РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13447 посетителей онлайн
Новости
4 635 28

НАТО принимает к сведению "План победы" Зеленского, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал "План победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это, конечно, сильный сигнал от Зеленского и его команды, что они разработали этот план... Это не означает, что я здесь могу сказать, что поддерживаю весь план, это было бы немного сложно, поскольку есть много вопросов, которые нам надо лучше понять", - сказал Рютте.

НАТО принимает озвученный план к сведению, сказал Рютте и заверил, что союзники обсудят пункты плана, в отдельные из них нужно углубиться, "чтобы понять, что за этим стоит". Это, по словам генсека НАТО, состоится за закрытыми дверями. Поэтому он отказался комментировать отдельные элементы плана.

Рютте предположил, что могут быть "разные взгляды на отдельные аспекты плана", но это, говорит генсек НАТО, "не означает, что мы не стоим рядом с Украиной, чтобы убедиться, что Путин не достигнет своего".

Также читайте: России не запугать НАТО угрозами. Сделаем все необходимое, чтобы Украина победила, - Рютте

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Автор: 

НАТО (10057) Рютте Марк (377) План победы (85)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
от добре це НАТО,
а могли б і відразу це все дитяче зелення на ... послати.
а так взяли до уваги!
діпломатія - це тобі не в лінялому до хлопців в костюмах...
показать весь комментарий
17.10.2024 00:22
+10
Толерантність західна. Ніколи навіть відвертого дебіла дебілом не назвуть. Інший менталітет. А будуть тільки поблажливо посміхатися.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:37
+9
показать весь комментарий
17.10.2024 00:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.10.2024 00:15 Ответить
НАТО каже -Ми імєлі етот план ввіду.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:15 Ответить
Оце послали так послали...
показать весь комментарий
17.10.2024 00:17 Ответить
от добре це НАТО,
а могли б і відразу це все дитяче зелення на ... послати.
а так взяли до уваги!
діпломатія - це тобі не в лінялому до хлопців в костюмах...
показать весь комментарий
17.10.2024 00:22 Ответить
Толерантність західна. Ніколи навіть відвертого дебіла дебілом не назвуть. Інший менталітет. А будуть тільки поблажливо посміхатися.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:37 Ответить
Камала Харіс назвала План перемоги Зелі Планом капітуляції Х@ йлу ..
показать весь комментарий
17.10.2024 00:28 Ответить
Де і коли?
показать весь комментарий
17.10.2024 00:51 Ответить
сарочка напіздюнькала трошкі
показать весь комментарий
17.10.2024 08:44 Ответить
НАТО взяло до відома "План перемоги" Зеленського і порадило почати працювати над планом перемоги України
показать весь комментарий
17.10.2024 00:43 Ответить
Ну тоді вибори.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:52 Ответить
фірма "а назуя це все вам?"
прийняла замовлення на 200 пар штанів кольору хакі і 50 рубашок того ж кольору - розуміємо, потієте знизу більше.
підросток, зрозуміло...
все буде доставлено за домовленням!
і наше традіційне запитання:
а на зуя це все вам?
показать весь комментарий
17.10.2024 00:55 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2024 01:03 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2024 09:13 Ответить
Поімєлі ввєду?
показать весь комментарий
17.10.2024 01:42 Ответить
квінтенсенція від Рютте, виключно проукраїнського політика: "Це не означає, що підтримую весь план ЕрЗе"
показать весь комментарий
17.10.2024 02:28 Ответить
Відповіли ухильно ідіть нахер... .
показать весь комментарий
17.10.2024 04:47 Ответить
Так. Але на хер підуть і вони слідом за нами.
Чий то х#р вже буде неважливо, бо черга кривавих тиранів і полоумних диктаторів не забариться їм цей шлях прокласти і вже прокладає.
показать весь комментарий
17.10.2024 06:45 Ответить
Язиком молоти можна все що завгодно, треба оцінювати тільки по діям.
показать весь комментарий
17.10.2024 04:50 Ответить
НАТО взяло до відома, щоб "чіста паржать"?
показать весь комментарий
17.10.2024 05:26 Ответить
Все ясно. Мають нас на увазі.

Таки Заходу хочеться до усра@чки війну у власних домівках і влни для цього робоять все можливе і неможливе, особливо в плані приниження власної гідності.
показать весь комментарий
17.10.2024 06:42 Ответить
Зараз всі будуть носитися з цим "планом перемоги" Зеленського, а що на фронті? А там як було погано для України, так і все залишається, а монобільшість "слуг" в Раді і уряд Зеленського і пальцем не шевельнули про насичення фронту ************, новим поповненнім, ракетами, дронами...навіщо, тепер у них є план.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:10 Ответить
Якби Зеленський не був пустоголовим самодуром - то знав би, що "бере до відома" це означає що план - туалетний папір.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:38 Ответить
Ну от як і сказали. Що план зе західних партнерів не вразив.
показать весь комментарий
17.10.2024 08:09 Ответить
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-hQVwuUrwjo7oPuxiURcwlrkK4rQfCCWGOkabPHudNES63DWup407hnpx_d6oq9Wpznk&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0U8chNVf18RJXY3LxmEeV19wYJPjgWxYpzy7WyABN6UWrBuM7GuGk6tPnXbJZQ4i7l?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-hQVwuUrwjo7oPuxiURcwlrkK4rQfCCWGOkabPHudNES63DWup407hnpx_d6oq9Wpznk&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·

Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.

Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.
показать весь комментарий
17.10.2024 08:11 Ответить
Це зветься "та мав я тебе на увазі".
показать весь комментарий
17.10.2024 08:13 Ответить
Що сказати, якщо в установі працівнику на якомусь листі ставлять резолюцію "до відома", можете бути певні, через 5 хв. цей лист буде підшитий у папку "для різної непотрібної х...йні".
показать весь комментарий
17.10.2024 08:56 Ответить
 
 