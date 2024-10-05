УКР
Західні лідери вже не бояться ядерних погроз Путіна, - Time

ядерна зброя рф

Лідери країн Заходу вже не бояться ядерних погроз РФ та все більш рішуче висловлюються щодо подальшої допомоги Україні.

Про це пише журнал Time, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кремль ядерними погрозами хоче перешкодити подальшій допомозі Україні

У публікації зазначається, що ескалацією погроз ядерної війни, Кремль намагається перешкодити західним країнам підтримувати Україну, особливо коли йдеться про зброю для ударів на великі відстані по об'єктах у глибині РФ.

Видання нагадало, що 19 вересня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні зброю та дозвіл на завдання таких ударів.

Відповідь Москви на цей документ була незвично жорсткою. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін у Telegram зазначив, що ця резолюція "призведе до світової війни із застосуванням ядерної зброї". Далі він написав, що одна російська міжконтинентальна балістична ракета здатна долетіти за 3 хвилини і 20 секунд до Страсбурга, де розміщений Європейський парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте про погрози Путіна: "Ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї"

Натомість президент Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю Time назвала заяву Володіна "типовою реакцією, яка конфронтаційна". Відповідаючи на запитання, чи сприймає вона такі погрози серйозно, політик додала: "Якщо така риторика буде посилюватися, то ми повинні бути до цього готові".

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що не знає чи є риторика чиновників Кремля блефом чи правдою. Однак, за її словами, "ми ніколи не можемо дозволити комусь, хто не поважає демократію, права людини і все те, у що ми віримо - ми не можемо дозволити йому вирішувати, що нам робити".

"Виважена реакція відповідала зростаючій тенденції серед західних чиновників. Для багатьох з них Володимир Путін став схожим на хлопчика, який занадто часто кричав про ядерну зброю, притупляючи вплив свого власного ядерного стримування і дозволяючи багатьом європейцям позбутися страху перед ним", - пише видання.

За словами Фредеріксен, "страх і лідерство не йдуть пліч-о-пліч". Вона додала, що звичка Заходу турбуватися про "червоні лінії" Путіна, призвела до надто великих затримок у підтримці України.

"Єдина червона лінія, яку я бачу в цій війні, вже була перетнута, коли вони напали на Україну", - сказала глава данського уряду.

Також читайте: Зеленський про ядерні погрози Путіна: ніхто не знає, що в нього в голові

Росія вигадуватиме нові "червоні лінії"

Time зазначає, що, чітко усвідомлюючи ігнорування "червоних ліній", Кремль продовжує дедалі більше їх малювати. Видання нагадало, що через кілька днів після погрози Володіна на адресу Страсбурга, Путін заявив, що Росії слід знизити поріг застосування ядерної зброї. Диктатор припустив, що в разі широкомасштабної атаки із застосуванням звичайних озброєнь, таких як ракети або навіть безпілотники, Росія може відповісти атомною бомбою.

"Ця формальна зміна в ядерній доктрині, яка раніше передбачала ядерну відповідь лише у випадку екзистенціальної загрози для Росії, потрапила до заголовків газет і викликала новий виток дебатів у західних столицях. Однак це не викликало помітну зміну тональності з боку України або її найближчих союзників", - пише видання.

Також читайте: Лавров в ООН: "Не збираюся обговорювати небезпеку ідеї битися до перемоги з ядерною державою РФ"

Раніше колишній генсек НАТО Столтенберг, відповідаючи на питання про "червоні лінії" Путіна, зазначив: Перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

+11
Голоси мужніють - але до рішучих діи ще не діишло
05.10.2024 07:25 Відповісти
+9
Потужна потужність найпотужнішого з найпотужніших занепокоєнь, чекає на роzzію в разі застосування нею яз.
05.10.2024 07:31 Відповісти
+7
Ху#ло, херачь их червоными коричневыми линиями !!!
05.10.2024 07:34 Відповісти
Голоси мужніють - але до рішучих діи ще не діишло
05.10.2024 07:25 Відповісти
затрахали ці ******* і наші інформатори
05.10.2024 20:09 Відповісти
Потужна потужність найпотужнішого з найпотужніших занепокоєнь, чекає на роzzію в разі застосування нею яз.
05.10.2024 07:31 Відповісти
Вони не дуже і боялись - просто їм дуже потрібна кацапська сировина , а також ринок сбуту на 1/6 частині планети
05.10.2024 07:34 Відповісти
У вас застаріла інформація, в 1991-му 1/6 скукожилась до 1/9. І на цій 1/9 в 80% місць сбут йде хіба що зайців лисицям і меду ведмедям.
05.10.2024 08:56 Відповісти
сгоден , але суть не в тому - все інше так само
05.10.2024 09:13 Відповісти
Ху#ло, херачь их червоными коричневыми линиями !!!
05.10.2024 07:34 Відповісти
А нафіга ці заяви?(Щоб підзадорити *****?Щоб себе і нас заспокоїти?(Вже всі забули про браві заяви Макрона,що як прийде час ,то французький легіон буде в Україні,на Одещині((скоріше в Закарпатті,і не військовий,а гуманітарний(((
05.10.2024 07:54 Відповісти
Та плювати їм -на них ніхто не збирається нападати .
05.10.2024 07:59 Відповісти
Щось не дуже схоже. З-під Байдена та Шольца "утку" цілодобово не виносять.
05.10.2024 08:00 Відповісти
Шольц проросійський і без всяких погроз, а Байдену мабуть найбільше з усіх пох
05.10.2024 09:00 Відповісти
Висловлюються. Це так тішить...
05.10.2024 08:03 Відповісти
1 Традиційно, заголовок статті абсолютно не відповідає змісту. Стаття про ставлення до загроз, а не про те, що «загроз не бояться».
2. У західних демократіях не має жодного значення «думка лідерів». Має значення думка народу - громадян цих демократій. Щодо того, що громадяни Заходу не бояться ядерних загроз путлера, у мене є великі сумніви.
3. скаженого собаку пристрілюють ... а не міркують, вкусить чи не вкусить.
05.10.2024 08:14 Відповісти
Це було ясно з самого початку війни.
Вони бояться якби українці це ху🐓ло не добили та рашку не розвалили, бо захід цілком влаштовує путін і його.оточення.
05.10.2024 08:16 Відповісти
красная площядь...красная армія...красниє лініі...
05.10.2024 08:50 Відповісти
Согласно ChatGPT все ядерное оружье россий если применить удачно то может уничтожить площадь размером почть с Беларусь. Конечно радиация охватит больше площади. И потом будет ядерная зима которая лишит голодом несколько сотен милионов китайцев и индиийцев. На западе как и с ковидом как нибудь решат проблему.

