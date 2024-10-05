Западные лидеры уже не боятся ядерных угроз Путина, - Time
Лидеры стран Запада уже не боятся ядерных угроз РФ и все более решительно высказываются о дальнейшей помощи Украине.
Об этом пишет журнал Time, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кремль ядерными угрозами хочет помешать дальнейшей помощи Украине
В публикации отмечается, что эскалацией угроз ядерной войны, Кремль пытается помешать западным странам поддерживать Украину, особенно когда речь идет об оружии для ударов на большие расстояния по объектам в глубине РФ.
Издание напомнило, что 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал предоставить Украине оружие и разрешение на нанесение таких ударов.
Ответ Москвы на этот документ был необычно жестким. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram отметил, что эта резолюция "приведет к мировой войне с применением ядерного оружия". Далее он написал, что одна российская межконтинентальная баллистическая ракета способна долететь за 3 минуты и 20 секунд до Страсбурга, где размещен Европейский парламент.
Зато президент Европарламента Роберта Мецола в интервью Time назвала заявление Володина "типичной реакцией, которая конфронтационная". Отвечая на вопрос, воспринимает ли она такие угрозы серьезно, политик добавила: "Если такая риторика будет усиливаться, то мы должны быть к этому готовы".
В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что не знает является ли риторика чиновников Кремля блефом или правдой. Однако, по ее словам, "мы никогда не можем позволить кому-то, кто не уважает демократию, права человека и все то, во что мы верим - мы не можем позволить ему решать, что нам делать".
"Взвешенная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал похожим на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, притупляя влияние своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним", - пишет издание.
По словам Фредериксен, "страх и лидерство не идут бок о бок". Она добавила, что привычка Запада беспокоиться о "красных линиях" Путина, привела к слишком большим задержкам в поддержке Украины.
"Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", - сказала глава датского правительства.
Россия будет придумывать новые "красные линии"
Time отмечает, что, четко осознавая игнорирование "красных линий", Кремль продолжает все больше их рисовать. Издание напомнило, что через несколько дней после угрозы Володина в адрес Страсбурга, Путин заявил, что России следует снизить порог применения ядерного оружия. Диктатор предположил, что в случае широкомасштабной атаки с применением обычных вооружений, таких как ракеты или даже беспилотники, Россия может ответить атомной бомбой.
"Это формальное изменение в ядерной доктрине, которая ранее предусматривала ядерный ответ только в случае экзистенциальной угрозы для России, попала в заголовки газет и вызвала новый виток дебатов в западных столицах. Однако это не вызвало заметное изменение тональности со стороны Украины или ее ближайших союзников", - пишет издание.
Ранее бывший генсек НАТО Столтенберг, отвечая на вопрос о "красных линиях" Путина, отметил: Пересекли уже многие из них, а он ничего не сделал.
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.
червонымикоричневыми линиями !!!
2. У західних демократіях не має жодного значення «думка лідерів». Має значення думка народу - громадян цих демократій. Щодо того, що громадяни Заходу не бояться ядерних загроз путлера, у мене є великі сумніви.
3. скаженого собаку пристрілюють ... а не міркують, вкусить чи не вкусить.
Вони бояться якби українці це ху🐓ло не добили та рашку не розвалили, бо захід цілком влаштовує путін і його.оточення.
Это сказки что ядерное оружье может уничтожить мир. Только россий потом *****.
80 % всех орковских ракет "взлетят" примерно так, как недавно взлетела их лучшая тяжелая ракета "Сармат" :
взорвалась на хрен прямо в пусковой шахте, после чего образовался огромный кратер...
А из того, что взлетит, западная ПРО уничтожит ещё над территорией Мордора.
Так что, орда может нанести удар только ракетами с подводных лодок:
90 % этих ракет тоже будут сбиты.
В итоге, западным странам грозит максимум 3-4 хиросимы, но ответным ударом Мордор будет полностью стёрт с лица земли.
зєльоний агурєчік"західний лідер"
Не баюсь я
Бистрих рєчек"ядерної зброї"
Не баюсь
Високіх криш
А баюсь я толька
миш"екскалації"!
Він саме так сказав? Якщо да, то він ідіот який провокує гопніка. Правильна відповідь - "нам ***** на твої лінії, ми до всього готові, а від параші в разі навіть маленького пуку нічого не залишиться". Можна ще демонстративно ешелон атакамсів чи ескадрілью Ф-16 передати - під камери і все таке. Найміть собі якогось радника який знається на гопніках з пітєрських підворотень, бляха.
Он если и начнет *********, то точно не по Европе. Начнёт с Украины.
А так, да, не страшно им, логично.
А ******** в курсi на якому континентi Страсбург?