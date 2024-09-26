"ВС Германии готовы стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе, - Писториус"

Россия пытается подорвать единство Европейского Союза и НАТО гибридными методами, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Для России Украина это только начало. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни", - заявил министр.

Писториус также пожаловался, что в 2014 году после нападения России на Крым, "мы вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку "отложить сигнал тревоги".

Министр подтвердил планы ФРГ до 2027 года развернуть в Литве полноценную бригаду. Направлять военнослужащих начнут уже в этом году.

"Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости", - пояснил Писториус.

Вклад ФРГ в вооруженные силы НАТО он описал так:

"Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность.

Напомним, на днях Писториус заявил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

Также читайте: Писториус надеется, что правительство Германии выделит дополнительные средства на оружие для Украины