Это сказки что ядерное оружье может уничтожить мир. Только россий потом *****.
05.10.2024 08:59 Відповісти
про ядерну зиму теж казки, виверження вулкану Е́яф'ятлайокютль це довело на практиці. Літаки якийсь час над зоною ураження не літатимуть та й усе.
05.10.2024 09:02 Відповісти
Орковское ядерное оружие в таком же угребищном состоянии, как и вся эта уродская недострана:

80 % всех орковских ракет "взлетят" примерно так, как недавно взлетела их лучшая тяжелая ракета "Сармат" :

взорвалась на хрен прямо в пусковой шахте, после чего образовался огромный кратер...

А из того, что взлетит, западная ПРО уничтожит ещё над территорией Мордора.

Так что, орда может нанести удар только ракетами с подводных лодок:

90 % этих ракет тоже будут сбиты.

В итоге, западным странам грозит максимум 3-4 хиросимы, но ответным ударом Мордор будет полностью стёрт с лица земли.
05.10.2024 09:28 Відповісти
А від більш рішучих висловлювань до більш рішучих дій коли перейдете? Коли потужніші ракети без червоних ліній будуть. (Бо на ''нашу'' владу вже надії немає)
05.10.2024 09:15 Відповісти
Я зєльоний агурєчік "західний лідер"
Не баюсь я
Бистрих рєчек "ядерної зброї"
Не баюсь
Високіх криш
А баюсь я толька миш "екскалації"!
05.10.2024 10:06 Відповісти
А чого ж вони тоді бояться? Немає справжніх мужчин серед них? Так, істоти з яйцями?
05.10.2024 11:22 Відповісти
Не не бояться ,тільки трохи побздикують.
05.10.2024 11:28 Відповісти
хіба тільки на словах не бояться
05.10.2024 12:08 Відповісти
А чого б їм боятися,лупити якщо будуть не дай Бог, то не по ним
05.10.2024 12:23 Відповісти
Українська влада також не боялася і не вірила у масований напад москаля
05.10.2024 13:02 Відповісти
Раніше колишній генсек НАТО Столтенберг, відповідаючи на питання про "червоні лінії" Путіна, : Перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив.

Він саме так сказав? Якщо да, то він ідіот який провокує гопніка. Правильна відповідь - "нам ***** на твої лінії, ми до всього готові, а від параші в разі навіть маленького пуку нічого не залишиться". Можна ще демонстративно ешелон атакамсів чи ескадрілью Ф-16 передати - під камери і все таке. Найміть собі якогось радника який знається на гопніках з пітєрських підворотень, бляха.
05.10.2024 13:18 Відповісти
Не позбавляйте їх цієї тупейшей відмазки. Ескалація ж, весь світ в труху, ядерний пил.
05.10.2024 13:39 Відповісти
Но стрелять по россии незлья. И ракеты сбивать нельзя российские. Почему?
05.10.2024 15:08 Відповісти
Конечно не боятся.
Он если и начнет *********, то точно не по Европе. Начнёт с Украины.
А так, да, не страшно им, логично.
05.10.2024 15:13 Відповісти
***** бункерне явно собі харакірі не зробить, він гавно своє даже в кульочок збирає
05.10.2024 20:23 Відповісти
"Далі він написав, що одна російська міжконтинентальна балістична ракета здатна долетіти за 3 хвилини і 20 секунд до Страсбурга, де розміщений Європейський парламент."

А ******** в курсi на якому континентi Страсбург?
05.10.2024 20:56 Відповісти
05.10.2024 21:40 Відповісти
Проголосували щось декларативне, знаючи що якась Угорщина блокує реальні постачання зброї. Розігрують сценки хорошого і поганого поліцейського. Але не думаю що вони щось бояться, напасти на країну НАТО росія не ризикне (з ними ще газом потім торгувати треба), це все якісь політичні ігри.
05.10.2024 21:52 Відповісти
Европа з приколами у торговельному планi на думку росii. Увесь газ пiшов до китаю та iндii. Там куплять все!
05.10.2024 22:17 Відповісти
Але ж питання ціни. Років через десять знов будуть качати. Ні захід, ні росія не будуть робити того, що "не пробачать" у довгостроковій перспективі. У геополітичному трикутнику (острів Даманський напевне не забутий) усі намагаються не бити горщики один з одним про всяк випадок, хтозна як доля повернеться завтра.
05.10.2024 22:28 Відповісти
Та й за Маньчжурію китайці можуть згадати, яку підступно царська росія віджала скориставшись зручним моментом.
05.10.2024 22:33 Відповісти
Маньчжурію треба повернути китаю. Якi питання?)))
05.10.2024 23:00 Відповісти
 
 