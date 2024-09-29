Зеленський про ядерні погрози Путіна: ніхто не знає, що в нього в голові

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові ядерні погрози диктатора РФ Володимира Путіна.

Відповідну заяву український лідер зробив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави вважає, що російський керманич любить своє життя і тому має боятися застосувати ядерну зброю.

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"Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - додав президент.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

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