Зміна ядерної доктрини РФ - сигнал "недружнім" країнам Заходу, - Пєсков

Зміни до ядерної доктрини Росії, про які напередодні оголосили у Кремлі, є певним попередженням "недружнім" західним країнам про наслідки нападу на РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова цитує російське РБК.

"Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки у разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому необов'язково ядерними", - сказав він.

За словами Пєскова, "усьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії та його стримувальну роль".

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Він стверджує, що "розсудливі політики на Заході й раніше ставилися серйозно до заяв Путіна щодо ядерного стримування".

Водночас речник очільника Кремля не відповів, чи обговорювалась у рамках змін доктрини можлива відмова від мораторію на ядерні випробування, але водночас зауважив, що "відбувається коригування ядерного стримування" з урахуванням "тих елементів напруженості, які складаються по периметру наших кордонів".

Пєсков додав, рішення щодо публікації коригувань основи держполітики щодо ядерного стримування ухвалюватимуть пізніше.

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Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.