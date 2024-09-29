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Зеленський про ядерні погрози Путіна: ніхто не знає, що в нього в голові

Зеленський про ядерні погрози Путіна

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові ядерні погрози диктатора РФ Володимира Путіна.

Відповідну заяву український лідер зробив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави вважає, що російський керманич любить своє життя і тому має боятися застосувати ядерну зброю.

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"Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - додав президент.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) путін володимир (23889) погрози (489) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+22
Тут ви схожі.
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29.09.2024 17:09
+19
До речі-як і в тебе.
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29.09.2024 17:07
+16
Вова, куди більша проблема, що ніхто не знає що в тебе в голові.
Українці не знають, чи не пошлеш ти завтра Арахамію підписувати ганебну капітуляцію, або не призначиш Портнова прем'єром.
Шольц не знає, куди ти накажеш ударити його Таурусами, і недаремно примовляє, щ не дасть зброї, яка долітає до Москви.
США не знає, чи не зробиш ти з їх ракетами те саме.
ЄС не знає чи не гайнеш ти в Оман/ОАЕ жити, забравши наданий ним чемодан з євродопомогою.
І т.п. І твої слова та дії, Вова, не розвінчують ці острахи, вони їх лише загострюють.
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29.09.2024 17:14
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А шо в нього в голові? -- ковтнути Украіну - подавиться!
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29.09.2024 17:05 Відповісти
До речі-як і в тебе.
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29.09.2024 17:07 Відповісти
А скільки треба одночасно дронів шоб ***** розцінив це як масовану атаку? Мабуть більше ніж цю ніч?
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29.09.2024 17:08 Відповісти
У ЗЄлі прогрес: добре що вже не «мир в очах», але більшість українців знають що в Пу…на в голові, на відміну від верховного головнокомандувача.
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29.09.2024 17:08 Відповісти
Тут ви схожі.
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29.09.2024 17:09 Відповісти
В тій плешивійголові нема нічогокрім імперських намірів
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29.09.2024 17:09 Відповісти
На кацапську ядерну загрозу, треба мати свою ядерну зброю.
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29.09.2024 17:11 Відповісти
А чому власне хутіну не застосувати ЯЗ ?
Що його зупиняє
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29.09.2024 17:11 Відповісти
Китайці
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29.09.2024 17:18 Відповісти
Так само як стримували його від нападу на нас ?
те саме ж говорили до повномасштабного вторгнення, мовляв , ***** не піде, бо його стримує китай
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29.09.2024 17:34 Відповісти
Застосувати ЯЗ, міг СРСР. Та і то, якби керівництво вирішило довічно жити в бункері.
А Росія цього не зробить, бо це шлях до повномасштабного застосування усіма. А доньки та сини - на Заході. Гроші - на Заході. Вілли- там же. Ліки для престарілих кремлівських маразматиків - з Заходу. Та і Бентлі в Росіїї не виготовляють. Не згадуючи Армані, Версаче, Бріоні і т.п. елементи "тяжкого" життя нинішньої еліти.
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29.09.2024 17:19 Відповісти
Еліта може сказати -ми ні до чого, давайте миритись, ось вам *****
І їм простять .
До того ж деспотичні країни реально озброюються ядеркою. Гарантії що вони не почнуть її застосовувати немає. А в заходу вже бракує запобіжних аргументів.
Так що не варіант
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29.09.2024 17:38 Відповісти
Ти б, Z -мерзотнику, спочатку розібрався зі своєю головою. І адекватністю.
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29.09.2024 17:11 Відповісти
Зате всі знають про порожнину в голові галабародькі
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29.09.2024 17:12 Відповісти
У зє в голові не пустка. Там страх. Він смертельно переляканий. Боїться всього і вже не може цього приховувати. Він дуже стомився боятися. Якби він не був президентом країни і однією з причин війни, то я б його пожалів і навіть поспівчував. А так відчуваю до цього недоумка лише огиду, відразу і презирство.
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29.09.2024 20:18 Відповісти
А хто може сказати, а що в безтолковій макітрі ішака. Одне чмо киває в бік другого.
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29.09.2024 17:12 Відповісти
Вова, куди більша проблема, що ніхто не знає що в тебе в голові.
Українці не знають, чи не пошлеш ти завтра Арахамію підписувати ганебну капітуляцію, або не призначиш Портнова прем'єром.
Шольц не знає, куди ти накажеш ударити його Таурусами, і недаремно примовляє, щ не дасть зброї, яка долітає до Москви.
США не знає, чи не зробиш ти з їх ракетами те саме.
ЄС не знає чи не гайнеш ти в Оман/ОАЕ жити, забравши наданий ним чемодан з євродопомогою.
І т.п. І твої слова та дії, Вова, не розвінчують ці острахи, вони їх лише загострюють.
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29.09.2024 17:14 Відповісти
і що, саме найгірше, нема можливості здихатися, цього зе!утирка, поки йде війна.
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29.09.2024 17:21 Відповісти
А откуда вы знаете ,что нельзя?
Мы ведь даже не пробовали еще...
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29.09.2024 18:42 Відповісти
Сотні варіантів! Питання лише в легітимності і траурній процедурі.
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29.09.2024 20:09 Відповісти
Збагатшуй уран бовдур, тільки тоді ***** захоче переговорів, без урану ти ніхто в цьому світі і звати тебе ніяк
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29.09.2024 17:18 Відповісти
всі діти та багато майна, кацапських можновладців та бариг, знаходяться на западє.
і крім того, крємлєчмоль, дуже дуже сциклива.
перше правило, подворотні: понт дорожє дєнег.
друге правило подворотні: як що, тебе не злякались, вмикай розводняк.
третє правило подворотні: своєчасно втекти.
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29.09.2024 17:18 Відповісти
Зеля це знав ще в Омані.
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29.09.2024 17:19 Відповісти
В голові у нього мізки, а от що у мізках? Але точно можливо сказати, що у твоїх зелених - тексти з листочків або моніторів. Ти - чтєц, декламатор, акторішка, який охмурив, чи точніше, н@їбав більшість з нас своєю вальшивою п'єсочкою
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29.09.2024 17:19 Відповісти
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29.09.2024 17:21 Відповісти
Гівно у нього в голові яке перетікає у валізку, яку носять за ним.
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29.09.2024 17:23 Відповісти
ЯО палка о двух концах
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29.09.2024 17:27 Відповісти
17:24

