Блинкен о ядерных угрозах Путина: Это абсолютно безответственно

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственными угрозы диктатора Путина относительно использования Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, в частности Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он (Путин. - Ред.) бряцал ядерной саблей. Поэтому я бы просто посоветовал сделать это сейчас, когда весь мир собрался (на Генассамблее ООН. - Ред.) ... говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - сказал он.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Изменения в ядерной доктрине России, о которых накануне объявили в Кремле, являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ, сказал пресс-секретарь Путина Песков.

В Евросоюзе заявили, что ядерные угрозы Путина не изменят позицию ЕС по поддержке Украины.

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