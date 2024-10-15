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Новини
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Росії не залякати НАТО погрозами. Зробимо все необхідне, щоб Україна перемогла, - Рютте

Марк Рютте

НАТО не боїться російських погроз та продовжить надавати Україні допомогу у війні з РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Послання (російському диктатору Володимиру Путіну. - Ред.) полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу", - заявив Рютте.

Агентство уточнює, що генсек сказав ці слова у понеділок, виступаючи в казармах Клей - американській базі, де розташована штаб-квартира нової місії, яка отримала назву "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для України" (NSATU), яка поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву.

Зокрема, цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого дому критика НАТО Дональда Трампа. Проте, дипломати визнають, що передача координації військової допомоги НАТО може мати обмежений ефект, враховуючи, що США є домінуючою державою в Альянсі та постачають Україні більшу частину озброєнь.

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Очікується, що загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE у Бельгії та у логістичних центрах у Польщі та Румунії.

На базі у Вісбадені також розміщується американський підрозділ, який відповідає за ракети далекого радіусу дії, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року, щоб протистояти загрозі, яку, на думку обох країн, представляють російські ракети, розміщені поблизу Калінінграда, приблизно за 500 кілометрів від Берліну.

Під час свого першого візиту до Німеччини у якості глави НАТО, Рютте привітав цей крок, який був засуджений як провокація з боку Росії та викликав гарячі дебати в Соціал-демократичній партії канцлера Олафа Шольца.

Також він заявив, що для НАТО вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

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Ми - НАТО. Ми - оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники", - заявив він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО з координації допомоги для України.

Автор: 

НАТО (6513) росія (65908) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+7
Та да, дочекаємось, тільки, щоб ще і іран ввів свої війська на територію України і переможемо усіх одразу, ну щоб не ганятись за кожним окремо...
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15.10.2024 06:45
+6
Не знаю как на счет "победы"... Но что бы не было "эскалации", вы делаете действительно все.
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15.10.2024 06:53
+4
Що і разом з північнокорейцями не залякати?)А якщо завтра вартові революції приєднаються до москалів також?а якщо бразильці ,умовно також виступлять за мір?Вже очевидно,що Байдень не приїхав,бо підгузник швидко наповнюється,а оскільки тривалість промов така,що підгузника не вистачає на одну,то..)))
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15.10.2024 07:45
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Та да, дочекаємось, тільки, щоб ще і іран ввів свої війська на територію України і переможемо усіх одразу, ну щоб не ганятись за кожним окремо...
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15.10.2024 06:45 Відповісти
Не знаю как на счет "победы"... Но что бы не было "эскалации", вы делаете действительно все.
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15.10.2024 06:53 Відповісти
Рютте серйозний політик.
Він як прем'єр Голандії вже багато допоміг Україні

починаючи з безвіза
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15.10.2024 06:54 Відповісти
Ура-ура-ура!
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15.10.2024 06:56 Відповісти
Як задовбала ваша одна і та сама мантра. То допомогайте бо будете самі з кацапами воювати.
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15.10.2024 07:03 Відповісти
Потужні заяви, прям як незламний любить. Правда не від тих, хто приймає рішення та виділяє кошти/зброю. В Рютте таких повноважень вже нема.
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15.10.2024 07:37 Відповісти
Що і разом з північнокорейцями не залякати?)А якщо завтра вартові революції приєднаються до москалів також?а якщо бразильці ,умовно також виступлять за мір?Вже очевидно,що Байдень не приїхав,бо підгузник швидко наповнюється,а оскільки тривалість промов така,що підгузника не вистачає на одну,то..)))
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15.10.2024 07:45 Відповісти
Брехуни .
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15.10.2024 07:49 Відповісти
Ніт, не зробите.
Тепер нам треба буде ще північну корею перемагати, а ви будете ще більше стурбовані.
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15.10.2024 08:20 Відповісти
П И З Д О Б О Л
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15.10.2024 12:01 Відповісти
 
 