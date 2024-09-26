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Новости Война
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Угрозы Путина ядерным оружием не изменят позицию ЕС в отношении Украины, - Стано

У ЄС відреагували на ядерні погрози Путіна

В Европейском Союзе отреагировали на ядерные угрозы диктатора Владимира Путина, заверив в поддержке Украины.

Об этом сообщил представитель ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Не впервые Путин делает ставку на свой ядерный арсенал, Это является лишь продолжением очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, демонстрирующего всему миру его истинное лицо, особенно во время проведения недели высокого уровня в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Он не стесняется играть в ядерные азартные игры снова и снова. Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной", - сказал он.

По словам Стано, Европа пытается доносить эту позицию до международных партнеров, поскольку РФ, как член Совбеза ООН, главной задачей и обязанностью которой является поддержание мира в мире, подрывает такие усилия.

"Поэтому, это является лишь продолжением тенденции его (Путина. - Ред.) поведения, и разоблачает его истинное лицо во время очень важного международного события высокого уровня, которое проходит прямо сейчас в Нью-Йорке", - добавил представитель ЕС.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Также читайте: Мир никогда не простит РФ применение ядерного оружия, Москва это знает, - Дуда

Автор: 

путин владимир (31309) ядерное оружие (1336) Евросоюз (17143) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+4
Тільки українська ядерна зброя заспокоїть кацапів на завжди.
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26.09.2024 15:05
+2
погрози @уйла застосуванням ЯЗ - дешеві понти гопника
сармат йому добре підісрав із погрозами

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26.09.2024 14:38
+1
"Погрози Путіна ядерною зброєю не змінять позицію ЄС щодо України" Джерело:

Та бачимо - як не дозволяли по кацапії гатити, так і не дозволяєте....
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26.09.2024 14:48
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погрози @уйла застосуванням ЯЗ - дешеві понти гопника
сармат йому добре підісрав із погрозами

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26.09.2024 14:38 Ответить
"Погрози Путіна ядерною зброєю не змінять позицію ЄС щодо України" Джерело:

Та бачимо - як не дозволяли по кацапії гатити, так і не дозволяєте....
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26.09.2024 14:48 Ответить
Якщо дід вже схопився зя ядерну дубину отже зовсім погані там справи.
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26.09.2024 14:49 Ответить
Малюк і Буданов. Чому ви до сьогоднішнього дня не допомогли Пуйлу склеїти ласти? Ба, більше,ви навіть спроби такої не зробили. Пуйлу на цвинтарі давно проставляють прогули, а ви і не чешетесь. Чекаєте до того моменту, коли рівень шизофренії у Пуйла зашкалить і він шарахне по Україні атомною бомбою? Малюк і Буданов, кожна війна- це терор проти ворога, в першу чергу проти його лідерів. Кого з лідерів Вурдалаччини ви відправили на концерт Кобзона? Нікого. Тільки не треба приводити приклади третьосортних пропагандистів і колаборантів, яких ви знищили для окозамилювання, мовляв і ми працюємо. Методи Кварталу 95 на ваших посадах не проходять.
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26.09.2024 15:58 Ответить
А яка позиція? Суворе занепокоєння?
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26.09.2024 14:55 Ответить
Дивитися як Україна знищується, та співчуватти. Вже б сказали без лицемірцтва що це не їх проблеми, та і все.
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26.09.2024 15:09 Ответить
Тільки українська ядерна зброя заспокоїть кацапів на завжди.
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26.09.2024 15:05 Ответить
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26.09.2024 15:08 Ответить
Замінуйте аес і змусьте нато ввести війська.
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26.09.2024 15:18 Ответить
Точно, "станьте терористами, щоб вас підтримав цівілізоваий світ". Це ти кольово придумав, московіт.
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26.09.2024 15:44 Ответить
А яку краще замінувати, Бецнау чи Лайбштадт?
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26.09.2024 15:44 Ответить
Так погрози ***** для того і є, щоб не змінювати позицію по забороі Україні бити по РФ західнними ракетами.
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26.09.2024 15:43 Ответить
 
 