Кремль про ядерні навчання НАТО: Це веде до "нагнітання напруженості"

У Кремлі прокоментували навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"В умовах гарячої війни, яка ведеться в рамках українського конфлікту, подібні навчання не ведуть ні до чого, крім подальшого нагнітання напруженості",- заявив він.

Водночас речник Путіна сказав, що контакти щодо скорочення потенціалів ядерних держав необхідні, проте їх потрібно пов’язувати з іншими безпековими питаннями.

"В умовах війни, що ведеться щодо Росії з непрямим і навіть прямим залученням туди ядерних держав, таких як США, Великобританія, Франція, говорити про це, не пов’язуючи тему з усіма іншими аспектами безпеки, абсолютно неможливо", - додав Пєсков.

Раніше повідомлялось, що НАТО розпочало щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.

Читайте: США готові розпочати переговори з РФ, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози, - Байден