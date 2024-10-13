Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи для Украины

В понедельник, 14 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится с визитом в Германию, во время которого посетит штаб-квартиру Альянса, которая координирует поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сначала Рютте приедет в бельгийский город Монс, где посетит центральный штаб вооруженных сил НАТО в Европе. Он проведет встречу с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и другими высокопоставленными офицерами.

Во второй половине дня Рютте встретится в Висбадене с министром обороны Германии Борисом Писториусом и посетит место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).

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Справка

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

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