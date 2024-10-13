Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи для Украины
В понедельник, 14 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится с визитом в Германию, во время которого посетит штаб-квартиру Альянса, которая координирует поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сначала Рютте приедет в бельгийский город Монс, где посетит центральный штаб вооруженных сил НАТО в Европе. Он проведет встречу с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и другими высокопоставленными офицерами.
Во второй половине дня Рютте встретится в Висбадене с министром обороны Германии Борисом Писториусом и посетит место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).
Справка
NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.
NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.
Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна розробила й успішно випробувала свою першу балістичну ракету. Київ поступово наближається до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на поставки від партнерів.
Під час якого?
Далі: "під якого... яка..." Це що за стиль викладення?
Цензорівських журналістів теж бусиками на вулицях наловили?
А навіщо це потрібне? У нас он на концерті "ОЕ" самооборонників до х...і більше. Бери, не хочу, навіть бусиків на всіх бажаючих ТЦК не вистачить.