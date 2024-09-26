Ядерные угрозы Путина показывают, что он боится дальнобойных ударов Украины, - министр обороны Литвы Кащюнас
Заявления российского диктатора Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине Кремля свидетельствуют о его опасениях, что Украине могут позволить использовать ракеты большой дальности для поражения целей на территории России.
Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Кащюнас сделал такую оценку рядом с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл с визитом в Литву.
"Мы все слышали слова Путина. Я считаю, что ключевое послание не в том, что он сказал, а в том, что, говоря о новой концепции, он четко дает понять, что предоставление Украине возможности нанесения ударов на большие расстояния является действительно важным вопросом, которого он боится", - сказал Кащюнас на пресс-конференции в четверг.
Министр обороны Германии Борис Писториус, со своей стороны, заявил, что Запад не запуган "ядерной риторикой" Путина.
"Я могу повторить, что это риторика Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы, и нас это не должно пугать. Мы будем делать то, что считаем нужным. Он может распространять это через свои каналы, но это нас не напугает", - сказал Писториус.
Ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
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Путин сильно офигел после прилета УКРАИНСКОЙ РАКЕТЫ по Торопцу
Там ведь не только снаряды и ракеты взорвались
Там кладбище российских военных сегодня
Их останки в пакеты маленькие собирают
З переляку же ж, пля.
Давай ***** , побий рекорд китайців .
Краще б наклипали на вс ігрощші "великого крадівництва" то зебрегли б десятки, якщо не сотні тисяч українських життів!
Путин не может использовать свой ядерные ракеты и потому что у многих стран по всему миру появится собственые ядерные програмы.
путін дуже нервуватиме, бо на ракеті не написано, яка там боєголовка.
Тому його так плющить.