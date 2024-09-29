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Лавров в ООН: "Не собираюсь обсуждать опасность идеи сражаться до победы с ядерным государством РФ"

Сергій Лавров пригрозив світу ядерною зброєю на Генасамблеї ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке назвал "самоубийственными" попытки воевать до победы с "ядерной державой" РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

"Я не собираюсь говорить здесь о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться сражаться до победы с ядерной державой, которой является Россия", - заявил он.

Как отмечает издание, в своей речи Лавров повторил кремлевский нарратив о том, что Запад якобы использует Украину как инструмент для стратегического поражения России и готовит Европу к участию в этой "самоубийственной авантюре".

В то же время во время пресс-конференции после выступления российским министр добавил, что независимо от того, получит ли Украина разрешение на применение оружия большой дальности, Россия будет оценивать, насколько западные страны поняли его предостережения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай и Бразилия предостерегли против ядерных угроз в адрес Украины

Ядерные угрозы России

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что изменения в ядерной доктрине России являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ.

Президент Владимир Зеленский в своих выступлениях на заседании Совета Безопасности и сессии Генассамблеи отметил, что Россия готовит атаки на атомные электростанции в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен о ядерных угрозах Путина: Это абсолютно безответственно

Автор: 

Лавров Сергей (2306) ООН (4178) россия (95683) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+44
Схоже що Коняка просто висловив розпач , який зараз панує в кремлі - цивілізований світ перестав боятися ядерну паРашу !
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29.09.2024 10:56
+41
З конячої логіки виходить якщо у держави є ЯЗ то вона може нападати, руйнувати, грабувати і їй за це нічого не буде?
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29.09.2024 11:00
+35
Серьожа, а як там "Сармат"?
До речі, ЯО шахтного базування - основне ЯО Параши, а оті "Воєводи" були спроектовані і створен на "Южмаше" тобто у Днепрі хохлами та обслуглвувались хохлами з "Южмаша". А рахував ти Серьожа, скільки ціклів технічного обслуговування прострочено так як бандерівці не обслуговували оці "Воєводи"? І шо там стартує штатно а скільки стартує як отой "Сармат" може сказати?
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29.09.2024 10:57
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Правила форума Совет форумчан
Схоже що Коняка просто висловив розпач , який зараз панує в кремлі - цивілізований світ перестав боятися ядерну паРашу !
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29.09.2024 10:56 Ответить
хутін каже в ООН Байдену:
- Джо, я завжди погрожував главам західних країн ядерною валізою, але вони тільки сміялися у відповідь. А сьогодні я не встиг замахнутися своєю валізою, як усі розбіглися, як від вогню! Це все від моєї нової ядерної доктрини!
- Ні, Володимире, це тому, що ти сьогодні взяв не ту валізу!
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29.09.2024 11:21 Ответить
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29.09.2024 11:54 Ответить
Дайте кентавру вівса, можна з ''новічком''
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29.09.2024 10:57 Ответить
Хай краще ******** головою об стіну
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29.09.2024 11:01 Ответить
Бажано кремлівську.
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29.09.2024 11:27 Ответить
Ржати та ржати...
Б з цих недоумків...

З них видавитьтся есенція...
З простати...

І оплідює ООН...

З заду...

Питання?
Який ембріон вигідний Заходу?
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29.09.2024 11:14 Ответить
лавров, тебе вже чекає йося кобздон, не затримуйся на усяких казки про нєпобєдімую ядерну державу.
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29.09.2024 11:42 Ответить
Вже всіх не лякає їх застаріла платівка ...
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29.09.2024 10:57 Ответить
Серьожа, а як там "Сармат"?
До речі, ЯО шахтного базування - основне ЯО Параши, а оті "Воєводи" були спроектовані і створен на "Южмаше" тобто у Днепрі хохлами та обслуглвувались хохлами з "Южмаша". А рахував ти Серьожа, скільки ціклів технічного обслуговування прострочено так як бандерівці не обслуговували оці "Воєводи"? І шо там стартує штатно а скільки стартує як отой "Сармат" може сказати?
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29.09.2024 10:57 Ответить
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29.09.2024 12:16 Ответить
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29.09.2024 12:24 Ответить
"Воєвода" важлива, але давно вже не основна ракета у кацапів.
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29.09.2024 12:31 Ответить
срамат якийсь, що вибухнув недавно прямо в шахті під час випробувань, багато орків згоріло нафіг
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29.09.2024 16:26 Ответить
рашка це не держава, а кусок зажереної криси в паніровці.
І взагалі, ловрава пора мочити, як терориста з хесбалли, краще його в парші замочити.
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29.09.2024 10:58 Ответить
Як заповів "великий" пу!)))
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29.09.2024 10:59 Ответить
Господи, які ж вони жалюгідні з висерами про свою ядерку - над ними вже весь світ сміється ))).
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29.09.2024 10:58 Ответить
В них ракети з пускових шахт не виходять..бо все розікрали..а відновити не можуть, бо жопорукі..

