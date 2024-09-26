Изменение ядерной доктрины РФ – определенный сигнал "недружественным" странам Запада, - Песков

Изменения в ядерной доктрине России, о которых накануне объявили в Кремле, являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитирует российское РБК.

"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - сказал он.

По словам Пескова, "всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России и его сдерживающей роли".

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Он утверждает, что "здравомыслящие политики на Западе и раньше относились серьезно к заявлениям Путина о ядерном сдерживании".

В то же время представитель главы Кремля не ответил, обсуждался ли в рамках изменений доктрины возможный отказ от моратория на ядерные испытания, но в то же время отметил, что "происходит корректировка ядерного сдерживания" с учетом "тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ".

Песков добавил, решение о публикации корректировок основы госполитики по ядерному сдерживанию будут принимать позже.

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Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.