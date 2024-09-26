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Новини
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Зміна ядерної доктрини РФ - сигнал "недружнім" країнам Заходу, - Пєсков

У Кремлі прокоментували зміну ядерної доктрини Росії

Зміни до ядерної доктрини Росії, про які напередодні оголосили у Кремлі, є певним попередженням "недружнім" західним країнам про наслідки нападу на РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова цитує російське РБК.

"Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки у разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому необов'язково ядерними", - сказав він.

За словами Пєскова, "усьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії та його стримувальну роль".

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Він стверджує, що "розсудливі політики на Заході й раніше ставилися серйозно до заяв Путіна щодо ядерного стримування".

Водночас речник очільника Кремля не відповів, чи обговорювалась у рамках змін доктрини можлива відмова від мораторію на ядерні випробування, але водночас зауважив, що "відбувається коригування ядерного стримування" з урахуванням "тих елементів напруженості, які складаються по периметру наших кордонів".

Пєсков додав, рішення щодо публікації коригувань основи держполітики щодо ядерного стримування ухвалюватимуть пізніше.

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Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1644) путін володимир (23869) росія (65346) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+10
От блефовальщики. Позорніки.
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26.09.2024 15:14
+9
Чергова коричнева смердюча лінія на трусєлях *****.
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26.09.2024 15:18
+7
https://t.me/voinasordoy/3273 Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Посмотрел про «новую ядерную доктрину» Орды, которую они там обсуждали на странном форуме. Пугалка в чистом виде, плохо и на скорую руку состряпанная, оттого и весьма неубедительная.

Собственно, после фразы, что «Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил» (см. любой эфир Соловьев-Киселева), можно было уже дальше не смотреть, но мы все же глянем.

Там сплошное сослагательное наклонение, если да кабы, и формулировки - очень неподходящие для «ядерной доктрины».

Что такое вообще «ядерная доктрина»? Это в каких случаях государство применит ядерное оружие и каков порядок применения. Первое, второе, третье...

А тут: «оставляем за собой право», «предлагается рассматривать» и тому подобные мутные формулировки.

Вот, например. Сначала Путин говорит: «также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». Потом: «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Когда средства воздушно-космического нападения пересекут государственную границу уже будет поздно что-то «рассматривать». Там счет идет на минуты, а они что-то будут рассматривать.

Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и вдребезги разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них НЕТ стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования (главный сдерживающий фактор) вообще полетят. Стоящие там «Воеводы» уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатолич Медведев «гнилому неонацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься». Вот у него с формулировками - полный порядок.
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26.09.2024 15:18
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От блефовальщики. Позорніки.
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26.09.2024 15:14 Відповісти
ага . что то похоже на то ,когда южные области типа включили в состав. путин тоже ножками топал. мол только посмейте..
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26.09.2024 15:44 Відповісти
Коли буде зміна ядерної доктрини України? Чи подобається писком каби ловити?
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26.09.2024 15:17 Відповісти
кацап ты забыл про искандры и колибры
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26.09.2024 15:46 Відповісти
Чергова коричнева смердюча лінія на трусєлях *****.
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26.09.2024 15:18 Відповісти
Але вона подіяла на наших сцикливих союзників
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26.09.2024 15:39 Відповісти
Якось не в той бік подіяла, США збираються тепер узгодити новий пакет на 8 мільярдів.
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26.09.2024 15:50 Відповісти
Нагадую гуппі з короткою пам яттю, які не можуть зв язати факти. Що нещадовно в Київ приїжали Блінкін і прем єр Великобританії з метою надати дозвіл Україні бити ракетами по росії. Про це повідомили всі новинні ресурси. В цей час путін робить заяву: удари по росії ракетами він буде вважати за початок війни з НАТО. Після цієї заяви дозволи були відкликані!!!!
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26.09.2024 16:48 Відповісти
Черговий пердь у калюжу це, а не сигнал, Йоршик.
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26.09.2024 15:18 Відповісти
Ну чому? Власне це сигнал Заходу бити на звук. Превентивно. Томагавками.
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26.09.2024 15:21 Відповісти
Це вже розрив пукана разом з чемоданчиком
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26.09.2024 15:21 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/3273 Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Посмотрел про «новую ядерную доктрину» Орды, которую они там обсуждали на странном форуме. Пугалка в чистом виде, плохо и на скорую руку состряпанная, оттого и весьма неубедительная.