Нам треба відновлювати ЯЗ..
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29.09.2024 10:58 Ответить
але тихесенько!
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29.09.2024 11:13 Ответить
Як ракетну програму та мільйон
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29.09.2024 11:20 Ответить
Не при цьому..лідОрі..
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29.09.2024 11:36 Ответить
Та достатньо зробити кілька брудних бомб, щоб кацапи всрались разом з європейськими толерастами.
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29.09.2024 11:28 Ответить
З конячої логіки виходить якщо у держави є ЯЗ то вона може нападати, руйнувати, грабувати і їй за це нічого не буде?
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29.09.2024 11:00 Ответить
Так вони на це і розраховували ...
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29.09.2024 11:03 Ответить
Вони ідіоти і погано знають історію - є безліч випадків , коли великі ядерні країни отримували , по повній , від маленьких країн ... а ще слід було враховувать , що Україна не маленька !
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29.09.2024 11:20 Ответить
Ну шизофренік ***** мабуть на карту дививсь і думав, що в скільки разів територія кацапії більша за Україну то з його хворої точки зору і армія його в скільки разів сильніша за українську.
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29.09.2024 12:42 Ответить
Тобто він сам визнав, що несе таку *****, що її навіть не варто обговорювати?
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29.09.2024 11:02 Ответить
істерика, це дуже добре.
коняка, розкажи про сармат. розкажи про стратегічну авіацію, що напів розібрана і ховається . розкажи про іржаві підводні човни.
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29.09.2024 11:05 Ответить
Це все військова таємниця.
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29.09.2024 11:29 Ответить
Україна без Ядерної зброї, поруч з росією (в якої ядерка є), ніколи не буде в безпеці!
Та нам українціям вдовблюють в мозги, що ядерка нам непотрібна.
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29.09.2024 11:06 Ответить
І з ядерною теж.
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29.09.2024 12:41 Ответить
як бачите отвєтку вони дуже бояться, особливо ядерну. Впевнений на 100%, якби в Україні зараз було ЯЗ - пуйло б зарився в бункері і більше не вилазив, а його орки потікали б навіть з криму.
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29.09.2024 18:43 Ответить
Не бояться вони ніякої "атветкі", вони то добре знают що все це заяви на публіку і понти.
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29.09.2024 19:38 Ответить
Коли в світі є такі під..ри, то ООН можна закривати
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29.09.2024 11:07 Ответить
Крім того, ці підри сидять в оон і ще й мають право вето!
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29.09.2024 11:19 Ответить
Краще б ця коняка таки здохла...
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29.09.2024 11:07 Ответить
Про напад москалі наперед не повідомляють, згадайте велике вторгнення в лютому 22 року коли той же Лавров заперечував будь яку інформацію західних країн про майбутню агресію москалів.Тож численні погрози про можливе застосування ЯО є явною страшилкою. Але від цього не легше. Дасть цар наказ застосувати ЯО малої потужності по Україні і жоден наш союзник не заступиться на полі бою, лише санкції та загальне засудження від яких москалям ні жарко ні холодно вже 10років.
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29.09.2024 11:07 Ответить
Угроза применения ЯО - это шантаж. Но применение ЯО - это тоже шантаж. Повестись на шантаж - значит проявить слабость, ухудшить свои позиции и пойти на уступки агрессору, преступнику. Который захочет большего - все уже поняли, что такое пyтинckая possия. Значит в случае, если paшkа применит ЯО, ничего для Украины и Запада не изменится. Капитуляции не будет. А вот paшka сильно усложнит свое положение.
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29.09.2024 13:22 Ответить
дайте йому овсу
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29.09.2024 11:08 Ответить
Кремлівським виродкам залишилось тільки лякати Україну і весь
захвдний світ ядерною зброєю ,
так як перемогти нашу краіну
в чесній боротьбі , ця срань болотна і алкашня не в змозі 😡
Вони своєю застарілою ядеркою знищать весь кацапстан ,
ось чого аони найбільше бояться 😕
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29.09.2024 11:08 Ответить
купка гопніків, що прикриваються дирявою вивіскою 'держава'
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29.09.2024 11:08 Ответить
«Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба МИД РФ».
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29.09.2024 11:10 Ответить
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29.09.2024 11:57 Ответить
Нам терміново потрібно відновлювати ядерну державу 🙁
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29.09.2024 11:11 Ответить
