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Зеленский о ядерных угрозах Путина: никто не знает, что у него в голове

Зеленський про ядерні погрози Путіна

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередные ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства считает, что российский руководитель любит свою жизнь и поэтому должен бояться применить ядерное оружие.

Также читайте: Ядерные угрозы Путина показывают, что он боится дальнобойных ударов Украины, - министр обороны Литвы Кащюнас

"Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он управляет жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - добавил президент.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Также читайте: Лавров в ООН: "Не собираюсь обсуждать опасность идеи сражаться до победы с ядерным государством РФ"

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) путин владимир (31325) угрозы (852) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+22
Тут ви схожі.
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29.09.2024 17:09
+19
До речі-як і в тебе.
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29.09.2024 17:07
+16
Вова, куди більша проблема, що ніхто не знає що в тебе в голові.
Українці не знають, чи не пошлеш ти завтра Арахамію підписувати ганебну капітуляцію, або не призначиш Портнова прем'єром.
Шольц не знає, куди ти накажеш ударити його Таурусами, і недаремно примовляє, щ не дасть зброї, яка долітає до Москви.
США не знає, чи не зробиш ти з їх ракетами те саме.
ЄС не знає чи не гайнеш ти в Оман/ОАЕ жити, забравши наданий ним чемодан з євродопомогою.
І т.п. І твої слова та дії, Вова, не розвінчують ці острахи, вони їх лише загострюють.
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29.09.2024 17:14
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А шо в нього в голові? -- ковтнути Украіну - подавиться!
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29.09.2024 17:05 Ответить
До речі-як і в тебе.
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29.09.2024 17:07 Ответить
А скільки треба одночасно дронів шоб ***** розцінив це як масовану атаку? Мабуть більше ніж цю ніч?
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29.09.2024 17:08 Ответить
У ЗЄлі прогрес: добре що вже не «мир в очах», але більшість українців знають що в Пу…на в голові, на відміну від верховного головнокомандувача.
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29.09.2024 17:08 Ответить
Тут ви схожі.
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29.09.2024 17:09 Ответить
В тій плешивійголові нема нічогокрім імперських намірів
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29.09.2024 17:09 Ответить
На кацапську ядерну загрозу, треба мати свою ядерну зброю.
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29.09.2024 17:11 Ответить
А чому власне хутіну не застосувати ЯЗ ?
Що його зупиняє
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29.09.2024 17:11 Ответить
Китайці
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29.09.2024 17:18 Ответить
Так само як стримували його від нападу на нас ?
те саме ж говорили до повномасштабного вторгнення, мовляв , ***** не піде, бо його стримує китай
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29.09.2024 17:34 Ответить
Застосувати ЯЗ, міг СРСР. Та і то, якби керівництво вирішило довічно жити в бункері.
А Росія цього не зробить, бо це шлях до повномасштабного застосування усіма. А доньки та сини - на Заході. Гроші - на Заході. Вілли- там же. Ліки для престарілих кремлівських маразматиків - з Заходу. Та і Бентлі в Росіїї не виготовляють. Не згадуючи Армані, Версаче, Бріоні і т.п. елементи "тяжкого" життя нинішньої еліти.
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29.09.2024 17:19 Ответить
Еліта може сказати -ми ні до чого, давайте миритись, ось вам *****
І їм простять .
До того ж деспотичні країни реально озброюються ядеркою. Гарантії що вони не почнуть її застосовувати немає. А в заходу вже бракує запобіжних аргументів.
Так що не варіант
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29.09.2024 17:38 Ответить
Ти б, Z -мерзотнику, спочатку розібрався зі своєю головою. І адекватністю.
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29.09.2024 17:11 Ответить
Зате всі знають про порожнину в голові галабародькі
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29.09.2024 17:12 Ответить
У зє в голові не пустка. Там страх. Він смертельно переляканий. Боїться всього і вже не може цього приховувати. Він дуже стомився боятися. Якби він не був президентом країни і однією з причин війни, то я б його пожалів і навіть поспівчував. А так відчуваю до цього недоумка лише огиду, відразу і презирство.
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29.09.2024 20:18 Ответить
А хто може сказати, а що в безтолковій макітрі ішака. Одне чмо киває в бік другого.
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29.09.2024 17:12 Ответить
Вова, куди більша проблема, що ніхто не знає що в тебе в голові.
Українці не знають, чи не пошлеш ти завтра Арахамію підписувати ганебну капітуляцію, або не призначиш Портнова прем'єром.
Шольц не знає, куди ти накажеш ударити його Таурусами, і недаремно примовляє, щ не дасть зброї, яка долітає до Москви.
США не знає, чи не зробиш ти з їх ракетами те саме.
ЄС не знає чи не гайнеш ти в Оман/ОАЕ жити, забравши наданий ним чемодан з євродопомогою.
І т.п. І твої слова та дії, Вова, не розвінчують ці острахи, вони їх лише загострюють.
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29.09.2024 17:14 Ответить
і що, саме найгірше, нема можливості здихатися, цього зе!утирка, поки йде війна.
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29.09.2024 17:21 Ответить
А откуда вы знаете ,что нельзя?
Мы ведь даже не пробовали еще...
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29.09.2024 18:42 Ответить
Сотні варіантів! Питання лише в легітимності і траурній процедурі.
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29.09.2024 20:09 Ответить
Збагатшуй уран бовдур, тільки тоді ***** захоче переговорів, без урану ти ніхто в цьому світі і звати тебе ніяк
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29.09.2024 17:18 Ответить
всі діти та багато майна, кацапських можновладців та бариг, знаходяться на западє.
і крім того, крємлєчмоль, дуже дуже сциклива.
перше правило, подворотні: понт дорожє дєнег.
друге правило подворотні: як що, тебе не злякались, вмикай розводняк.
третє правило подворотні: своєчасно втекти.
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29.09.2024 17:18 Ответить
Зеля це знав ще в Омані.
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29.09.2024 17:19 Ответить
В голові у нього мізки, а от що у мізках? Але точно можливо сказати, що у твоїх зелених - тексти з листочків або моніторів. Ти - чтєц, декламатор, акторішка, який охмурив, чи точніше, н@їбав більшість з нас своєю вальшивою п'єсочкою
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29.09.2024 17:19 Ответить
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29.09.2024 17:21 Ответить
Гівно у нього в голові яке перетікає у валізку, яку носять за ним.
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29.09.2024 17:23 Ответить
ЯО палка о двух концах
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29.09.2024 17:27 Ответить
17:24

