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Ядерні погрози Путіна показують, що він боїться далекобійних ударів України, - міністр оборони Литви Кащюнас

Лаурінас Кащюнас

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про оновлену ядерну доктрину Кремля свідчать про його побоювання, що Україні можуть дозволити використовувати ракети великої дальності для ураження цілей на території Росії.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Кащюнас зробив таку оцінку поруч з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув з візитом до Литви.

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"Ми всі чули слова Путіна. Я вважаю, що ключове послання не в тому, що він сказав, а в тому, що, говорячи про нову концепцію, він чітко дає зрозуміти, що надання Україні можливості нанесення ударів на великі відстані є дійсно важливим питанням, якого він боїться", – сказав Кащюнас на пресконференції в четвер.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зі свого боку, заявив, що Захід не заляканий "ядерною риторикою" Путіна.

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"Я можу повторити, що це риторика Путіна. Він говорить голосно і поширює свої погрози, і нас це не повинно лякати. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Він може поширювати це через свої канали, але це нас не налякає", – сказав Пісторіус.

Раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Автор: 

Литва (2411) путін володимир (23869) ядерна зброя (1155) Пісторіус Борис (257)


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Топ коментарі
+2
В точку!!!
Путин сильно офигел после прилета УКРАИНСКОЙ РАКЕТЫ по Торопцу
Там ведь не только снаряды и ракеты взорвались
Там кладбище российских военных сегодня
Их останки в пакеты маленькие собирают
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26.09.2024 22:11
+2
Ге ж. Так боїться, що вже чверть країни зохавав та продовжує.
З переляку же ж, пля.
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26.09.2024 22:13
+2
Три роки до повномасштабного вторгнення кацапів блазень блокував всі військові програми за винятком президентського бункера вийшовши з якого на руїнах Києва він мав підписати капітуляцію згідно оманських домовленостей з патрушевим. Але український народ не дав йому виконати обіцянку *****. Як завжди, під тиском українців та міжнародного товариства блазень перефарбувався і став демонструвати патріотизм. Насправді це спроба переляканого уникнути відповідальності за державну зраду. Але під його з єрмаком керівництвом Україна за два роки війни не почала виробництво далекобійних ракет які вже розроблені і випробувані. Виправдати таке нехлюйство неможливо. Тут однозначно зрада і саботаж.
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26.09.2024 22:27
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В точку!!!
Путин сильно офигел после прилета УКРАИНСКОЙ РАКЕТЫ по Торопцу
Там ведь не только снаряды и ракеты взорвались
Там кладбище российских военных сегодня
Их останки в пакеты маленькие собирают
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26.09.2024 22:11 Відповісти
Ге ж. Так боїться, що вже чверть країни зохавав та продовжує.
З переляку же ж, пля.
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26.09.2024 22:13 Відповісти
Тобто,несподіванка вже в ******** війнах не того((Оголосимо куди,коли,чим...((якась повна дупа******* коли напав,то до останньої хвилини брехав,а коли говорив ,то ракети вже летіли по Україні((
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26.09.2024 22:14 Відповісти
Послєднєє кітайскоє прєдупріждєніє . ))
Давай ***** , побий рекорд китайців .
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26.09.2024 22:19 Відповісти
Ні, скоріше ***** знає, що західні політикани бояться його заяв.
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26.09.2024 22:25 Відповісти
Три роки до повномасштабного вторгнення кацапів блазень блокував всі військові програми за винятком президентського бункера вийшовши з якого на руїнах Києва він мав підписати капітуляцію згідно оманських домовленостей з патрушевим. Але український народ не дав йому виконати обіцянку *****. Як завжди, під тиском українців та міжнародного товариства блазень перефарбувався і став демонструвати патріотизм. Насправді це спроба переляканого уникнути відповідальності за державну зраду. Але під його з єрмаком керівництвом Україна за два роки війни не почала виробництво далекобійних ракет які вже розроблені і випробувані. Виправдати таке нехлюйство неможливо. Тут однозначно зрада і саботаж.
