9 579 42

Западные лидеры уже не боятся ядерных угроз Путина, - Time

ядерна зброя рф

Лидеры стран Запада уже не боятся ядерных угроз РФ и все более решительно высказываются о дальнейшей помощи Украине.

Об этом пишет журнал Time, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кремль ядерными угрозами хочет помешать дальнейшей помощи Украине

В публикации отмечается, что эскалацией угроз ядерной войны, Кремль пытается помешать западным странам поддерживать Украину, особенно когда речь идет об оружии для ударов на большие расстояния по объектам в глубине РФ.

Издание напомнило, что 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал предоставить Украине оружие и разрешение на нанесение таких ударов.

Ответ Москвы на этот документ был необычно жестким. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram отметил, что эта резолюция "приведет к мировой войне с применением ядерного оружия". Далее он написал, что одна российская межконтинентальная баллистическая ракета способна долететь за 3 минуты и 20 секунд до Страсбурга, где размещен Европейский парламент.

Читайте: Рютте об угрозах Путина: "Мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия"

Зато президент Европарламента Роберта Мецола в интервью Time назвала заявление Володина "типичной реакцией, которая конфронтационная". Отвечая на вопрос, воспринимает ли она такие угрозы серьезно, политик добавила: "Если такая риторика будет усиливаться, то мы должны быть к этому готовы".

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что не знает является ли риторика чиновников Кремля блефом или правдой. Однако, по ее словам, "мы никогда не можем позволить кому-то, кто не уважает демократию, права человека и все то, во что мы верим - мы не можем позволить ему решать, что нам делать".

"Взвешенная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал похожим на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, притупляя влияние своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним", - пишет издание.

По словам Фредериксен, "страх и лидерство не идут бок о бок". Она добавила, что привычка Запада беспокоиться о "красных линиях" Путина, привела к слишком большим задержкам в поддержке Украины.

"Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", - сказала глава датского правительства.

Также читайте: Зеленский о ядерных угрозах Путина: никто не знает, что у него в голове

Россия будет придумывать новые "красные линии"

Time отмечает, что, четко осознавая игнорирование "красных линий", Кремль продолжает все больше их рисовать. Издание напомнило, что через несколько дней после угрозы Володина в адрес Страсбурга, Путин заявил, что России следует снизить порог применения ядерного оружия. Диктатор предположил, что в случае широкомасштабной атаки с применением обычных вооружений, таких как ракеты или даже беспилотники, Россия может ответить атомной бомбой.

"Это формальное изменение в ядерной доктрине, которая ранее предусматривала ядерный ответ только в случае экзистенциальной угрозы для России, попала в заголовки газет и вызвала новый виток дебатов в западных столицах. Однако это не вызвало заметное изменение тональности со стороны Украины или ее ближайших союзников", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров в ООН: "Не собираюсь обсуждать опасность идеи сражаться до победы с ядерным государством РФ"

Ранее бывший генсек НАТО Столтенберг, отвечая на вопрос о "красных линиях" Путина, отметил: Пересекли уже многие из них, а он ничего не сделал.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

+11
Голоси мужніють - але до рішучих діи ще не діишло
показать весь комментарий
05.10.2024 07:25 Ответить
+9
Потужна потужність найпотужнішого з найпотужніших занепокоєнь, чекає на роzzію в разі застосування нею яз.
показать весь комментарий
05.10.2024 07:31 Ответить
+7
Ху#ло, херачь их червоными коричневыми линиями !!!
показать весь комментарий
05.10.2024 07:34 Ответить
Голоси мужніють - але до рішучих діи ще не діишло
показать весь комментарий
05.10.2024 07:25 Ответить
затрахали ці ******* і наші інформатори
показать весь комментарий
05.10.2024 20:09 Ответить
Потужна потужність найпотужнішого з найпотужніших занепокоєнь, чекає на роzzію в разі застосування нею яз.
показать весь комментарий
05.10.2024 07:31 Ответить
Вони не дуже і боялись - просто їм дуже потрібна кацапська сировина , а також ринок сбуту на 1/6 частині планети
показать весь комментарий
05.10.2024 07:34 Ответить
У вас застаріла інформація, в 1991-му 1/6 скукожилась до 1/9. І на цій 1/9 в 80% місць сбут йде хіба що зайців лисицям і меду ведмедям.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:56 Ответить
сгоден , але суть не в тому - все інше так само
показать весь комментарий
05.10.2024 09:13 Ответить
Ху#ло, херачь их червоными коричневыми линиями !!!
показать весь комментарий
05.10.2024 07:34 Ответить
А нафіга ці заяви?(Щоб підзадорити *****?Щоб себе і нас заспокоїти?(Вже всі забули про браві заяви Макрона,що як прийде час ,то французький легіон буде в Україні,на Одещині((скоріше в Закарпатті,і не військовий,а гуманітарний(((
показать весь комментарий
05.10.2024 07:54 Ответить
Та плювати їм -на них ніхто не збирається нападати .
показать весь комментарий
05.10.2024 07:59 Ответить
Щось не дуже схоже. З-під Байдена та Шольца "утку" цілодобово не виносять.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:00 Ответить
Шольц проросійський і без всяких погроз, а Байдену мабуть найбільше з усіх пох
показать весь комментарий
05.10.2024 09:00 Ответить
Висловлюються. Це так тішить...
показать весь комментарий
05.10.2024 08:03 Ответить
1 Традиційно, заголовок статті абсолютно не відповідає змісту. Стаття про ставлення до загроз, а не про те, що «загроз не бояться».
2. У західних демократіях не має жодного значення «думка лідерів». Має значення думка народу - громадян цих демократій. Щодо того, що громадяни Заходу не бояться ядерних загроз путлера, у мене є великі сумніви.
3. скаженого собаку пристрілюють ... а не міркують, вкусить чи не вкусить.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:14 Ответить
Це було ясно з самого початку війни.
Вони бояться якби українці це ху🐓ло не добили та рашку не розвалили, бо захід цілком влаштовує путін і його.оточення.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:16 Ответить
красная площядь...красная армія...красниє лініі...
показать весь комментарий
05.10.2024 08:50 Ответить
Согласно ChatGPT все ядерное оружье россий если применить удачно то может уничтожить площадь размером почть с Беларусь. Конечно радиация охватит больше площади. И потом будет ядерная зима которая лишит голодом несколько сотен милионов китайцев и индиийцев. На западе как и с ковидом как нибудь решат проблему.

