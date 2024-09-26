Изменение ядерной доктрины РФ – определенный сигнал "недружественным" странам Запада, - Песков
Изменения в ядерной доктрине России, о которых накануне объявили в Кремле, являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует российское РБК.
"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - сказал он.
По словам Пескова, "всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России и его сдерживающей роли".
Он утверждает, что "здравомыслящие политики на Западе и раньше относились серьезно к заявлениям Путина о ядерном сдерживании".
В то же время представитель главы Кремля не ответил, обсуждался ли в рамках изменений доктрины возможный отказ от моратория на ядерные испытания, но в то же время отметил, что "происходит корректировка ядерного сдерживания" с учетом "тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ".
Песков добавил, решение о публикации корректировок основы госполитики по ядерному сдерживанию будут принимать позже.
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.
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Посмотрел про «новую ядерную доктрину» Орды, которую они там обсуждали на странном форуме. Пугалка в чистом виде, плохо и на скорую руку состряпанная, оттого и весьма неубедительная.
Собственно, после фразы, что «Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил» (см. любой эфир Соловьев-Киселева), можно было уже дальше не смотреть, но мы все же глянем.
Там сплошное сослагательное наклонение, если да кабы, и формулировки - очень неподходящие для «ядерной доктрины».
Что такое вообще «ядерная доктрина»? Это в каких случаях государство применит ядерное оружие и каков порядок применения. Первое, второе, третье...
А тут: «оставляем за собой право», «предлагается рассматривать» и тому подобные мутные формулировки.
Вот, например. Сначала Путин говорит: «также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». Потом: «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Когда средства воздушно-космического нападения пересекут государственную границу уже будет поздно что-то «рассматривать». Там счет идет на минуты, а они что-то будут рассматривать.
Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и вдребезги разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них НЕТ стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования (главный сдерживающий фактор) вообще полетят. Стоящие там «Воеводы» уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатолич Медведев «гнилому неонацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься». Вот у него с формулировками - полный порядок.
- Джо, я завжди погрожував главам західних країн ядерною валізою, але вони тільки сміялися у відповідь. А сьогодні я не встиг замахнутися своєю валізою, як усі розбіглися, як від вогню! Це все завдяки моїй новій ядерній доктрині!
- Ні, Володимире, це тому, що ти сьогодні взяв не ту валізу!