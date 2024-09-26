Погрози Путіна ядерною зброєю не змінять позицію ЄС щодо України, - Стано

У Європейському Союзі відреагували на ядерні погрози диктатора Володимира Путіна, запевнивши в підтримці України.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал, Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову й знову. Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", - сказав він.

За словами Стано, Європа намагається доносити цю позицію до міжнародних партнерів, оскільки РФ, як член Радбезу ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі, підриває такі зусилля.

"Тож, це є лише продовженням тенденції його (Путіна. - Ред.) поведінки, та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", - додав речник ЄС.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

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