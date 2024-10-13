Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО з координації допомоги для України
У понеділок, 14 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить з візитом до Німеччини, під якого відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує постачання зброї та тренування українських збройних сил.
Про це повідомила пресслужба НАТО, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що спочатку Рютте приїде до бельгійського міста Монс, де відвідає центральний штаб збройних сил НАТО в Європі. Він проведе зустріч із командувачем силами НАТО в Європі Крістофером Каволі та іншими високопоставленими офіцерами.
У другій половині дня Рютте зустрінеться у Вісбадені з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та відвідає місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).
Довідка
NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.
NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.
Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.
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Україна розробила й успішно випробувала свою першу балістичну ракету. Київ поступово наближається до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на поставки від партнерів.
Під час якого?
Далі: "під якого... яка..." Це що за стиль викладення?
Цензорівських журналістів теж бусиками на вулицях наловили?
А навіщо це потрібне? У нас он на концерті "ОЕ" самооборонників до х...і більше. Бери, не хочу, навіть бусиків на всіх бажаючих ТЦК не вистачить.