да да, коняка, всі вже бачили як ваші непереможні ракети вже навіть не взлітають, а вибухають прямо в шахті - давайте ще
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29.09.2024 11:15 Ответить
Так він же здох недавно.....Оце містіка!
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29.09.2024 11:16 Ответить
- Не верьте ему! Это Глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его! ()
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29.09.2024 11:25 Ответить
Херовые дела у Сосии если уже единственной угрозой у нее осталась ядерная дубинка. А раз Сосия позволяет себе угрожать ядурной дубинкой неядерным странам тогда все страны вправе и себе заиметь ядерную дубинку чтобы быть равными в правах.
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29.09.2024 11:17 Ответить
Рускі вон! (бо "геть" вони не розуміють)
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29.09.2024 11:22 Ответить
Україна може сама стати ядерною державою так що мордор і не помітить.
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29.09.2024 11:23 Ответить
Бу бу бу. Як страшно. Ні
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29.09.2024 11:34 Ответить
Ніхто вас терористи не боїться. Звичайно ми будемо битися до перемоги, бо поступки рівні нашому знищенню. Українці пам'ятають уроки історії-"червоні терори", "гулаги", штучні голодомори, коли повірили терористам-більшовикам і добровільно пішли в бюрму народів. Поки тє сили, зброя і армія-будемо боротися. Не залякають нас сцикуни із мокшинських боліт своєю ядерною зброєю, які отримали він нас і можливо вона і вибухне в шахтах московії при спробі нею вдарити.
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29.09.2024 11:35 Ответить
Та шо в шаxтаx - міжконтинентальна! Вдарити нею по Україні не вийде.
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29.09.2024 11:47 Ответить
Тупа коняка мабуть не вчив історії - СРСР програв війну в Афганістані, США програли війну у В'єтнамі. Кацапстан програє війну в Україні.
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29.09.2024 11:37 Ответить
І ця інституція (ООН) дає можливість оголошувати свої ідеї руZZким наZZистам!!!
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29.09.2024 11:41 Ответить
Так бздю, шо аж не збираюся обговорювати
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29.09.2024 11:46 Ответить
Загнанных лошадей пристреливают
А эта коняка совсем загналась
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29.09.2024 11:47 Ответить
Здохни ти мерзота фашиська як таку погань земля тримає ? на твоїй совісті паскуда сотні тисяч невинно убитих,немає в світі нічого більш огидного і мерзеного чим цинізм і маразм рашистів і так званого "русского мира".
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29.09.2024 11:47 Ответить
Їржання дохлого меріна,на скотомогильник його нахер,та присипать вапном щоб не смердів.
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29.09.2024 11:54 Ответить
Лошадь , ЯО это палка о двух концах
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29.09.2024 12:10 Ответить
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
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29.09.2024 12:12 Ответить
И-ГО-ГО!
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29.09.2024 12:17 Ответить
еще одна лошадь
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29.09.2024 12:21 Ответить
туалетний папір має набагатобільшу цінність ,як папір на котрому написана рашистська брехня в Будапешті .НА ВСІ 100% БУВ ПРАВИЙ БІСМАРК-" "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані"
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29.09.2024 12:30 Ответить
Побачимо, що воно заспіває, коли Україна буде мати свою зброю?
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29.09.2024 12:33 Ответить
не проще ли наконец то начать нейтрализовывать военно-политическое руководство страны террориста ?
Опыт Израиля в помощь
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29.09.2024 12:46 Ответить
Позбавити кацапів ядерного потенціалу,або надати ядерну зброю Україні.Третього не дано.
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29.09.2024 12:47 Ответить
Так. Практично ніколи не коментую, але у 1979 СРСР вліз у Афганістан. Ми усі 100% на строковій службі писали рапорти з проханням направити нас для виконання інтернаціонального обов'язку з метою допомоги братському народові, що живе у родо-племінному устрої. Мабуть наша молодь була вихована на фільмах "Офіцери", "Два капітана" та інших. Писали усі. І із захватом. Допоможемо. Інтербригади. Ну і таке інше. Афганістан теж до речі зовсім не ядерна держава. Через 10 років СРСР вийшов як побита собака, ще й вибачався. Перед пуштунами. І до сьогодення запрошує талібан на усілякі заходи. Зрозуміло щільність населення, географія Афганістану та України різні. Але "лошадь печального образа" враховуючи освіту повинна розуміти що таке аналогія.
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29.09.2024 12:49 Ответить
Совок вліз в афган заради великих ресурсів та газопроводу на Індію.

