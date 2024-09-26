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ЗС Німеччини готові стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі, - Пісторіус

Борис Пісторіус

Росія намагається підірвати єдність Європейського Союзу та НАТО гібридними методами, заявив міністр оборони Німеччини Борис  Пісторіус.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Для Росії Україна це тільки початок. Справжній ворог Путіна - наш вільний і незалежний, демократичний спосіб життя", - заявив міністр.

Пісторіус також поскаржився, що 2014 року після нападу Росії на Крим, "ми замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".

Міністр підтвердив плани ФРН до 2027 року розгорнути в Литві повноцінну бригаду. Направляти військовослужбовців почнуть уже цього року.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби", - пояснив Пісторіус.

Внесок ФРН у збройні сили НАТО він описав так:

"Понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати і додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність

Нагадаємо,  днями Пісторіус заявив, що допомога України у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус сподівається, що уряд Німеччини виділить додаткові кошти на зброю для України

Автор: 

Німеччина (7379) НАТО (6460) росія (65346) Пісторіус Борис (257)


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Топ коментарі
+13
*********** спочатку наробіть.
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26.09.2024 11:47
+6
Опорою? Може бути. Але хто безпосередньо стримувати рашку буде? Може угорці із словаками. Чи може серби? Вони теж європейці
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26.09.2024 11:51
+5
головною опорою стримування агресії Росії в Європі вже Є Україна... - але деякі заспані бюргери (Пісторіуса та інших притомних друзів України це, звісно, не стосується) цього просто не бажають помічати..
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26.09.2024 11:50
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*********** спочатку наробіть.
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26.09.2024 11:47 Відповісти
вас значно пощипали после 2 мировой.. нагоняйте... начните с Кенигсберга...
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26.09.2024 11:49 Відповісти
😂 та на своїх же стурбованостях посковзнуться і ними ж накриються!
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26.09.2024 11:50 Відповісти
головною опорою стримування агресії Росії в Європі вже Є Україна... - але деякі заспані бюргери (Пісторіуса та інших притомних друзів України це, звісно, не стосується) цього просто не бажають помічати..
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26.09.2024 11:50 Відповісти
Як я зрозумів, цей Пістолетіус Україну Європою не вважає!
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26.09.2024 11:51 Відповісти
той внесок у НАТО - на пару місяців запекліх боїв... далі що? 150 робочих таурусів - взагалі на пару тижнів...
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26.09.2024 11:51 Відповісти
Опорою? Може бути. Але хто безпосередньо стримувати рашку буде? Може угорці із словаками. Чи може серби? Вони теж європейці
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26.09.2024 11:51 Відповісти
Виготовлення своєї ядерної зброї розв'яже всі питання.
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26.09.2024 11:52 Відповісти
Їм не можна. Вона покарані за другу світову
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26.09.2024 12:13 Відповісти
а якщо ескалація то що робитимеш ?
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26.09.2024 11:54 Відповісти
А поконкретніше?
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26.09.2024 11:57 Відповісти
Карлсон і його потішні війська готові до бою!
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26.09.2024 11:57 Відповісти
ну да, ну да, опора... Німці ще від своїх майбутніх виборів офігіють...

чомусь зразу згадалось
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26.09.2024 11:58 Відповісти
Краще бути ув'язненим і працювати у Європейського "нациста", ніж вільним і у диких рідних бариг.
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26.09.2024 12:03 Відповісти
Якщо в бульболанді, то це вже за фактом русскомірскій нацист. Так що - жодної різниці.
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26.09.2024 12:08 Відповісти
нашо ви намагаєтесь переконати альошу? Він впевнений, що політв'язні у білорусії живуть шикарно. Не треба разочаровувати.
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26.09.2024 12:24 Відповісти
Та знає він все.
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26.09.2024 12:30 Відповісти
та хєр його знає. Може це майбутній новий Лі Харві Освальд. Там у них теж повно ********.
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26.09.2024 12:40 Відповісти
Цей - ні.
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26.09.2024 12:44 Відповісти
слова, слова... ні, не готові
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26.09.2024 11:59 Відповісти
Вони на себе в дзеркало дивились? Імпотенти стурбовані.....
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26.09.2024 12:04 Відповісти
«35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків»
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26.09.2024 12:28 Відповісти
В чому заключається та «головна опора» - не дати ракет Україні та закупити більше дешевого газу в Пу..на?
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26.09.2024 12:32 Відповісти
Ого, целых 35т.! Потужно, дуже потужно.
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26.09.2024 12:43 Відповісти
"ВС Германии готовы стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе, - Писториус"
ДОШЛО ? ! Поняли что Алозоивич был ПРАВ !
Не захотел Запад в 1941- добить азиатско-комунистическую ГАДИНУ, теперь будете иметь дело с ними только с ЯО.
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26.09.2024 14:11 Відповісти
 
 