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Изменение ядерной доктрины РФ – определенный сигнал "недружественным" странам Запада, - Песков

У Кремлі прокоментували зміну ядерної доктрини Росії

Изменения в ядерной доктрине России, о которых накануне объявили в Кремле, являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует российское РБК.

"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - сказал он.

По словам Пескова, "всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России и его сдерживающей роли".

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Он утверждает, что "здравомыслящие политики на Западе и раньше относились серьезно к заявлениям Путина о ядерном сдерживании".

В то же время представитель главы Кремля не ответил, обсуждался ли в рамках изменений доктрины возможный отказ от моратория на ядерные испытания, но в то же время отметил, что "происходит корректировка ядерного сдерживания" с учетом "тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ".

Песков добавил, решение о публикации корректировок основы госполитики по ядерному сдерживанию будут принимать позже.

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Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Автор: 

Песков Дмитрий (1891) путин владимир (31309) россия (95652) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+10
От блефовальщики. Позорніки.
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26.09.2024 15:14
+9
Чергова коричнева смердюча лінія на трусєлях *****.
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26.09.2024 15:18
+7
https://t.me/voinasordoy/3273 Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Посмотрел про «новую ядерную доктрину» Орды, которую они там обсуждали на странном форуме. Пугалка в чистом виде, плохо и на скорую руку состряпанная, оттого и весьма неубедительная.

Собственно, после фразы, что «Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил» (см. любой эфир Соловьев-Киселева), можно было уже дальше не смотреть, но мы все же глянем.

Там сплошное сослагательное наклонение, если да кабы, и формулировки - очень неподходящие для «ядерной доктрины».

Что такое вообще «ядерная доктрина»? Это в каких случаях государство применит ядерное оружие и каков порядок применения. Первое, второе, третье...

А тут: «оставляем за собой право», «предлагается рассматривать» и тому подобные мутные формулировки.

Вот, например. Сначала Путин говорит: «также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». Потом: «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Когда средства воздушно-космического нападения пересекут государственную границу уже будет поздно что-то «рассматривать». Там счет идет на минуты, а они что-то будут рассматривать.

Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и вдребезги разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них НЕТ стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования (главный сдерживающий фактор) вообще полетят. Стоящие там «Воеводы» уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатолич Медведев «гнилому неонацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься». Вот у него с формулировками - полный порядок.
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26.09.2024 15:18
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От блефовальщики. Позорніки.
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26.09.2024 15:14 Ответить
ага . что то похоже на то ,когда южные области типа включили в состав. путин тоже ножками топал. мол только посмейте..
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26.09.2024 15:44 Ответить
Коли буде зміна ядерної доктрини України? Чи подобається писком каби ловити?
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26.09.2024 15:17 Ответить
кацап ты забыл про искандры и колибры
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26.09.2024 15:46 Ответить
Чергова коричнева смердюча лінія на трусєлях *****.
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26.09.2024 15:18 Ответить
Але вона подіяла на наших сцикливих союзників
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26.09.2024 15:39 Ответить
Якось не в той бік подіяла, США збираються тепер узгодити новий пакет на 8 мільярдів.
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26.09.2024 15:50 Ответить
Нагадую гуппі з короткою пам яттю, які не можуть зв язати факти. Що нещадовно в Київ приїжали Блінкін і прем єр Великобританії з метою надати дозвіл Україні бити ракетами по росії. Про це повідомили всі новинні ресурси. В цей час путін робить заяву: удари по росії ракетами він буде вважати за початок війни з НАТО. Після цієї заяви дозволи були відкликані!!!!
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26.09.2024 16:48 Ответить
Черговий пердь у калюжу це, а не сигнал, Йоршик.
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26.09.2024 15:18 Ответить
Ну чому? Власне це сигнал Заходу бити на звук. Превентивно. Томагавками.
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26.09.2024 15:21 Ответить
Це вже розрив пукана разом з чемоданчиком
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26.09.2024 15:21 Ответить
https://t.me/voinasordoy/3273 Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Посмотрел про «новую ядерную доктрину» Орды, которую они там обсуждали на странном форуме. Пугалка в чистом виде, плохо и на скорую руку состряпанная, оттого и весьма неубедительная.

