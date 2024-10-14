Кремль про ядерні навчання НАТО: Це веде до "нагнітання напруженості"
У Кремлі прокоментували навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"В умовах гарячої війни, яка ведеться в рамках українського конфлікту, подібні навчання не ведуть ні до чого, крім подальшого нагнітання напруженості",- заявив він.
Водночас речник Путіна сказав, що контакти щодо скорочення потенціалів ядерних держав необхідні, проте їх потрібно пов’язувати з іншими безпековими питаннями.
"В умовах війни, що ведеться щодо Росії з непрямим і навіть прямим залученням туди ядерних держав, таких як США, Великобританія, Франція, говорити про це, не пов’язуючи тему з усіма іншими аспектами безпеки, абсолютно неможливо", - додав Пєсков.
Раніше повідомлялось, що НАТО розпочало щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.
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Почему то это у них не называется нагнетанием напрярённости. А наоборот-пусть нас боятся. Мы готовы сгореть сами, но пусть и все остальные сгорят.
Не страна, а какой то большой дом душевно больных.