Але я б не хотів долі афгану для України, після війни вони не тільки втратили велику частину населення але і всю економіку та їх на десятиріччя поглинув хаос. Якби не вхід американців то б там дальше було середньовіччя.
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29.09.2024 13:24 Ответить
Прошу пробачення за чужий прапор. Я в Україні. Це усе клятий ВПН.
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29.09.2024 12:51 Ответить
на ерефії багато АЕС і у випадку застосування ****** ЯЗ всі ці ядерні об'єкти можуть бути вражені звичайною, не ядерною зброєю з аналогічним ефектом.
Взагалі то практично кожна країна що має атомні електростанції має ризик ядерної катастрофи і особливо в стані війни. Ми теж ядерна країна навіть не маючи ЯЗ без особливих проблем можемо виготовляти "брудні" **********. Відповідні ракети маємо теж
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29.09.2024 12:59 Ответить
Лошадью ходи, век воли не видать!
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29.09.2024 13:37 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@officialeurosolidarity/12226 Микола Княжицький, побачив в касапів "розшифровку" вимог мерина :

Виявляється, не НАТО турбує *****, а два закони, які ми з патріотами у ВР відстояли і провели. Один з них я представляв у Верховній Раді, а інший - ініціював.
Мерин просить Трампа скасувати Закон про українську мову і про заборону діяльності РПЦ. Наша сила у цих законах, сила нашого народу, який ніколи не здолають рашистські загарбники.
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29.09.2024 13:40 Ответить
Треба кожен день в ООН починати з нагадування :
24 лютого 2022 р рроссіяне у кількості 200 тис с кількох напрямків порушили кордон України і почали руйнувати, нищити , вбивати, гвалтувати і викрадати громадян України .
І це тягнеться вже ТРЕТІЙ РІК.
Може коняка має надію что світ це забуде?

ДУСЬКІ , світ чекає шо раша рухне , бо її ненавидить
І українці , як древня нація ЇЇ ЗРУЙНУЮТЬ .
І на обломках напишуть СЛАВА НАЦІЇ , СМЕРТЬ ВОРОГАМ
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29.09.2024 14:18 Ответить
Може і у нас де що залишилось)), нікотина циберко, курська ас)))
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29.09.2024 14:20 Ответить
Так, нема у нас ЯЗ, але зате ми маємо точні координати російський атомних електростанцій. Вони стаціонарні, тікати не будуть. Головне -подавити ПВО, розрахувати місце удару і потрібну масу боєголовки.
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29.09.2024 14:23 Ответить
І напрямок вітру звісно )
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29.09.2024 14:42 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-putina-i-plan-zelenskogo/ План ***** :
Чтобы сохранить власть, ***** необходимо выиграть войну, что означает взять под контроль пять украинских регионов, аннексированных соссией. Но это невыполнимая задача. По словам британского генерала сэра Роли Уокера, для этого ***** потребуется пять лет и 1,8 миллиона потерянных солдат.
Не добившись своей цели силой, он пытается сделать это дипломатией. Для этого ***** усилил информационную войну и изменил ее стратегию. Теперь он надел овечью шкуру миротворца. Он утверждает, что у Украины нет шансов вернуть оккупированные территории и что продолжение этой войны принесет Украине только новые потери земель и жизней. Поэтому, чтобы спасти эти жизни, необходимо немедленно заключить мир.
Лоббистами и пропагандистами плана ***** являются https://www.ponomaroleg.com/tramp-poimel-zelenskogo-kak-statista/ Трамп , а также Китай, Венгрия, Бразилия, ЮАР и некоторые другие страны.
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29.09.2024 15:28 Ответить
Черговим висером "коняка" підстьобує диктаторські режими наперегонки заволодіти ЯЗ і йти шляхом расеюшки з беззаконня..
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29.09.2024 16:26 Ответить
ядерной-)(уядерной смехдержавы... Все видели ваши последние испытания. Хорош уже пугать тем, чего нет, тупо рашистский лошадиный понос 😬
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29.09.2024 17:10 Ответить
https://www.bible-for-you.org/Frame/my-blog.htm#atomn Ядерная страшилка
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29.09.2024 20:54 Ответить
давно пора ставити питання повернення Україні яд.зброї "союзниками". З нею росія швидко заткне пащеку
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30.09.2024 00:03 Ответить
 
 