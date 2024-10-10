НАТО на тлі погроз Путіна проведе навчання з ядерного стримування

НАТО розпочне свої щорічні ядерні навчання в понеділок, 14 жовтня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нестабільному світі вкрай важливо перевіряти нашу оборону та зміцнювати її, щоб наші противники знали, що НАТО готовий та здатний відповісти на будь-яку загрозу", - заявив очільник Альянсу.

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Рютте додав, що військові навчання розпочнуться 14 жовтня і триватимуть близько двох тижнів. Вони будуть зосереджені у Великій Британії, в Північному морі, а також у Бельгії та Нідерландах.

Зазначається, що на навчаннях не буде використовуватися бойова зброя, натомість близько 2 000 військовослужбовців імітуватимуть місії, під час яких військові літаки перевозитимуть американські ядерні боєголовки.

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Унавчаннях Steadfast Noon у Бельгії та Нідерландах візьмуть участь близько 60 літаків із 13 країн, зокрема винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52.

Представники НАТО підкреслили, що ці військові навчання не є відповіддю на нещодавні заяви Москви, такі маневри проводяться щороку протягом більш як десяти років.