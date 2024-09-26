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Новости Война
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Блинкен о ядерных угрозах Путина: Это абсолютно безответственно

Блінкен прокоментував ядерні погрози Путіна

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственными угрозы диктатора Путина относительно использования Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, в частности Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он (Путин. - Ред.) бряцал ядерной саблей. Поэтому я бы просто посоветовал сделать это сейчас, когда весь мир собрался (на Генассамблее ООН. - Ред.) ... говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - сказал он.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Изменения в ядерной доктрине России, о которых накануне объявили в Кремле, являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ, сказал пресс-секретарь Путина Песков.

В Евросоюзе заявили, что ядерные угрозы Путина не изменят позицию ЕС по поддержке Украины.

Также читайте: Мир никогда не простит РФ применение ядерного оружия, Москва это знает, - Дуда

Автор: 

путин владимир (31321) россия (95671) ядерное оружие (1337) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Безвідповідально - це не притягувати до відповідальності міжнародних гопників.
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26.09.2024 17:44
+4
А якби Україна в 1994 році не подарувала рюським 2000 термоядерних боєгловок була б така напруженість?
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26.09.2024 17:37
+2
А де реакція дипломатичних відомств демократів та опузажОПного мінітсра ЗС України на скандал з екскурсією вови на завод? Як Маркарова змогла підняти в небо війсковий літак США без згоди влади у Білому Домі? Чому голова країни Єрмак на цьому міроприємстві ховався від преси в натовпі гостей заводу , а навис з Сибігою над Буратіно тільки на засіданні ООН?
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26.09.2024 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Неправильна відповідь. Правильна: це абсолютно пох@й.
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26.09.2024 17:26 Ответить
А якби Україна в 1994 році не подарувала рюським 2000 термоядерних боєгловок була б така напруженість?
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26.09.2024 17:37 Ответить
У них своїх і без нас вистачало.
На прикладі КНДР зрозуміло, що лякати можна і парою штук.
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26.09.2024 17:38 Ответить
Що вони й роблять заробляючи шантажем безкоштовні постачання в країну палива та сільгосппродукції.
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26.09.2024 18:53 Ответить
А де реакція дипломатичних відомств демократів та опузажОПного мінітсра ЗС України на скандал з екскурсією вови на завод? Як Маркарова змогла підняти в небо війсковий літак США без згоди влади у Білому Домі? Чому голова країни Єрмак на цьому міроприємстві ховався від преси в натовпі гостей заводу , а навис з Сибігою над Буратіно тільки на засіданні ООН?
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26.09.2024 17:29 Ответить
.... Хороші у Вас запитання!
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26.09.2024 17:43 Ответить
Пристрель своїм язиком, щоб він не мучився.
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26.09.2024 17:48 Ответить
бачу, самий розумний тут....
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26.09.2024 17:51 Ответить
Ну, так скажіть, що ви вдарити по кацапцу превентивно.

кацап трус по суті своїй.
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26.09.2024 17:36 Ответить
Більших трусів за наших Західних так званих партнерів в природі не існує
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26.09.2024 17:42 Ответить
Є таке.
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26.09.2024 18:00 Ответить
Але вони цей ганебний термін називають далекоглядністю.
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26.09.2024 18:55 Ответить
Колотять цим світом - зіишли з котушок
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26.09.2024 17:42 Ответить
Безвідповідально - це не притягувати до відповідальності міжнародних гопників.
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26.09.2024 17:44 Ответить
Безвідповідально, але ж ефективно. Деменція труситься. Західні терпіли ніяк не можуть вкурити блєф орківської гопоти
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26.09.2024 17:50 Ответить
>> Тому я б просто порадив зробити це зараз, коли весь світ зібрався (на Генасамблеї ООН. - Ред.) ... говорити.

Плять.
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26.09.2024 18:19 Ответить
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26.09.2024 18:34 Ответить
Який же він потужний
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26.09.2024 18:36 Ответить
Черговий обісранець голос подав; за краще б вже промовчав.
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26.09.2024 19:47 Ответить
Господи, тут юзери з ІQ100+ є?
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26.09.2024 20:32 Ответить
Безвідповідально це ніфіга не робити. ЖАхніть вже по ***** ракетами, бо вони ж там давно мріють про "ядерний пепел"
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26.09.2024 20:45 Ответить
І ніжкою тупнув
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26.09.2024 21:45 Ответить
 
 