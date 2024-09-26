ЗС Німеччини готові стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі, - Пісторіус

Росія намагається підірвати єдність Європейського Союзу та НАТО гібридними методами, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Для Росії Україна це тільки початок. Справжній ворог Путіна - наш вільний і незалежний, демократичний спосіб життя", - заявив міністр.

Пісторіус також поскаржився, що 2014 року після нападу Росії на Крим, "ми замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".

Міністр підтвердив плани ФРН до 2027 року розгорнути в Литві повноцінну бригаду. Направляти військовослужбовців почнуть уже цього року.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби", - пояснив Пісторіус.

Внесок ФРН у збройні сили НАТО він описав так:

"Понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати і додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність

Нагадаємо, днями Пісторіус заявив, що допомога України у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.

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