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/29/7477346/ В Генштабе подтвердили поражение арсенала оружия с иранскими ракетами в Волгоградской области РФ
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29.09.2024 17:29 Відповісти
Бидон, а ты боялся
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29.09.2024 17:30 Відповісти
Зовсім недавно Потужний бачив в очах путіна мир
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29.09.2024 17:30 Відповісти
"никто не знает, что у него в голове"

Страх. Хотя, Я уверен что он наркаман.
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29.09.2024 17:30 Відповісти
батокс у него в головi
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29.09.2024 17:31 Відповісти
пусть США поделятся инфой где кацапня хранит ЯО , а мы все сделаем дронами по имени "Обломок "
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29.09.2024 17:38 Відповісти
Ти ніхто-якась голабородька,недолугий який думав,що це сцена та можна з неї нестинеможливі обіцянки для піпла,яка ганьба тобі та народу,ганьба усім невігласам на віка.
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29.09.2024 17:46 Відповісти
Зато ми дуже добре знаэмо, яке лайно у твоiй головi, бастардо криворагульське.
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29.09.2024 18:17 Відповісти
заглянь в очі, там ти не так давно мир бачив ... воно шо виспалося вже в літаку? чи ще зараз спить? розбудіть його, бо в найвеличнішого словесна діарея почалася, рейтинг не встає - біда чорна ... "дєрьмак" дай шмаркатому соску нехай заткнеться, а то шо попало "плете"
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29.09.2024 18:29 Відповісти
замість голови - чумадан з лайном
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29.09.2024 18:37 Відповісти
Та в голові у нього просто знищення українців і України.
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29.09.2024 19:26 Відповісти
І гегемонія над всім світом. А досягти цього він може тільки вбивством, ні технології, ні науки, ні досягнень, які б признав весь світ у нього немає і не буде, там нема ні розуму ні працьовитих рук, одні алкаші і психічно хворі мокші.
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29.09.2024 19:33 Відповісти
Через очко так і не побачив що в ***** в голові, а раніше всім кричав що ти його знаєш і розумієш, ти з ним зможеш домовитись він нормальна адекватна людина, війни не буде, будуть шашликі.
Ну ї...
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29.09.2024 19:44 Відповісти
Ще б знати. Що у віслюка в голові?
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30.09.2024 02:02 Відповісти
 
 