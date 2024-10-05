Західні лідери вже не бояться ядерних погроз Путіна, - Time

Лідери країн Заходу вже не бояться ядерних погроз РФ та все більш рішуче висловлюються щодо подальшої допомоги Україні.

Кремль ядерними погрозами хоче перешкодити подальшій допомозі Україні

У публікації зазначається, що ескалацією погроз ядерної війни, Кремль намагається перешкодити західним країнам підтримувати Україну, особливо коли йдеться про зброю для ударів на великі відстані по об'єктах у глибині РФ.

Видання нагадало, що 19 вересня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні зброю та дозвіл на завдання таких ударів.

Відповідь Москви на цей документ була незвично жорсткою. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін у Telegram зазначив, що ця резолюція "призведе до світової війни із застосуванням ядерної зброї". Далі він написав, що одна російська міжконтинентальна балістична ракета здатна долетіти за 3 хвилини і 20 секунд до Страсбурга, де розміщений Європейський парламент.

Натомість президент Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю Time назвала заяву Володіна "типовою реакцією, яка конфронтаційна". Відповідаючи на запитання, чи сприймає вона такі погрози серйозно, політик додала: "Якщо така риторика буде посилюватися, то ми повинні бути до цього готові".

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що не знає чи є риторика чиновників Кремля блефом чи правдою. Однак, за її словами, "ми ніколи не можемо дозволити комусь, хто не поважає демократію, права людини і все те, у що ми віримо - ми не можемо дозволити йому вирішувати, що нам робити".

"Виважена реакція відповідала зростаючій тенденції серед західних чиновників. Для багатьох з них Володимир Путін став схожим на хлопчика, який занадто часто кричав про ядерну зброю, притупляючи вплив свого власного ядерного стримування і дозволяючи багатьом європейцям позбутися страху перед ним", - пише видання.

За словами Фредеріксен, "страх і лідерство не йдуть пліч-о-пліч". Вона додала, що звичка Заходу турбуватися про "червоні лінії" Путіна, призвела до надто великих затримок у підтримці України.

"Єдина червона лінія, яку я бачу в цій війні, вже була перетнута, коли вони напали на Україну", - сказала глава данського уряду.

Росія вигадуватиме нові "червоні лінії"

Time зазначає, що, чітко усвідомлюючи ігнорування "червоних ліній", Кремль продовжує дедалі більше їх малювати. Видання нагадало, що через кілька днів після погрози Володіна на адресу Страсбурга, Путін заявив, що Росії слід знизити поріг застосування ядерної зброї. Диктатор припустив, що в разі широкомасштабної атаки із застосуванням звичайних озброєнь, таких як ракети або навіть безпілотники, Росія може відповісти атомною бомбою.

"Ця формальна зміна в ядерній доктрині, яка раніше передбачала ядерну відповідь лише у випадку екзистенціальної загрози для Росії, потрапила до заголовків газет і викликала новий виток дебатів у західних столицях. Однак це не викликало помітну зміну тональності з боку України або її найближчих союзників", - пише видання.

Раніше колишній генсек НАТО Столтенберг, відповідаючи на питання про "червоні лінії" Путіна, зазначив: Перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.