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Новости Война
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Мир никогда не простит РФ применение ядерного оружия, Москва это знает, - Дуда

Дуда заявив, що світ не пробачить РФ застосування ядерної зброї

Польский президент Анджей Дуда заявил, что мир никогда не простит России применение ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Польский лидер прокомментировал то, что Путин расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие. По его словам, диктатор повторил то, что уже годами написано в российской военной доктрине.

"Там написано, что Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, в том числе ядерные, в случае возникновения угрозы России. В этом нет ничего нового. Однако Владимир Путин, как и его генералы, также хорошо понимает, что тот, кто первым применит ядерное оружие, тот проклят. Они это знают, поэтому до сих пор его не использовали", - пояснил Дуда.

Президент Польши заявил, что РФ в случае применения ядерного оружия никогда не избежит ответственности, даже в малейшей степени.

"Мир никогда им не простит. И они это прекрасно знают", - добавил Дуда.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Также читайте: Опасность удара России по украинским АЭС существует, мы должны это учитывать, - Дуда

Автор: 

путин владимир (31309) ядерное оружие (1336) Дуда Анджей (760)


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Топ комментарии
+12
А то чо будет? Не простит и выскажет озабоченность? Нет чтоб собраться и хотя бы потужно объявить что вы в этом случае делать будете.
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26.09.2024 11:26
+9
Татишо! І шо Польща зробить, якщо ***** її таки застосує? Ну окрім того, шо обсереться...
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26.09.2024 11:28
+8
каховську ГЕС пробачили
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26.09.2024 11:33
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Та ну да
Їм плювати
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26.09.2024 11:26 Ответить
новесенький Срамат бабахнув у шахті під час заправки його паливом - рештки гептилу потрапили у грунтові води і у Пісєцку зараз розмір зони зараження як у Чорнобилі. А що буде як почнуть заправляти паливом ракети які вже 10 років не обслуговуються?
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26.09.2024 12:02 Ответить
А то чо будет? Не простит и выскажет озабоченность? Нет чтоб собраться и хотя бы потужно объявить что вы в этом случае делать будете.
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26.09.2024 11:26 Ответить
Нігуя собі він сказанув! - не пробачить
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26.09.2024 11:27 Ответить
ну а що може зробити світ? накласти санцкції )) виразити занепокоєння ?
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26.09.2024 11:28 Ответить
американцям пробачили...
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26.09.2024 11:28 Ответить
у той час не було жодних міжнародних договорів, які є зараз і які регулюють усі ці питання стосовно ядерної зброї. тому порівняння некоректне. більше того, американці тоді лапанули по агресору. і їм це пробачили. тож якщо вони і зараз лупануть по агресору, тобто по кацапах, то їм також світ це пробачить. а от кацапам - ні. бо кацапи - агресор.
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26.09.2024 11:46 Ответить
різні ситуації
Там був напад на Америку
В нашому випадку ми повінні були нанести удар ядеркою по москві але нас кинули і залишили обезброєних, позаблокових, на радість московії
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26.09.2024 11:49 Ответить
ти ж знаєш, що за російські гроші з нас ще агресора зроблять...
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26.09.2024 11:52 Ответить
ну це в хворій уяві якихось підарасів хіба що

тиж не ваажаєш мале кошеня якого загриз бультерєр агресором , отожбо
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26.09.2024 12:03 Ответить
цей світ давно з глузду з їхав
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26.09.2024 12:05 Ответить
хороших людей більшість , але не вони правлять світом на жаль
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26.09.2024 12:07 Ответить
Пробачить. Точніше, засцить. Прбачив же кровопролитну війну в центрі Європи? Пробачив. Так і ТЯО пробачить, коли вони вибухне. Побухтять на ООН і зіллються. Нажаль, Захід став повними імпотентами, і ***** це знає. Питання тільки в тому, чи дозволить тяо Китай. Поки що, схоже, не дозволяє.
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26.09.2024 11:28 Ответить
Татишо! І шо Польща зробить, якщо ***** її таки застосує? Ну окрім того, шо обсереться...
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26.09.2024 11:28 Ответить
Рольників на кордоні поставлять.
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26.09.2024 11:54 Ответить
Радіонукліди відганяти?
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26.09.2024 12:38 Ответить
ага. Збіжжя й молочну продукцію відганяли)))
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26.09.2024 15:05 Ответить
Деякі будуть задоволені - майже весь арабський світ, Китай, Північна Корея. Да й хватає долбойобів і в Європі та південній Америці.
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26.09.2024 11:29 Ответить
Тобто у відповідь будуть лише образливо надути губи..
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26.09.2024 11:30 Ответить
оце налякали -потужно !
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26.09.2024 11:31 Ответить
каховську ГЕС пробачили
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26.09.2024 11:33 Ответить
Світ ?
КНДР, Іран, Ангола, Монголія не побачать?
Дурня
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26.09.2024 11:34 Ответить
Дупа дудою відчуває, що Польща буде першою, хто отримає ядрьону бімбу. Все як Адік завєщал - так ***** і зробить. Польщі не повинно існувати(с). А Україна йому чистенька потрібна от тільки без українців. Тому ми можемо не турбуватися, нехай поляки турбуються разом з усім світом.
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26.09.2024 11:40 Ответить
Сім'ї кацапських товстосумів живуть в США та Великій Британії, тому цим країнам нічого не загрожує. А от в Польщі...
Хіба що якісь дрібні бізнесмени-вискочки пристроїли своїх діток на навчання, їх не шкода.
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26.09.2024 12:34 Ответить
И будет путло жить не прощенным. Какая трагедия для него
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26.09.2024 11:40 Ответить
Ага, світ стурбується. Може навіть дуже і сильно.
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26.09.2024 11:41 Ответить
Проклянуть *****? Оце і буде відповідь на ядерний удар? Він дуже злякався.
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26.09.2024 11:42 Ответить
Україна має замінувати свої аес і змусити нато ввести війська. Це наша samson option.
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26.09.2024 11:47 Ответить
Вся провина впаде на шойгу
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26.09.2024 11:52 Ответить
Ага, не пробачить
Тільки польські фермери будуть садити радіоактивні труставки і помідори!
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26.09.2024 12:05 Ответить
Москва таки знає, але не слід забувати, що москалі там психічно хворі...
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26.09.2024 12:29 Ответить
Я теж ніколи не пробачу Батию те, що в грудні 1240 він зі своїм військом зруйнував Київ! Отак!
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26.09.2024 12:31 Ответить
"простит не простит" - Детский лепет слабого недополитика
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26.09.2024 14:04 Ответить
Стурбоване прокляття
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26.09.2024 14:56 Ответить
Хиросима ,Нагасаки,1945.......
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26.09.2024 15:34 Ответить
 
 