Собственно, после фразы, что «Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил» (см. любой эфир Соловьев-Киселева), можно было уже дальше не смотреть, но мы все же глянем.

Там сплошное сослагательное наклонение, если да кабы, и формулировки - очень неподходящие для «ядерной доктрины».

Что такое вообще «ядерная доктрина»? Это в каких случаях государство применит ядерное оружие и каков порядок применения. Первое, второе, третье...

А тут: «оставляем за собой право», «предлагается рассматривать» и тому подобные мутные формулировки.

Вот, например. Сначала Путин говорит: «также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». Потом: «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Когда средства воздушно-космического нападения пересекут государственную границу уже будет поздно что-то «рассматривать». Там счет идет на минуты, а они что-то будут рассматривать.

Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и вдребезги разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них НЕТ стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования (главный сдерживающий фактор) вообще полетят. Стоящие там «Воеводы» уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатолич Медведев «гнилому неонацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься». Вот у него с формулировками - полный порядок.
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26.09.2024 15:18 Ответить
Кремлевкая крыса даже очкует ядерное испытание провести.
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26.09.2024 15:18 Ответить
провів вже ж, сарматом пукав
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26.09.2024 15:51 Ответить
Тоді всі ракети у пускових повибухають..
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26.09.2024 15:20 Ответить
Скорее неконтролируемый пердеж больного организма.
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26.09.2024 15:22 Ответить
Щось складається враження, що саме тому наши "партнери" сцють дозволити херачити по кацапії...
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26.09.2024 15:23 Ответить
Так і сталося
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26.09.2024 15:40 Ответить
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26.09.2024 15:23 Ответить
Коли ти труслива нікчемна істота здохнеш разом з світовим злочинцем путіним ?
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26.09.2024 15:23 Ответить
Це що - "паслєдній видах" х%йла, вже засрав всі свої "чімаданчікі"?, - "дактріна для доктара?
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26.09.2024 15:28 Ответить
Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару(ПО ТЕРИТОРІЇ РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ) масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема РАШИСТСЬКИМИ ЩОДЕННИМИ АТАКАМИ НА УКРАЇНУ РАЩИСТСЬКИМИ безпілотниками." УКРАЇНА МОЖЕ БУМЕРАНГОМ ВІДПОВІСТИ
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26.09.2024 15:30 Ответить
Подайте чіткіший сигнал - масово повісьтесь на стінах Кремля. Путлєр нехай почесно повисне на самій високій зірці там. Оце буде сигнал, так сигнал, а не маразматичне потрясання папірцями, на які усім пофіг, і в першу чергу самій російській владі, котра давно не виконує закони які сама і видає.
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26.09.2024 15:35 Ответить
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26.09.2024 15:42 Ответить
придурок, для вас весь світ "недружній". Вам друг тільки така ж сама й*обнута як і ви північна корея.
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26.09.2024 16:10 Ответить
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26.09.2024 16:15 Ответить
сігнал в чімаданчік
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26.09.2024 16:22 Ответить
Последний визг сумашедшего закрывшегося в туалете с гранатой в руках
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26.09.2024 16:26 Ответить
Нєужелі бросітє ядрьонку на сваіх дєтей.
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26.09.2024 16:47 Ответить
А що є "дружні" країни у єрєфії? Держите меня семеро.
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26.09.2024 17:31 Ответить
Північна Корея "дружить" з такими @бками із "коммерческого интереса" та із необхідності.
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26.09.2024 17:34 Ответить
Западу тоже нужно поменять доктрину, в плане "Нападение ядерной страны на не ядерную страну".
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26.09.2024 17:36 Ответить
хутін каже в ООН Байдену:
- Джо, я завжди погрожував главам західних країн ядерною валізою, але вони тільки сміялися у відповідь. А сьогодні я не встиг замахнутися своєю валізою, як усі розбіглися, як від вогню! Це все завдяки моїй новій ядерній доктрині!
- Ні, Володимире, це тому, що ти сьогодні взяв не ту валізу!
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26.09.2024 17:44 Ответить
Да уж! Видели мы в Плисецке.
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26.09.2024 18:34 Ответить
 
 