемоги" Зеленського і порадило почати працювати над планом перемоги України
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17.10.2024 00:43 Відповісти
Ну тоді вибори.
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17.10.2024 00:52 Відповісти
фірма "а назуя це все вам?"
прийняла замовлення на 200 пар штанів кольору хакі і 50 рубашок того ж кольору - розуміємо, потієте знизу більше.
підросток, зрозуміло...
все буде доставлено за домовленням!
і наше традіційне запитання:
а на зуя це все вам?
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17.10.2024 00:55 Відповісти
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17.10.2024 01:03 Відповісти
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17.10.2024 09:13 Відповісти
Поімєлі ввєду?
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17.10.2024 01:42 Відповісти
квінтенсенція від Рютте, виключно проукраїнського політика: "Це не означає, що підтримую весь план ЕрЗе"
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17.10.2024 02:28 Відповісти
Відповіли ухильно ідіть нахер... .
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17.10.2024 04:47 Відповісти
Так. Але на хер підуть і вони слідом за нами.
Чий то х#р вже буде неважливо, бо черга кривавих тиранів і полоумних диктаторів не забариться їм цей шлях прокласти і вже прокладає.
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17.10.2024 06:45 Відповісти
Язиком молоти можна все що завгодно, треба оцінювати тільки по діям.
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17.10.2024 04:50 Відповісти
НАТО взяло до відома, щоб "чіста паржать"?
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17.10.2024 05:26 Відповісти
Все ясно. Мають нас на увазі.

Таки Заходу хочеться до усра@чки війну у власних домівках і влни для цього робоять все можливе і неможливе, особливо в плані приниження власної гідності.
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17.10.2024 06:42 Відповісти
Зараз всі будуть носитися з цим "планом перемоги" Зеленського, а що на фронті? А там як було погано для України, так і все залишається, а монобільшість "слуг" в Раді і уряд Зеленського і пальцем не шевельнули про насичення фронту ************, новим поповненнім, ракетами, дронами...навіщо, тепер у них є план.
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17.10.2024 07:10 Відповісти
Якби Зеленський не був пустоголовим самодуром - то знав би, що "бере до відома" це означає що план - туалетний папір.
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17.10.2024 07:38 Відповісти
Ну от як і сказали. Що план зе західних партнерів не вразив.
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17.10.2024 08:09 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-hQVwuUrwjo7oPuxiURcwlrkK4rQfCCWGOkabPHudNES63DWup407hnpx_d6oq9Wpznk&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0U8chNVf18RJXY3LxmEeV19wYJPjgWxYpzy7WyABN6UWrBuM7GuGk6tPnXbJZQ4i7l?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-hQVwuUrwjo7oPuxiURcwlrkK4rQfCCWGOkabPHudNES63DWup407hnpx_d6oq9Wpznk&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·

Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.

Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.
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17.10.2024 08:11 Відповісти
Це зветься "та мав я тебе на увазі".
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17.10.2024 08:13 Відповісти
Що сказати, якщо в установі працівнику на якомусь листі ставлять резолюцію "до відома", можете бути певні, через 5 хв. цей лист буде підшитий у папку "для різної непотрібної х...йні".
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17.10.2024 08:56 Відповісти
 
 