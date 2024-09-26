Блінкен про ядерні погрози Путіна: Це абсолютно безвідповідально
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальними погрози диктатора Путіна щодо використання Росією ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі, зокрема Китай, ясно говорили про це в минулому, коли він (Путін. - Ред.) брязкав ядерною шаблею. Тому я б просто порадив зробити це зараз, коли весь світ зібрався (на Генасамблеї ООН. - Ред.) ... говорити про необхідність більшого роззброєння та нерозповсюдження", - сказав він.
Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
Зміни до ядерної доктрини Росії, про які напередодні оголосили у Кремлі, є певним попередженням "недружнім" західним країнам про наслідки нападу на РФ, сказав речник Путіна Пєсков.
У Євросоюзі заявили, що ядерні погрози Путіна не змінять позицію ЄС щодо підтримки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На прикладі КНДР зрозуміло, що лякати можна і парою штук.
кацап трус по суті своїй.
Плять.