Лавров в ООН: "Не собираюсь обсуждать опасность идеи сражаться до победы с ядерным государством РФ"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке назвал "самоубийственными" попытки воевать до победы с "ядерной державой" РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

"Я не собираюсь говорить здесь о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться сражаться до победы с ядерной державой, которой является Россия", - заявил он.

Как отмечает издание, в своей речи Лавров повторил кремлевский нарратив о том, что Запад якобы использует Украину как инструмент для стратегического поражения России и готовит Европу к участию в этой "самоубийственной авантюре".

В то же время во время пресс-конференции после выступления российским министр добавил, что независимо от того, получит ли Украина разрешение на применение оружия большой дальности, Россия будет оценивать, насколько западные страны поняли его предостережения.

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Ядерные угрозы России

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что изменения в ядерной доктрине России являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ.

Президент Владимир Зеленский в своих выступлениях на заседании Совета Безопасности и сессии Генассамблеи отметил, что Россия готовит атаки на атомные электростанции в Украине.

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