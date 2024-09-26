РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8738 посетителей онлайн
Новости
2 714 27

ВС Германии готовы стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе, - Писториус

Борис Пісторіус

Россия пытается подорвать единство Европейского Союза и НАТО гибридными методами, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Для России Украина это только начало. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни", - заявил министр.

Писториус также пожаловался, что в 2014 году после нападения России на Крым, "мы вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку "отложить сигнал тревоги".

Министр подтвердил планы ФРГ до 2027 года развернуть в Литве полноценную бригаду. Направлять военнослужащих начнут уже в этом году.

"Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости", - пояснил Писториус.

Вклад ФРГ в вооруженные силы НАТО он описал так:

"Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность.

Напомним, на днях Писториус заявил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

Также читайте: Писториус надеется, что правительство Германии выделит дополнительные средства на оружие для Украины

Автор: 

Германия (6975) НАТО (9999) россия (95652) Писториус Борис (209)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
*********** спочатку наробіть.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:47
+6
Опорою? Може бути. Але хто безпосередньо стримувати рашку буде? Може угорці із словаками. Чи може серби? Вони теж європейці
показать весь комментарий
26.09.2024 11:51
+5
головною опорою стримування агресії Росії в Європі вже Є Україна... - але деякі заспані бюргери (Пісторіуса та інших притомних друзів України це, звісно, не стосується) цього просто не бажають помічати..
показать весь комментарий
26.09.2024 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*********** спочатку наробіть.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:47 Ответить
вас значно пощипали после 2 мировой.. нагоняйте... начните с Кенигсберга...
показать весь комментарий
26.09.2024 11:49 Ответить
😂 та на своїх же стурбованостях посковзнуться і ними ж накриються!
показать весь комментарий
26.09.2024 11:50 Ответить
головною опорою стримування агресії Росії в Європі вже Є Україна... - але деякі заспані бюргери (Пісторіуса та інших притомних друзів України це, звісно, не стосується) цього просто не бажають помічати..
показать весь комментарий
26.09.2024 11:50 Ответить
Як я зрозумів, цей Пістолетіус Україну Європою не вважає!
показать весь комментарий
26.09.2024 11:51 Ответить
той внесок у НАТО - на пару місяців запекліх боїв... далі що? 150 робочих таурусів - взагалі на пару тижнів...
показать весь комментарий
26.09.2024 11:51 Ответить
Опорою? Може бути. Але хто безпосередньо стримувати рашку буде? Може угорці із словаками. Чи може серби? Вони теж європейці
показать весь комментарий
26.09.2024 11:51 Ответить
Виготовлення своєї ядерної зброї розв'яже всі питання.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:52 Ответить
Їм не можна. Вона покарані за другу світову
показать весь комментарий
26.09.2024 12:13 Ответить
а якщо ескалація то що робитимеш ?
показать весь комментарий
26.09.2024 11:54 Ответить
А поконкретніше?
показать весь комментарий
26.09.2024 11:57 Ответить
Карлсон і його потішні війська готові до бою!
показать весь комментарий
26.09.2024 11:57 Ответить
ну да, ну да, опора... Німці ще від своїх майбутніх виборів офігіють...

чомусь зразу згадалось
показать весь комментарий
26.09.2024 11:58 Ответить
Краще бути ув'язненим і працювати у Європейського "нациста", ніж вільним і у диких рідних бариг.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:03 Ответить
Якщо в бульболанді, то це вже за фактом русскомірскій нацист. Так що - жодної різниці.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:08 Ответить
нашо ви намагаєтесь переконати альошу? Він впевнений, що політв'язні у білорусії живуть шикарно. Не треба разочаровувати.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:24 Ответить
Та знає він все.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:30 Ответить
та хєр його знає. Може це майбутній новий Лі Харві Освальд. Там у них теж повно ********.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:40 Ответить
Цей - ні.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:44 Ответить
слова, слова... ні, не готові
показать весь комментарий
26.09.2024 11:59 Ответить
Вони на себе в дзеркало дивились? Імпотенти стурбовані.....
показать весь комментарий
26.09.2024 12:04 Ответить
«35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків»
показать весь комментарий
26.09.2024 12:28 Ответить
В чому заключається та «головна опора» - не дати ракет Україні та закупити більше дешевого газу в Пу..на?
показать весь комментарий
26.09.2024 12:32 Ответить
Ого, целых 35т.! Потужно, дуже потужно.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:43 Ответить
"ВС Германии готовы стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе, - Писториус"
ДОШЛО ? ! Поняли что Алозоивич был ПРАВ !
Не захотел Запад в 1941- добить азиатско-комунистическую ГАДИНУ, теперь будете иметь дело с ними только с ЯО.
показать весь комментарий
26.09.2024 14:11 Ответить
 
 