НАТО бере до відома "План перемоги" Зеленського, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував "План перемоги", представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це, звичайно, сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план... Це не означає, що я тут можу сказати, що підтримую весь план, це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба краще зрозуміти", – сказав Рютте.
НАТО бере озвучений план до відома, сказав Рютте та запевнив, що союзники обговорять пункти плану, в окремі з них потрібно заглибитися, "щоб зрозуміти, що за цим стоїть". Це, зі слів генсека НАТО, відбудеться за закритими дверима. Тому він відмовився коментувати окремі елементи плану.
Рютте припустив, що можуть бути "різні погляди на окремі аспекти плану", але це, каже генсек НАТО, "не означає, що ми не стоїмо поряд з Україною, щоб переконатися, що Путін не досягне свого".
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
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а могли б і відразу це все дитяче зелення на ... послати.
а так взяли до уваги!
діпломатія - це тобі не в лінялому до хлопців в костюмах...
прийняла замовлення на 200 пар штанів кольору хакі і 50 рубашок того ж кольору - розуміємо, потієте знизу більше.
підросток, зрозуміло...
все буде доставлено за домовленням!
і наше традіційне запитання:
а на зуя це все вам?
Чий то х#р вже буде неважливо, бо черга кривавих тиранів і полоумних диктаторів не забариться їм цей шлях прокласти і вже прокладає.
Таки Заходу хочеться до усра@чки війну у власних домівках і влни для цього робоять все можливе і неможливе, особливо в плані приниження власної гідності.
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0U8chNVf18RJXY3LxmEeV19wYJPjgWxYpzy7WyABN6UWrBuM7GuGk6tPnXbJZQ4i7l?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-hQVwuUrwjo7oPuxiURcwlrkK4rQfCCWGOkabPHudNES63DWup407hnpx_d6oq9Wpznk&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.
Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.