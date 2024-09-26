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Новини Війна
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Погрози Путіна ядерною зброєю не змінять позицію ЄС щодо України, - Стано

У ЄС відреагували на ядерні погрози Путіна

У Європейському Союзі відреагували на ядерні погрози диктатора Володимира Путіна, запевнивши в підтримці України.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал, Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову й знову. Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", - сказав він.

За словами Стано, Європа намагається доносити цю позицію до міжнародних партнерів, оскільки РФ, як член Радбезу ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі, підриває такі зусилля.

"Тож, це є лише продовженням тенденції його (Путіна. - Ред.) поведінки, та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", - додав речник ЄС.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Читайте: Світ ніколи не пробачить РФ застосування ядерної зброї, Москва це знає, - Дуда

Автор: 

путін володимир (23869) ядерна зброя (1155) Євросоюз (13443) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+4
Тільки українська ядерна зброя заспокоїть кацапів на завжди.
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26.09.2024 15:05
+2
погрози @уйла застосуванням ЯЗ - дешеві понти гопника
сармат йому добре підісрав із погрозами

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26.09.2024 14:38
+1
"Погрози Путіна ядерною зброєю не змінять позицію ЄС щодо України" Джерело:

Та бачимо - як не дозволяли по кацапії гатити, так і не дозволяєте....
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26.09.2024 14:48
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погрози @уйла застосуванням ЯЗ - дешеві понти гопника
сармат йому добре підісрав із погрозами

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26.09.2024 14:38 Відповісти
"Погрози Путіна ядерною зброєю не змінять позицію ЄС щодо України" Джерело:

Та бачимо - як не дозволяли по кацапії гатити, так і не дозволяєте....
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26.09.2024 14:48 Відповісти
Якщо дід вже схопився зя ядерну дубину отже зовсім погані там справи.
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26.09.2024 14:49 Відповісти
Малюк і Буданов. Чому ви до сьогоднішнього дня не допомогли Пуйлу склеїти ласти? Ба, більше,ви навіть спроби такої не зробили. Пуйлу на цвинтарі давно проставляють прогули, а ви і не чешетесь. Чекаєте до того моменту, коли рівень шизофренії у Пуйла зашкалить і він шарахне по Україні атомною бомбою? Малюк і Буданов, кожна війна- це терор проти ворога, в першу чергу проти його лідерів. Кого з лідерів Вурдалаччини ви відправили на концерт Кобзона? Нікого. Тільки не треба приводити приклади третьосортних пропагандистів і колаборантів, яких ви знищили для окозамилювання, мовляв і ми працюємо. Методи Кварталу 95 на ваших посадах не проходять.
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26.09.2024 15:58 Відповісти
А яка позиція? Суворе занепокоєння?
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26.09.2024 14:55 Відповісти
Дивитися як Україна знищується, та співчуватти. Вже б сказали без лицемірцтва що це не їх проблеми, та і все.
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26.09.2024 15:09 Відповісти
Тільки українська ядерна зброя заспокоїть кацапів на завжди.
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26.09.2024 15:05 Відповісти
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26.09.2024 15:08 Відповісти
Замінуйте аес і змусьте нато ввести війська.
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26.09.2024 15:18 Відповісти
Точно, "станьте терористами, щоб вас підтримав цівілізоваий світ". Це ти кольово придумав, московіт.
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26.09.2024 15:44 Відповісти
А яку краще замінувати, Бецнау чи Лайбштадт?
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26.09.2024 15:44 Відповісти
Так погрози ***** для того і є, щоб не змінювати позицію по забороі Україні бити по РФ західнними ракетами.
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26.09.2024 15:43 Відповісти
 
 