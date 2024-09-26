Угрозы Путина ядерным оружием не изменят позицию ЕС в отношении Украины, - Стано

В Европейском Союзе отреагировали на ядерные угрозы диктатора Владимира Путина, заверив в поддержке Украины.

Об этом сообщил представитель ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Не впервые Путин делает ставку на свой ядерный арсенал, Это является лишь продолжением очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, демонстрирующего всему миру его истинное лицо, особенно во время проведения недели высокого уровня в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Он не стесняется играть в ядерные азартные игры снова и снова. Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной", - сказал он.

По словам Стано, Европа пытается доносить эту позицию до международных партнеров, поскольку РФ, как член Совбеза ООН, главной задачей и обязанностью которой является поддержание мира в мире, подрывает такие усилия.

"Поэтому, это является лишь продолжением тенденции его (Путина. - Ред.) поведения, и разоблачает его истинное лицо во время очень важного международного события высокого уровня, которое проходит прямо сейчас в Нью-Йорке", - добавил представитель ЕС.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

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