НАТО принимает к сведению "План победы" Зеленского, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал "План победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это, конечно, сильный сигнал от Зеленского и его команды, что они разработали этот план... Это не означает, что я здесь могу сказать, что поддерживаю весь план, это было бы немного сложно, поскольку есть много вопросов, которые нам надо лучше понять", - сказал Рютте.
НАТО принимает озвученный план к сведению, сказал Рютте и заверил, что союзники обсудят пункты плана, в отдельные из них нужно углубиться, "чтобы понять, что за этим стоит". Это, по словам генсека НАТО, состоится за закрытыми дверями. Поэтому он отказался комментировать отдельные элементы плана.
Рютте предположил, что могут быть "разные взгляды на отдельные аспекты плана", но это, говорит генсек НАТО, "не означает, что мы не стоим рядом с Украиной, чтобы убедиться, что Путин не достигнет своего".
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
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а могли б і відразу це все дитяче зелення на ... послати.
а так взяли до уваги!
діпломатія - це тобі не в лінялому до хлопців в костюмах...
прийняла замовлення на 200 пар штанів кольору хакі і 50 рубашок того ж кольору - розуміємо, потієте знизу більше.
підросток, зрозуміло...
все буде доставлено за домовленням!
і наше традіційне запитання:
а на зуя це все вам?
Чий то х#р вже буде неважливо, бо черга кривавих тиранів і полоумних диктаторів не забариться їм цей шлях прокласти і вже прокладає.
Таки Заходу хочеться до усра@чки війну у власних домівках і влни для цього робоять все можливе і неможливе, особливо в плані приниження власної гідності.
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0U8chNVf18RJXY3LxmEeV19wYJPjgWxYpzy7WyABN6UWrBuM7GuGk6tPnXbJZQ4i7l?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************-hQVwuUrwjo7oPuxiURcwlrkK4rQfCCWGOkabPHudNES63DWup407hnpx_d6oq9Wpznk&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.
Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.