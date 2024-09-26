Світ ніколи не пробачить РФ застосування ядерної зброї, Москва це знає, - Дуда
Польський президент Анджей Дуда заявив, що світ ніколи не пробачить Росії застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
Польський лідер прокоментував те, що Путін розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю. За його словами, диктатор повторив те, що вже роками написано в російській військовій доктрині.
"Там написано, що Росія залишає за собою право використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби, в тому числі ядерні, у разі виникнення загрози Росії. У цьому немає нічого нового. Однак Володимир Путін, як і його генерали, також добре розуміє, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той проклятий. Вони це знають, тому донині її не використали", - пояснив Дуда.
Президент Польщі заявив, що РФ у випадку застосування ядерної зброї ніколи не уникне відповідальності, навіть у найменшій мірі.
"Світ ніколи їм не пробачить. І вони це чудово знають", - додав Дуда.
Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
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Їм плювати
Там був напад на Америку
В нашому випадку ми повінні були нанести удар ядеркою по москві але нас кинули і залишили обезброєних, позаблокових, на радість московії
тиж не ваажаєш мале кошеня якого загриз бультерєр агресором , отожбо
КНДР, Іран, Ангола, Монголія не побачать?
Дурня
Хіба що якісь дрібні бізнесмени-вискочки пристроїли своїх діток на навчання, їх не шкода.
Тільки польські фермери будуть садити радіоактивні труставки і помідори!