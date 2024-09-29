Зеленский о ядерных угрозах Путина: никто не знает, что у него в голове

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередные ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства считает, что российский руководитель любит свою жизнь и поэтому должен бояться применить ядерное оружие.

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"Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он управляет жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - добавил президент.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

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