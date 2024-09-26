Мир никогда не простит РФ применение ядерного оружия, Москва это знает, - Дуда

Польский президент Анджей Дуда заявил, что мир никогда не простит России применение ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Польский лидер прокомментировал то, что Путин расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие. По его словам, диктатор повторил то, что уже годами написано в российской военной доктрине.

"Там написано, что Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, в том числе ядерные, в случае возникновения угрозы России. В этом нет ничего нового. Однако Владимир Путин, как и его генералы, также хорошо понимает, что тот, кто первым применит ядерное оружие, тот проклят. Они это знают, поэтому до сих пор его не использовали", - пояснил Дуда.

Президент Польши заявил, что РФ в случае применения ядерного оружия никогда не избежит ответственности, даже в малейшей степени.

"Мир никогда им не простит. И они это прекрасно знают", - добавил Дуда.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

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