НАТО на фоне угроз Путина проведет учения по ядерному сдерживанию
НАТО начнет свои ежегодные ядерные учения в понедельник, 14 октября.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В нестабильном мире крайне важно проверять нашу оборону и укреплять ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", - заявил глава Альянса.
Рютте добавил, что военные учения начнутся 14 октября и продлятся около двух недель. Они будут сосредоточены в Великобритании, в Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах.
Отмечается, что на учениях не будет использоваться боевое оружие, зато около 2 000 военнослужащих будут имитировать миссии, во время которых военные самолеты будут перевозить американские ядерные боеголовки.
В учениях Steadfast Noon в Бельгии и Нидерландах примут участие около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52.
Представители НАТО подчеркнули, что эти военные учения не являются ответом на недавние заявления Москвы, такие маневры проводятся ежегодно в течение более десяти лет.
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