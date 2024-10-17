НАТО принимает к сведению "План победы" Зеленского, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал "План победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это, конечно, сильный сигнал от Зеленского и его команды, что они разработали этот план... Это не означает, что я здесь могу сказать, что поддерживаю весь план, это было бы немного сложно, поскольку есть много вопросов, которые нам надо лучше понять", - сказал Рютте.

НАТО принимает озвученный план к сведению, сказал Рютте и заверил, что союзники обсудят пункты плана, в отдельные из них нужно углубиться, "чтобы понять, что за этим стоит". Это, по словам генсека НАТО, состоится за закрытыми дверями. Поэтому он отказался комментировать отдельные элементы плана.

Рютте предположил, что могут быть "разные взгляды на отдельные аспекты плана", но это, говорит генсек НАТО, "не означает, что мы не стоим рядом с Украиной, чтобы убедиться, что Путин не достигнет своего".

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.