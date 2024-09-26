Зміна ядерної доктрини РФ - сигнал "недружнім" країнам Заходу, - Пєсков
Зміни до ядерної доктрини Росії, про які напередодні оголосили у Кремлі, є певним попередженням "недружнім" західним країнам про наслідки нападу на РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова цитує російське РБК.
"Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки у разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому необов'язково ядерними", - сказав він.
За словами Пєскова, "усьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії та його стримувальну роль".
Він стверджує, що "розсудливі політики на Заході й раніше ставилися серйозно до заяв Путіна щодо ядерного стримування".
Водночас речник очільника Кремля не відповів, чи обговорювалась у рамках змін доктрини можлива відмова від мораторію на ядерні випробування, але водночас зауважив, що "відбувається коригування ядерного стримування" з урахуванням "тих елементів напруженості, які складаються по периметру наших кордонів".
Пєсков додав, рішення щодо публікації коригувань основи держполітики щодо ядерного стримування ухвалюватимуть пізніше.
Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.
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Посмотрел про «новую ядерную доктрину» Орды, которую они там обсуждали на странном форуме. Пугалка в чистом виде, плохо и на скорую руку состряпанная, оттого и весьма неубедительная.
Собственно, после фразы, что «Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил» (см. любой эфир Соловьев-Киселева), можно было уже дальше не смотреть, но мы все же глянем.
Там сплошное сослагательное наклонение, если да кабы, и формулировки - очень неподходящие для «ядерной доктрины».
Что такое вообще «ядерная доктрина»? Это в каких случаях государство применит ядерное оружие и каков порядок применения. Первое, второе, третье...
А тут: «оставляем за собой право», «предлагается рассматривать» и тому подобные мутные формулировки.
Вот, например. Сначала Путин говорит: «также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». Потом: «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Когда средства воздушно-космического нападения пересекут государственную границу уже будет поздно что-то «рассматривать». Там счет идет на минуты, а они что-то будут рассматривать.
Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и вдребезги разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них НЕТ стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования (главный сдерживающий фактор) вообще полетят. Стоящие там «Воеводы» уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатолич Медведев «гнилому неонацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься». Вот у него с формулировками - полный порядок.
- Джо, я завжди погрожував главам західних країн ядерною валізою, але вони тільки сміялися у відповідь. А сьогодні я не встиг замахнутися своєю валізою, як усі розбіглися, як від вогню! Це все завдяки моїй новій ядерній доктрині!
- Ні, Володимире, це тому, що ти сьогодні взяв не ту валізу!