Собственно, после фразы, что «Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил» (см. любой эфир Соловьев-Киселева), можно было уже дальше не смотреть, но мы все же глянем.

Там сплошное сослагательное наклонение, если да кабы, и формулировки - очень неподходящие для «ядерной доктрины».

Что такое вообще «ядерная доктрина»? Это в каких случаях государство применит ядерное оружие и каков порядок применения. Первое, второе, третье...

А тут: «оставляем за собой право», «предлагается рассматривать» и тому подобные мутные формулировки.

Вот, например. Сначала Путин говорит: «также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». Потом: «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Когда средства воздушно-космического нападения пересекут государственную границу уже будет поздно что-то «рассматривать». Там счет идет на минуты, а они что-то будут рассматривать.

Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и вдребезги разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них НЕТ стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования (главный сдерживающий фактор) вообще полетят. Стоящие там «Воеводы» уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатолич Медведев «гнилому неонацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься». Вот у него с формулировками - полный порядок.
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26.09.2024 15:18 Відповісти
Кремлевкая крыса даже очкует ядерное испытание провести.
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26.09.2024 15:18 Відповісти
провів вже ж, сарматом пукав
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26.09.2024 15:51 Відповісти
Тоді всі ракети у пускових повибухають..
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26.09.2024 15:20 Відповісти
Скорее неконтролируемый пердеж больного организма.
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26.09.2024 15:22 Відповісти
Щось складається враження, що саме тому наши "партнери" сцють дозволити херачити по кацапії...
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26.09.2024 15:23 Відповісти
Так і сталося
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26.09.2024 15:40 Відповісти
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26.09.2024 15:23 Відповісти
Коли ти труслива нікчемна істота здохнеш разом з світовим злочинцем путіним ?
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26.09.2024 15:23 Відповісти
Це що - "паслєдній видах" х%йла, вже засрав всі свої "чімаданчікі"?, - "дактріна для доктара?
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26.09.2024 15:28 Відповісти
Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару(ПО ТЕРИТОРІЇ РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ) масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема РАШИСТСЬКИМИ ЩОДЕННИМИ АТАКАМИ НА УКРАЇНУ РАЩИСТСЬКИМИ безпілотниками." УКРАЇНА МОЖЕ БУМЕРАНГОМ ВІДПОВІСТИ
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26.09.2024 15:30 Відповісти
Подайте чіткіший сигнал - масово повісьтесь на стінах Кремля. Путлєр нехай почесно повисне на самій високій зірці там. Оце буде сигнал, так сигнал, а не маразматичне потрясання папірцями, на які усім пофіг, і в першу чергу самій російській владі, котра давно не виконує закони які сама і видає.
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26.09.2024 15:35 Відповісти
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26.09.2024 15:42 Відповісти
придурок, для вас весь світ "недружній". Вам друг тільки така ж сама й*обнута як і ви північна корея.
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26.09.2024 16:10 Відповісти
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26.09.2024 16:15 Відповісти
сігнал в чімаданчік
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26.09.2024 16:22 Відповісти
Последний визг сумашедшего закрывшегося в туалете с гранатой в руках
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26.09.2024 16:26 Відповісти
Нєужелі бросітє ядрьонку на сваіх дєтей.
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26.09.2024 16:47 Відповісти
А що є "дружні" країни у єрєфії? Держите меня семеро.
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26.09.2024 17:31 Відповісти
Північна Корея "дружить" з такими @бками із "коммерческого интереса" та із необхідності.
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26.09.2024 17:34 Відповісти
Западу тоже нужно поменять доктрину, в плане "Нападение ядерной страны на не ядерную страну".
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26.09.2024 17:36 Відповісти
хутін каже в ООН Байдену:
- Джо, я завжди погрожував главам західних країн ядерною валізою, але вони тільки сміялися у відповідь. А сьогодні я не встиг замахнутися своєю валізою, як усі розбіглися, як від вогню! Це все завдяки моїй новій ядерній доктрині!
- Ні, Володимире, це тому, що ти сьогодні взяв не ту валізу!
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26.09.2024 17:44 Відповісти
Да уж! Видели мы в Плисецке.
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26.09.2024 18:34 Відповісти
 
 