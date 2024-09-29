Зеленський про ядерні погрози Путіна: ніхто не знає, що в нього в голові
Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові ядерні погрози диктатора РФ Володимира Путіна.
Відповідну заяву український лідер зробив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу", - сказав Зеленський.
Водночас глава держави вважає, що російський керманич любить своє життя і тому має боятися застосувати ядерну зброю.
"Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - додав президент.
Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.
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Що його зупиняє
те саме ж говорили до повномасштабного вторгнення, мовляв , ***** не піде, бо його стримує китай
А Росія цього не зробить, бо це шлях до повномасштабного застосування усіма. А доньки та сини - на Заході. Гроші - на Заході. Вілли- там же. Ліки для престарілих кремлівських маразматиків - з Заходу. Та і Бентлі в Росіїї не виготовляють. Не згадуючи Армані, Версаче, Бріоні і т.п. елементи "тяжкого" життя нинішньої еліти.
І їм простять .
До того ж деспотичні країни реально озброюються ядеркою. Гарантії що вони не почнуть її застосовувати немає. А в заходу вже бракує запобіжних аргументів.
Так що не варіант
Українці не знають, чи не пошлеш ти завтра Арахамію підписувати ганебну капітуляцію, або не призначиш Портнова прем'єром.
Шольц не знає, куди ти накажеш ударити його Таурусами, і недаремно примовляє, щ не дасть зброї, яка долітає до Москви.
США не знає, чи не зробиш ти з їх ракетами те саме.
ЄС не знає чи не гайнеш ти в Оман/ОАЕ жити, забравши наданий ним чемодан з євродопомогою.
І т.п. І твої слова та дії, Вова, не розвінчують ці острахи, вони їх лише загострюють.
Мы ведь даже не пробовали еще...
і крім того, крємлєчмоль, дуже дуже сциклива.
перше правило, подворотні: понт дорожє дєнег.
друге правило подворотні: як що, тебе не злякались, вмикай розводняк.
третє правило подворотні: своєчасно втекти.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/29/7477346/ В Генштабе подтвердили поражение арсенала оружия с иранскими ракетами в Волгоградской области РФ
Страх. Хотя, Я уверен что он наркаман.
Ну ї...