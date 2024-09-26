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Новини Війна
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Блінкен про ядерні погрози Путіна: Це абсолютно безвідповідально

Блінкен прокоментував ядерні погрози Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальними погрози диктатора Путіна щодо використання Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі, зокрема Китай, ясно говорили про це в минулому, коли він (Путін. - Ред.) брязкав ядерною шаблею. Тому я б просто порадив зробити це зараз, коли весь світ зібрався (на Генасамблеї ООН. - Ред.) ... говорити про необхідність більшого роззброєння та нерозповсюдження", - сказав він.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Зміни до ядерної доктрини Росії, про які напередодні оголосили у Кремлі, є певним попередженням "недружнім" західним країнам про наслідки нападу на РФ, сказав речник Путіна Пєсков.

У Євросоюзі заявили, що ядерні погрози Путіна не змінять позицію ЄС щодо підтримки України.

Також читайте: Світ ніколи не пробачить РФ застосування ядерної зброї, Москва це знає, - Дуда

Автор: 

путін володимир (23869) росія (65346) ядерна зброя (1155) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Безвідповідально - це не притягувати до відповідальності міжнародних гопників.
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26.09.2024 17:44
+4
А якби Україна в 1994 році не подарувала рюським 2000 термоядерних боєгловок була б така напруженість?
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26.09.2024 17:37
+2
А де реакція дипломатичних відомств демократів та опузажОПного мінітсра ЗС України на скандал з екскурсією вови на завод? Як Маркарова змогла підняти в небо війсковий літак США без згоди влади у Білому Домі? Чому голова країни Єрмак на цьому міроприємстві ховався від преси в натовпі гостей заводу , а навис з Сибігою над Буратіно тільки на засіданні ООН?
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26.09.2024 17:29
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Неправильна відповідь. Правильна: це абсолютно пох@й.
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26.09.2024 17:26 Відповісти
А якби Україна в 1994 році не подарувала рюським 2000 термоядерних боєгловок була б така напруженість?
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26.09.2024 17:37 Відповісти
У них своїх і без нас вистачало.
На прикладі КНДР зрозуміло, що лякати можна і парою штук.
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26.09.2024 17:38 Відповісти
Що вони й роблять заробляючи шантажем безкоштовні постачання в країну палива та сільгосппродукції.
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26.09.2024 18:53 Відповісти
А де реакція дипломатичних відомств демократів та опузажОПного мінітсра ЗС України на скандал з екскурсією вови на завод? Як Маркарова змогла підняти в небо війсковий літак США без згоди влади у Білому Домі? Чому голова країни Єрмак на цьому міроприємстві ховався від преси в натовпі гостей заводу , а навис з Сибігою над Буратіно тільки на засіданні ООН?
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26.09.2024 17:29 Відповісти
.... Хороші у Вас запитання!
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26.09.2024 17:43 Відповісти
Пристрель своїм язиком, щоб він не мучився.
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26.09.2024 17:48 Відповісти
бачу, самий розумний тут....
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26.09.2024 17:51 Відповісти
Ну, так скажіть, що ви вдарити по кацапцу превентивно.

кацап трус по суті своїй.
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26.09.2024 17:36 Відповісти
Більших трусів за наших Західних так званих партнерів в природі не існує
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26.09.2024 17:42 Відповісти
Є таке.
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26.09.2024 18:00 Відповісти
Але вони цей ганебний термін називають далекоглядністю.
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26.09.2024 18:55 Відповісти
Колотять цим світом - зіишли з котушок
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26.09.2024 17:42 Відповісти
Безвідповідально - це не притягувати до відповідальності міжнародних гопників.
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26.09.2024 17:44 Відповісти
Безвідповідально, але ж ефективно. Деменція труситься. Західні терпіли ніяк не можуть вкурити блєф орківської гопоти
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26.09.2024 17:50 Відповісти
>> Тому я б просто порадив зробити це зараз, коли весь світ зібрався (на Генасамблеї ООН. - Ред.) ... говорити.

Плять.
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26.09.2024 18:19 Відповісти
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26.09.2024 18:34 Відповісти
Який же він потужний
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26.09.2024 18:36 Відповісти
Черговий обісранець голос подав; за краще б вже промовчав.
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26.09.2024 19:47 Відповісти
Господи, тут юзери з ІQ100+ є?
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26.09.2024 20:32 Відповісти
Безвідповідально це ніфіга не робити. ЖАхніть вже по ***** ракетами, бо вони ж там давно мріють про "ядерний пепел"
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26.09.2024 20:45 Відповісти
І ніжкою тупнув
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26.09.2024 21:45 Відповісти
 
 