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/29/7477346/ В Генштабе подтвердили поражение арсенала оружия с иранскими ракетами в Волгоградской области РФ
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29.09.2024 17:29 Ответить
Бидон, а ты боялся
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29.09.2024 17:30 Ответить
Зовсім недавно Потужний бачив в очах путіна мир
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29.09.2024 17:30 Ответить
"никто не знает, что у него в голове"

Страх. Хотя, Я уверен что он наркаман.
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29.09.2024 17:30 Ответить
батокс у него в головi
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29.09.2024 17:31 Ответить
пусть США поделятся инфой где кацапня хранит ЯО , а мы все сделаем дронами по имени "Обломок "
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29.09.2024 17:38 Ответить
Ти ніхто-якась голабородька,недолугий який думав,що це сцена та можна з неї нестинеможливі обіцянки для піпла,яка ганьба тобі та народу,ганьба усім невігласам на віка.
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29.09.2024 17:46 Ответить
Зато ми дуже добре знаэмо, яке лайно у твоiй головi, бастардо криворагульське.
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29.09.2024 18:17 Ответить
заглянь в очі, там ти не так давно мир бачив ... воно шо виспалося вже в літаку? чи ще зараз спить? розбудіть його, бо в найвеличнішого словесна діарея почалася, рейтинг не встає - біда чорна ... "дєрьмак" дай шмаркатому соску нехай заткнеться, а то шо попало "плете"
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29.09.2024 18:29 Ответить
замість голови - чумадан з лайном
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29.09.2024 18:37 Ответить
Та в голові у нього просто знищення українців і України.
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29.09.2024 19:26 Ответить
І гегемонія над всім світом. А досягти цього він може тільки вбивством, ні технології, ні науки, ні досягнень, які б признав весь світ у нього немає і не буде, там нема ні розуму ні працьовитих рук, одні алкаші і психічно хворі мокші.
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29.09.2024 19:33 Ответить
Через очко так і не побачив що в ***** в голові, а раніше всім кричав що ти його знаєш і розумієш, ти з ним зможеш домовитись він нормальна адекватна людина, війни не буде, будуть шашликі.
Ну ї...
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29.09.2024 19:44 Ответить
Ще б знати. Що у віслюка в голові?
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30.09.2024 02:02 Ответить
 
 