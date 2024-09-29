Лавров в ООН: "Не собираюсь обсуждать опасность идеи сражаться до победы с ядерным государством РФ"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке назвал "самоубийственными" попытки воевать до победы с "ядерной державой" РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.
"Я не собираюсь говорить здесь о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться сражаться до победы с ядерной державой, которой является Россия", - заявил он.
Как отмечает издание, в своей речи Лавров повторил кремлевский нарратив о том, что Запад якобы использует Украину как инструмент для стратегического поражения России и готовит Европу к участию в этой "самоубийственной авантюре".
В то же время во время пресс-конференции после выступления российским министр добавил, что независимо от того, получит ли Украина разрешение на применение оружия большой дальности, Россия будет оценивать, насколько западные страны поняли его предостережения.
Ядерные угрозы России
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что изменения в ядерной доктрине России являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ.
Президент Владимир Зеленский в своих выступлениях на заседании Совета Безопасности и сессии Генассамблеи отметил, что Россия готовит атаки на атомные электростанции в Украине.
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- Джо, я завжди погрожував главам західних країн ядерною валізою, але вони тільки сміялися у відповідь. А сьогодні я не встиг замахнутися своєю валізою, як усі розбіглися, як від вогню! Це все від моєї нової ядерної доктрини!
- Ні, Володимире, це тому, що ти сьогодні взяв не ту валізу!
Б з цих недоумків...
З них видавитьтся есенція...
З простати...
І оплідює ООН...
З заду...
Питання?
Який ембріон вигідний Заходу?
До речі, ЯО шахтного базування - основне ЯО Параши, а оті "Воєводи" були спроектовані і створен на "Южмаше" тобто у Днепрі хохлами та обслуглвувались хохлами з "Южмаша". А рахував ти Серьожа, скільки ціклів технічного обслуговування прострочено так як бандерівці не обслуговували оці "Воєводи"? І шо там стартує штатно а скільки стартує як отой "Сармат" може сказати?
І взагалі, ловрава пора мочити, як терориста з хесбалли, краще його в парші замочити.
Нам треба відновлювати ЯЗ..
коняка, розкажи про сармат. розкажи про стратегічну авіацію, що напів розібрана і ховається . розкажи про іржаві підводні човни.
Та нам українціям вдовблюють в мозги, що ядерка нам непотрібна.
захвдний світ ядерною зброєю ,
так як перемогти нашу краіну
в чесній боротьбі , ця срань болотна і алкашня не в змозі 😡
Вони своєю застарілою ядеркою знищать весь кацапстан ,
ось чого аони найбільше бояться 😕
А эта коняка совсем загналась
Опыт Израиля в помощь
Але я б не хотів долі афгану для України, після війни вони не тільки втратили велику частину населення але і всю економіку та їх на десятиріччя поглинув хаос. Якби не вхід американців то б там дальше було середньовіччя.
Взагалі то практично кожна країна що має атомні електростанції має ризик ядерної катастрофи і особливо в стані війни. Ми теж ядерна країна навіть не маючи ЯЗ без особливих проблем можемо виготовляти "брудні" **********. Відповідні ракети маємо теж
Виявляється, не НАТО турбує *****, а два закони, які ми з патріотами у ВР відстояли і провели. Один з них я представляв у Верховній Раді, а інший - ініціював.
Мерин просить Трампа скасувати Закон про українську мову і про заборону діяльності РПЦ. Наша сила у цих законах, сила нашого народу, який ніколи не здолають рашистські загарбники.
24 лютого 2022 р рроссіяне у кількості 200 тис с кількох напрямків порушили кордон України і почали руйнувати, нищити , вбивати, гвалтувати і викрадати громадян України .
І це тягнеться вже ТРЕТІЙ РІК.
Може коняка має надію что світ це забуде?
ДУСЬКІ , світ чекає шо раша рухне , бо її ненавидить
І українці , як древня нація ЇЇ ЗРУЙНУЮТЬ .
І на обломках напишуть СЛАВА НАЦІЇ , СМЕРТЬ ВОРОГАМ
Чтобы сохранить власть, ***** необходимо выиграть войну, что означает взять под контроль пять украинских регионов, аннексированных соссией. Но это невыполнимая задача. По словам британского генерала сэра Роли Уокера, для этого ***** потребуется пять лет и 1,8 миллиона потерянных солдат.
Не добившись своей цели силой, он пытается сделать это дипломатией. Для этого ***** усилил информационную войну и изменил ее стратегию. Теперь он надел овечью шкуру миротворца. Он утверждает, что у Украины нет шансов вернуть оккупированные территории и что продолжение этой войны принесет Украине только новые потери земель и жизней. Поэтому, чтобы спасти эти жизни, необходимо немедленно заключить мир.
Лоббистами и пропагандистами плана ***** являются https://www.ponomaroleg.com/tramp-poimel-zelenskogo-kak-statista/ Трамп , а также Китай, Венгрия, Бразилия, ЮАР и некоторые другие страны.