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Новости
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России не запугать НАТО угрозами. Сделаем все необходимое, чтобы Украина победила, - Рютте

Марк Рютте

НАТО не боится российских угроз и продолжит оказывать Украине помощь в войне с РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Послание (российскому диктатору Владимиру Путину. - Ред.) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать, что он не достигнет своего, что Украина одержит победу", - заявил Рютте.

Агентство уточняет, что генсек сказал эти слова в понедельник, выступая в казармах Клей - американской базе, где расположена штаб-квартира новой миссии, получившей название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовки кадров для Украины" (NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

В частности, этот шаг широко рассматривается как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа. Однако, дипломаты признают, что передача координации военной помощи НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США являются доминирующим государством в Альянсе и поставляют Украине большую часть вооружений.

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Ожидается, что общая численность NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также размещается американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года, чтобы противостоять угрозе, которую, по мнению обеих стран, представляют российские ракеты, размещенные вблизи Калининграда, примерно в 500 километрах от Берлина.

Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО, Рютте приветствовал этот шаг, который был осужден как провокация со стороны России и вызвал горячие дебаты в Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца.

Также он заявил, что для НАТО крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

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Мы - НАТО. Мы - оборонительный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате любой части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, который обслуживает 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", - заявил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи для Украины.

Автор: 

НАТО (10051) россия (96057) Рютте Марк (377)


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Топ комментарии
+7
Та да, дочекаємось, тільки, щоб ще і іран ввів свої війська на територію України і переможемо усіх одразу, ну щоб не ганятись за кожним окремо...
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15.10.2024 06:45
+6
Не знаю как на счет "победы"... Но что бы не было "эскалации", вы делаете действительно все.
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15.10.2024 06:53
+4
Що і разом з північнокорейцями не залякати?)А якщо завтра вартові революції приєднаються до москалів також?а якщо бразильці ,умовно також виступлять за мір?Вже очевидно,що Байдень не приїхав,бо підгузник швидко наповнюється,а оскільки тривалість промов така,що підгузника не вистачає на одну,то..)))
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15.10.2024 07:45
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Та да, дочекаємось, тільки, щоб ще і іран ввів свої війська на територію України і переможемо усіх одразу, ну щоб не ганятись за кожним окремо...
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15.10.2024 06:45 Ответить
Не знаю как на счет "победы"... Но что бы не было "эскалации", вы делаете действительно все.
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15.10.2024 06:53 Ответить
Рютте серйозний політик.
Він як прем'єр Голандії вже багато допоміг Україні

починаючи з безвіза
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15.10.2024 06:54 Ответить
Ура-ура-ура!
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15.10.2024 06:56 Ответить
Як задовбала ваша одна і та сама мантра. То допомогайте бо будете самі з кацапами воювати.
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15.10.2024 07:03 Ответить
Потужні заяви, прям як незламний любить. Правда не від тих, хто приймає рішення та виділяє кошти/зброю. В Рютте таких повноважень вже нема.
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15.10.2024 07:37 Ответить
Що і разом з північнокорейцями не залякати?)А якщо завтра вартові революції приєднаються до москалів також?а якщо бразильці ,умовно також виступлять за мір?Вже очевидно,що Байдень не приїхав,бо підгузник швидко наповнюється,а оскільки тривалість промов така,що підгузника не вистачає на одну,то..)))
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15.10.2024 07:45 Ответить
Брехуни .
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15.10.2024 07:49 Ответить
Ніт, не зробите.
Тепер нам треба буде ще північну корею перемагати, а ви будете ще більше стурбовані.
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15.10.2024 08:20 Ответить
П И З Д О Б О Л
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15.10.2024 12:01 Ответить
 
 