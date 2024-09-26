Ядерні погрози Путіна показують, що він боїться далекобійних ударів України, - міністр оборони Литви Кащюнас
Заяви російського диктатора Володимира Путіна про оновлену ядерну доктрину Кремля свідчать про його побоювання, що Україні можуть дозволити використовувати ракети великої дальності для ураження цілей на території Росії.
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Кащюнас зробив таку оцінку поруч з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув з візитом до Литви.
"Ми всі чули слова Путіна. Я вважаю, що ключове послання не в тому, що він сказав, а в тому, що, говорячи про нову концепцію, він чітко дає зрозуміти, що надання Україні можливості нанесення ударів на великі відстані є дійсно важливим питанням, якого він боїться", – сказав Кащюнас на пресконференції в четвер.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зі свого боку, заявив, що Захід не заляканий "ядерною риторикою" Путіна.
"Я можу повторити, що це риторика Путіна. Він говорить голосно і поширює свої погрози, і нас це не повинно лякати. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Він може поширювати це через свої канали, але це нас не налякає", – сказав Пісторіус.
Раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
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Путин сильно офигел после прилета УКРАИНСКОЙ РАКЕТЫ по Торопцу
Там ведь не только снаряды и ракеты взорвались
Там кладбище российских военных сегодня
Их останки в пакеты маленькие собирают
З переляку же ж, пля.
Давай ***** , побий рекорд китайців .
Краще б наклипали на вс ігрощші "великого крадівництва" то зебрегли б десятки, якщо не сотні тисяч українських життів!
Путин не может использовать свой ядерные ракеты и потому что у многих стран по всему миру появится собственые ядерные програмы.
путін дуже нервуватиме, бо на ракеті не написано, яка там боєголовка.
Тому його так плющить.