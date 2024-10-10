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НАТО на фоне угроз Путина проведет учения по ядерному сдерживанию

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

НАТО начнет свои ежегодные ядерные учения в понедельник, 14 октября.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нестабильном мире крайне важно проверять нашу оборону и укреплять ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", - заявил глава Альянса.

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Рютте добавил, что военные учения начнутся 14 октября и продлятся около двух недель. Они будут сосредоточены в Великобритании, в Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах.

Отмечается, что на учениях не будет использоваться боевое оружие, зато около 2 000 военнослужащих будут имитировать миссии, во время которых военные самолеты будут перевозить американские ядерные боеголовки.

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В учениях Steadfast Noon в Бельгии и Нидерландах примут участие около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52.

Представители НАТО подчеркнули, что эти военные учения не являются ответом на недавние заявления Москвы, такие маневры проводятся ежегодно в течение более десяти лет.

Автор: 

НАТО (10042) военные учения (3460) ядерное оружие (1346) Рютте Марк (374)


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Ядерне стримування, це коли касапа тримаєш на ціпку і в наморднику..
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10.10.2024 16:48 Ответить
Херово ви вчитеся,так недоугими і помрете... .
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10.10.2024 16:48 Ответить
недолугими
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10.10.2024 16:50 Ответить
 
 