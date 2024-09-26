Блинкен о ядерных угрозах Путина: Это абсолютно безответственно
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственными угрозы диктатора Путина относительно использования Россией ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, в частности Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он (Путин. - Ред.) бряцал ядерной саблей. Поэтому я бы просто посоветовал сделать это сейчас, когда весь мир собрался (на Генассамблее ООН. - Ред.) ... говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - сказал он.
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Изменения в ядерной доктрине России, о которых накануне объявили в Кремле, являются определенным предупреждением "недружественным" западным странам о последствиях нападения на РФ, сказал пресс-секретарь Путина Песков.
В Евросоюзе заявили, что ядерные угрозы Путина не изменят позицию ЕС по поддержке Украины.
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На прикладі КНДР зрозуміло, що лякати можна і парою штук.
кацап трус по суті своїй.
Плять.