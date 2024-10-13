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Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО з координації допомоги для України

Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО з координації допомоги Україні

У понеділок, 14 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить з візитом до Німеччини, під якого відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує постачання зброї та тренування українських збройних сил.

Про це повідомила пресслужба НАТО, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спочатку Рютте приїде до бельгійського міста Монс, де відвідає центральний штаб збройних сил НАТО в Європі. Він проведе зустріч із  командувачем силами НАТО в Європі Крістофером Каволі та іншими високопоставленими офіцерами.

У другій половині дня Рютте зустрінеться у Вісбадені з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та відвідає місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

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Довідка

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.

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Автор: 

НАТО (6506) Рютте Марк (420)


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Європейський Союз інвестує в оборонну промисловість в Україні, щоб компенсувати потребу Києва у зброї для відбиття російської агресії, пише The Washington Post.

Україна розробила й успішно випробувала свою першу балістичну ракету. Київ поступово наближається до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на поставки від партнерів.
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13.10.2024 21:10 Відповісти
під якого відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує

Під час якого?
Далі: "під якого... яка..." Це що за стиль викладення?
Цензорівських журналістів теж бусиками на вулицях наловили?
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13.10.2024 21:28 Відповісти
NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. Джерело:
А навіщо це потрібне? У нас он на концерті "ОЕ" самооборонників до х...і більше. Бери, не хочу, навіть бусиків на всіх бажаючих ТЦК не вистачить.
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13.10.2024 21:47 Відповісти
 
 