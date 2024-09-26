УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 481 36

Світ ніколи не пробачить РФ застосування ядерної зброї, Москва це знає, - Дуда

Дуда заявив, що світ не пробачить РФ застосування ядерної зброї

Польський президент Анджей Дуда заявив, що світ ніколи не пробачить Росії застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

Польський лідер прокоментував те, що Путін розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю. За його словами, диктатор повторив те, що вже роками написано в російській військовій доктрині.

"Там написано, що Росія залишає за собою право використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби, в тому числі ядерні, у разі виникнення загрози Росії. У цьому немає нічого нового. Однак Володимир Путін, як і його генерали, також добре розуміє, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той проклятий. Вони це знають, тому донині її не використали", - пояснив Дуда.

Президент Польщі заявив, що РФ у випадку застосування ядерної зброї ніколи не уникне відповідальності, навіть у найменшій мірі.

"Світ ніколи їм не пробачить. І вони це чудово знають", - додав Дуда.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін  провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Також читайте: Небезпека удару Росії по українських АЕС існує, ми повинні це враховувати, - Дуда

Автор: 

путін володимир (23869) ядерна зброя (1155) Дуда Анджей (776)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
А то чо будет? Не простит и выскажет озабоченность? Нет чтоб собраться и хотя бы потужно объявить что вы в этом случае делать будете.
показати весь коментар
26.09.2024 11:26
+9
Татишо! І шо Польща зробить, якщо ***** її таки застосує? Ну окрім того, шо обсереться...
показати весь коментар
26.09.2024 11:28
+8
каховську ГЕС пробачили
показати весь коментар
26.09.2024 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну да
Їм плювати
показати весь коментар
26.09.2024 11:26 Відповісти
новесенький Срамат бабахнув у шахті під час заправки його паливом - рештки гептилу потрапили у грунтові води і у Пісєцку зараз розмір зони зараження як у Чорнобилі. А що буде як почнуть заправляти паливом ракети які вже 10 років не обслуговуються?
показати весь коментар
26.09.2024 12:02 Відповісти
А то чо будет? Не простит и выскажет озабоченность? Нет чтоб собраться и хотя бы потужно объявить что вы в этом случае делать будете.
показати весь коментар
26.09.2024 11:26 Відповісти
Нігуя собі він сказанув! - не пробачить
показати весь коментар
26.09.2024 11:27 Відповісти
ну а що може зробити світ? накласти санцкції )) виразити занепокоєння ?
показати весь коментар
26.09.2024 11:28 Відповісти
американцям пробачили...
показати весь коментар
26.09.2024 11:28 Відповісти
у той час не було жодних міжнародних договорів, які є зараз і які регулюють усі ці питання стосовно ядерної зброї. тому порівняння некоректне. більше того, американці тоді лапанули по агресору. і їм це пробачили. тож якщо вони і зараз лупануть по агресору, тобто по кацапах, то їм також світ це пробачить. а от кацапам - ні. бо кацапи - агресор.
показати весь коментар
26.09.2024 11:46 Відповісти
різні ситуації
Там був напад на Америку
В нашому випадку ми повінні були нанести удар ядеркою по москві але нас кинули і залишили обезброєних, позаблокових, на радість московії
показати весь коментар
26.09.2024 11:49 Відповісти
ти ж знаєш, що за російські гроші з нас ще агресора зроблять...
показати весь коментар
26.09.2024 11:52 Відповісти
ну це в хворій уяві якихось підарасів хіба що

тиж не ваажаєш мале кошеня якого загриз бультерєр агресором , отожбо
показати весь коментар
26.09.2024 12:03 Відповісти
цей світ давно з глузду з їхав
показати весь коментар
26.09.2024 12:05 Відповісти
хороших людей більшість , але не вони правлять світом на жаль
показати весь коментар
26.09.2024 12:07 Відповісти
Пробачить. Точніше, засцить. Прбачив же кровопролитну війну в центрі Європи? Пробачив. Так і ТЯО пробачить, коли вони вибухне. Побухтять на ООН і зіллються. Нажаль, Захід став повними імпотентами, і ***** це знає. Питання тільки в тому, чи дозволить тяо Китай. Поки що, схоже, не дозволяє.
показати весь коментар
26.09.2024 11:28 Відповісти
Татишо! І шо Польща зробить, якщо ***** її таки застосує? Ну окрім того, шо обсереться...
показати весь коментар
26.09.2024 11:28 Відповісти
Рольників на кордоні поставлять.
показати весь коментар
26.09.2024 11:54 Відповісти
Радіонукліди відганяти?
показати весь коментар
26.09.2024 12:38 Відповісти
ага. Збіжжя й молочну продукцію відганяли)))
показати весь коментар
26.09.2024 15:05 Відповісти
Деякі будуть задоволені - майже весь арабський світ, Китай, Північна Корея. Да й хватає долбойобів і в Європі та південній Америці.
показати весь коментар
26.09.2024 11:29 Відповісти
Тобто у відповідь будуть лише образливо надути губи..
показати весь коментар
26.09.2024 11:30 Відповісти
оце налякали -потужно !
показати весь коментар
26.09.2024 11:31 Відповісти
каховську ГЕС пробачили
показати весь коментар
26.09.2024 11:33 Відповісти
Світ ?
КНДР, Іран, Ангола, Монголія не побачать?
Дурня
показати весь коментар
26.09.2024 11:34 Відповісти
Дупа дудою відчуває, що Польща буде першою, хто отримає ядрьону бімбу. Все як Адік завєщал - так ***** і зробить. Польщі не повинно існувати(с). А Україна йому чистенька потрібна от тільки без українців. Тому ми можемо не турбуватися, нехай поляки турбуються разом з усім світом.
показати весь коментар
26.09.2024 11:40 Відповісти
Сім'ї кацапських товстосумів живуть в США та Великій Британії, тому цим країнам нічого не загрожує. А от в Польщі...
Хіба що якісь дрібні бізнесмени-вискочки пристроїли своїх діток на навчання, їх не шкода.
показати весь коментар
26.09.2024 12:34 Відповісти
И будет путло жить не прощенным. Какая трагедия для него
показати весь коментар
26.09.2024 11:40 Відповісти
Ага, світ стурбується. Може навіть дуже і сильно.
показати весь коментар
26.09.2024 11:41 Відповісти
Проклянуть *****? Оце і буде відповідь на ядерний удар? Він дуже злякався.
показати весь коментар
26.09.2024 11:42 Відповісти
Україна має замінувати свої аес і змусити нато ввести війська. Це наша samson option.
показати весь коментар
26.09.2024 11:47 Відповісти
Вся провина впаде на шойгу
показати весь коментар
26.09.2024 11:52 Відповісти
Ага, не пробачить
Тільки польські фермери будуть садити радіоактивні труставки і помідори!
показати весь коментар
26.09.2024 12:05 Відповісти
Москва таки знає, але не слід забувати, що москалі там психічно хворі...
показати весь коментар
26.09.2024 12:29 Відповісти
Я теж ніколи не пробачу Батию те, що в грудні 1240 він зі своїм військом зруйнував Київ! Отак!
показати весь коментар
26.09.2024 12:31 Відповісти
"простит не простит" - Детский лепет слабого недополитика
показати весь коментар
26.09.2024 14:04 Відповісти
Стурбоване прокляття
показати весь коментар
26.09.2024 14:56 Відповісти
Хиросима ,Нагасаки,1945.......
показати весь коментар
26.09.2024 15:34 Відповісти
 
 