Это сказки что ядерное оружье может уничтожить мир. Только россий потом *****.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:59 Ответить
про ядерну зиму теж казки, виверження вулкану Е́яф'ятлайокютль це довело на практиці. Літаки якийсь час над зоною ураження не літатимуть та й усе.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:02 Ответить
Орковское ядерное оружие в таком же угребищном состоянии, как и вся эта уродская недострана:

80 % всех орковских ракет "взлетят" примерно так, как недавно взлетела их лучшая тяжелая ракета "Сармат" :

взорвалась на хрен прямо в пусковой шахте, после чего образовался огромный кратер...

А из того, что взлетит, западная ПРО уничтожит ещё над территорией Мордора.

Так что, орда может нанести удар только ракетами с подводных лодок:

90 % этих ракет тоже будут сбиты.

В итоге, западным странам грозит максимум 3-4 хиросимы, но ответным ударом Мордор будет полностью стёрт с лица земли.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:28 Ответить
А від більш рішучих висловлювань до більш рішучих дій коли перейдете? Коли потужніші ракети без червоних ліній будуть. (Бо на ''нашу'' владу вже надії немає)
показать весь комментарий
05.10.2024 09:15 Ответить
Я зєльоний агурєчік "західний лідер"
Не баюсь я
Бистрих рєчек "ядерної зброї"
Не баюсь
Високіх криш
А баюсь я толька миш "екскалації"!
показать весь комментарий
05.10.2024 10:06 Ответить
А чого ж вони тоді бояться? Немає справжніх мужчин серед них? Так, істоти з яйцями?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:22 Ответить
Не не бояться ,тільки трохи побздикують.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:28 Ответить
хіба тільки на словах не бояться
показать весь комментарий
05.10.2024 12:08 Ответить
А чого б їм боятися,лупити якщо будуть не дай Бог, то не по ним
показать весь комментарий
05.10.2024 12:23 Ответить
Українська влада також не боялася і не вірила у масований напад москаля
показать весь комментарий
05.10.2024 13:02 Ответить
Раніше колишній генсек НАТО Столтенберг, відповідаючи на питання про "червоні лінії" Путіна, : Перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив.

Він саме так сказав? Якщо да, то він ідіот який провокує гопніка. Правильна відповідь - "нам ***** на твої лінії, ми до всього готові, а від параші в разі навіть маленького пуку нічого не залишиться". Можна ще демонстративно ешелон атакамсів чи ескадрілью Ф-16 передати - під камери і все таке. Найміть собі якогось радника який знається на гопніках з пітєрських підворотень, бляха.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:18 Ответить
Не позбавляйте їх цієї тупейшей відмазки. Ескалація ж, весь світ в труху, ядерний пил.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:39 Ответить
Но стрелять по россии незлья. И ракеты сбивать нельзя российские. Почему?
показать весь комментарий
05.10.2024 15:08 Ответить
Конечно не боятся.
Он если и начнет *********, то точно не по Европе. Начнёт с Украины.
А так, да, не страшно им, логично.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:13 Ответить
***** бункерне явно собі харакірі не зробить, він гавно своє даже в кульочок збирає
показать весь комментарий
05.10.2024 20:23 Ответить
"Далі він написав, що одна російська міжконтинентальна балістична ракета здатна долетіти за 3 хвилини і 20 секунд до Страсбурга, де розміщений Європейський парламент."

А ******** в курсi на якому континентi Страсбург?
показать весь комментарий
05.10.2024 20:56 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2024 21:40 Ответить
Проголосували щось декларативне, знаючи що якась Угорщина блокує реальні постачання зброї. Розігрують сценки хорошого і поганого поліцейського. Але не думаю що вони щось бояться, напасти на країну НАТО росія не ризикне (з ними ще газом потім торгувати треба), це все якісь політичні ігри.
показать весь комментарий
05.10.2024 21:52 Ответить
Европа з приколами у торговельному планi на думку росii. Увесь газ пiшов до китаю та iндii. Там куплять все!
показать весь комментарий
05.10.2024 22:17 Ответить
Але ж питання ціни. Років через десять знов будуть качати. Ні захід, ні росія не будуть робити того, що "не пробачать" у довгостроковій перспективі. У геополітичному трикутнику (острів Даманський напевне не забутий) усі намагаються не бити горщики один з одним про всяк випадок, хтозна як доля повернеться завтра.
показать весь комментарий
05.10.2024 22:28 Ответить
Та й за Маньчжурію китайці можуть згадати, яку підступно царська росія віджала скориставшись зручним моментом.
показать весь комментарий
05.10.2024 22:33 Ответить
Маньчжурію треба повернути китаю. Якi питання?)))
показать весь комментарий
05.10.2024 23:00 Ответить
 
 