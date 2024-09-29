Лавров в ООН: "Не збираюся обговорювати небезпеку ідеї битися до перемоги з ядерною державою РФ"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку назвав "самовбивчими" спроби воювати до перемоги з "ядерною державою" РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AP.

"Я не збираюся говорити тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї намагатися битися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія", - заявив він.

Як зазначає видання, у своїй промові Лавров повторив кремлівський наратив про те, що Захід нібито використовує Україну як інструмент для стратегічної поразки Росії й готує Європу до участі в цій "самовбивчій авантюрі".

Водночас під час пресконференції після виступу російський міністр додав, що незалежно від того, чи отримає Україна дозвіл на застосування зброї великої дальності, Росія оцінюватиме, наскільки західні країни зрозуміли його застереження.

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Ядерні погрози Росії

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зміни до ядерної доктрини Росії є певним попередженням "недружнім" західним країнам про наслідки нападу на РФ.

Президент Володимир Зеленський у своїх виступах на засіданні Ради Безпеки та сесії Генасамблеї зазначив, що Росія готує атаки на атомні електростанції в Україні.

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