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Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи для Украины

Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО з координації допомоги Україні

В понедельник, 14 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится с визитом в Германию, во время которого посетит штаб-квартиру Альянса, которая координирует поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сначала Рютте приедет в бельгийский город Монс, где посетит центральный штаб вооруженных сил НАТО в Европе. Он проведет встречу с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и другими высокопоставленными офицерами.

Во второй половине дня Рютте встретится в Висбадене с министром обороны Германии Борисом Писториусом и посетит место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).

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Справка

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

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Автор: 

НАТО (10051) Рютте Марк (377)


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Європейський Союз інвестує в оборонну промисловість в Україні, щоб компенсувати потребу Києва у зброї для відбиття російської агресії, пише The Washington Post.

Україна розробила й успішно випробувала свою першу балістичну ракету. Київ поступово наближається до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на поставки від партнерів.
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13.10.2024 21:10 Ответить
під якого відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує

Під час якого?
Далі: "під якого... яка..." Це що за стиль викладення?
Цензорівських журналістів теж бусиками на вулицях наловили?
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13.10.2024 21:28 Ответить
NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. Джерело:
А навіщо це потрібне? У нас он на концерті "ОЕ" самооборонників до х...і більше. Бери, не хочу, навіть бусиків на всіх бажаючих ТЦК не вистачить.
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13.10.2024 21:47 Ответить
 
 