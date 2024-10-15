России не запугать НАТО угрозами. Сделаем все необходимое, чтобы Украина победила, - Рютте

НАТО не боится российских угроз и продолжит оказывать Украине помощь в войне с РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Послание (российскому диктатору Владимиру Путину. - Ред.) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать, что он не достигнет своего, что Украина одержит победу", - заявил Рютте.

Агентство уточняет, что генсек сказал эти слова в понедельник, выступая в казармах Клей - американской базе, где расположена штаб-квартира новой миссии, получившей название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовки кадров для Украины" (NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

В частности, этот шаг широко рассматривается как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа. Однако, дипломаты признают, что передача координации военной помощи НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США являются доминирующим государством в Альянсе и поставляют Украине большую часть вооружений.

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Ожидается, что общая численность NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также размещается американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года, чтобы противостоять угрозе, которую, по мнению обеих стран, представляют российские ракеты, размещенные вблизи Калининграда, примерно в 500 километрах от Берлина.

Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО, Рютте приветствовал этот шаг, который был осужден как провокация со стороны России и вызвал горячие дебаты в Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца.

Также он заявил, что для НАТО крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

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Мы - НАТО. Мы - оборонительный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате любой части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, который обслуживает 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", - заявил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи для Украины.