Зеленский о ядерных угрозах Путина: никто не знает, что у него в голове
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередные ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", - сказал Зеленский.
В то же время глава государства считает, что российский руководитель любит свою жизнь и поэтому должен бояться применить ядерное оружие.
"Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он управляет жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - добавил президент.
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.
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Що його зупиняє
те саме ж говорили до повномасштабного вторгнення, мовляв , ***** не піде, бо його стримує китай
А Росія цього не зробить, бо це шлях до повномасштабного застосування усіма. А доньки та сини - на Заході. Гроші - на Заході. Вілли- там же. Ліки для престарілих кремлівських маразматиків - з Заходу. Та і Бентлі в Росіїї не виготовляють. Не згадуючи Армані, Версаче, Бріоні і т.п. елементи "тяжкого" життя нинішньої еліти.
І їм простять .
До того ж деспотичні країни реально озброюються ядеркою. Гарантії що вони не почнуть її застосовувати немає. А в заходу вже бракує запобіжних аргументів.
Так що не варіант
Українці не знають, чи не пошлеш ти завтра Арахамію підписувати ганебну капітуляцію, або не призначиш Портнова прем'єром.
Шольц не знає, куди ти накажеш ударити його Таурусами, і недаремно примовляє, щ не дасть зброї, яка долітає до Москви.
США не знає, чи не зробиш ти з їх ракетами те саме.
ЄС не знає чи не гайнеш ти в Оман/ОАЕ жити, забравши наданий ним чемодан з євродопомогою.
І т.п. І твої слова та дії, Вова, не розвінчують ці острахи, вони їх лише загострюють.
Мы ведь даже не пробовали еще...
і крім того, крємлєчмоль, дуже дуже сциклива.
перше правило, подворотні: понт дорожє дєнег.
друге правило подворотні: як що, тебе не злякались, вмикай розводняк.
третє правило подворотні: своєчасно втекти.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/29/7477346/ В Генштабе подтвердили поражение арсенала оружия с иранскими ракетами в Волгоградской области РФ
Страх. Хотя, Я уверен что он наркаман.
Ну ї...