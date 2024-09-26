ВС Германии готовы стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе, - Писториус
Россия пытается подорвать единство Европейского Союза и НАТО гибридными методами, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Для России Украина это только начало. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни", - заявил министр.
Писториус также пожаловался, что в 2014 году после нападения России на Крым, "мы вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку "отложить сигнал тревоги".
Министр подтвердил планы ФРГ до 2027 года развернуть в Литве полноценную бригаду. Направлять военнослужащих начнут уже в этом году.
"Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости", - пояснил Писториус.
Вклад ФРГ в вооруженные силы НАТО он описал так:
"Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность.
Напомним, на днях Писториус заявил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.
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чомусь зразу згадалось
ДОШЛО ? ! Поняли что Алозоивич был ПРАВ !
Не захотел Запад в 1941- добить азиатско-комунистическую ГАДИНУ, теперь будете иметь дело с ними только с ЯО.