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26.09.2024 22:27 Відповісти
Ну, наклепали би якусь сотню ракет на всі гроші, що в нас є. Далі що? А далі американці сказали б, що нічого нам не дадуть, ні хаймарсів, ні протибатарейні засоби, ні снаряди, ні абрамси. У нас же є свої ракети! Коли до вас вже дойде, що захід лише підтримує паритет у цьому протистоянні! Вони не хочуть ні перемоги рашки, ні нашої перемоги! Вони завжди будуть слідкувати, щоб в нас не виявилось переваги в озброєнні, щоб не дай бог, Україна не розбила кацапів. Своє озброєння нічого б не змінило. Щоб перемогти рашку, не звертаючи уваги на захід, нам треба мати більше резервів, більше грошей, більше озброєння і більше людей! У нас немає нічого з цього всього!
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26.09.2024 22:40 Відповісти
"ну на клипали..."як би наклипали то розклад був би інший. Там же не тільки "Нептун" був, а ще й "Вільха", "Гром", "Богдана" та інше...Це був комплексний підхід і він би спраюцвав!
Краще б наклипали на вс ігрощші "великого крадівництва" то зебрегли б десятки, якщо не сотні тисяч українських життів!
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26.09.2024 23:40 Відповісти
Яким чином ці ракети зберегли би сотні тисяч життів? Це що бронебійні щити, які не проб'є жодна кацапська ракета, жоден снаряд? Ще раз. Філософія заходу у збереженні паритету, щоб не дай Боже не пошкодити морду ліца пуйла. Вони усіма силами намагаються її зберегти для пуйла, щоб він не розлютився і не спалив весь світ в труху. Якби в нас була значна сила в ракетному озброєнні, то захід не дав би нам хаймарси і протибатарейні засоби, бо якби ми це все отримали і ще мали багато ракет, якими би били в тил, то ми перемогли би дуже швидко. Захід цього не допустить! Зараз он чому блокують допомогу? Чому виділяють озброєння по чайній ложці? Щоб кацапські війська не були швидко розгромлені на Донбасі. Бо це, на їх думку, може призвести до підвищення ставок пуйлом в сторону ядерної зброї. Це балансування на канаті за рахунок життів українців. І нічого тут не зробиш. Я вважаю, що треба розбудовувати оборону, багато ешелоновану. Треба зробити просування кацапів на стільки дорогим, щоб вони зупинили свої атаки.
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27.09.2024 00:00 Відповісти
На нас напали коли ми не становили жодної загрози для нападників. Вони просто йшли нас вбивати і підкорювати впевнені в своїй безкарності і нашій неспроможності. Праві не завжди перемагають швидко. Ми можемо робити для нашої перемоги значно більше. Для цього потрібно мати свою зброю, а не "просити дозволу" захищати рідну землю у тих хто зброю виготовляє. З якогось дива ви вважаєте кацапів сильнішими, але це не так. Їх дубасять всі хто не піддається на погрози та зневажає міф про "непереможний *********".
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27.09.2024 05:23 Відповісти
Многие страны в Европе имели бы свое ядерное оружье сегодня если не США. Если у россий летающий автобус с ядерными бомбами у Германий был бы поезд с такими бомбами чтобы покрывал всю россию одной ракетой.

Путин не может использовать свой ядерные ракеты и потому что у многих стран по всему миру появится собственые ядерные програмы.
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26.09.2024 22:48 Відповісти
Так, звичайно ж, він боїться. Він же не дурень. Саме тому він наказав через місяць підірвати атомну бомбу на ядерному полігоні білужья губа.
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26.09.2024 23:14 Відповісти
Німецький гітлер теж сподівався на вундервиффе
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26.09.2024 23:36 Відповісти
Коли ракети почнуть літати над Росією з регулярністю пасажирських літаків,
путін дуже нервуватиме, бо на ракеті не написано, яка там боєголовка.
Тому його так плющить.
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27.09.2024 00:29 Відповісти
 
 