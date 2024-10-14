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Новини
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Кремль про ядерні навчання НАТО: Це веде до "нагнітання напруженості"

У Кремлі прокоментували ядерні навчання НАТО

У Кремлі прокоментували  навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"В умовах гарячої війни, яка ведеться в рамках українського конфлікту, подібні навчання не ведуть ні до чого, крім подальшого нагнітання напруженості",- заявив він.

Водночас речник Путіна сказав, що контакти щодо скорочення потенціалів ядерних держав необхідні, проте їх потрібно пов’язувати з іншими безпековими питаннями.

"В умовах війни, що ведеться щодо Росії з непрямим і навіть прямим залученням туди ядерних держав, таких як США, Великобританія, Франція, говорити про це, не пов’язуючи тему з усіма іншими аспектами безпеки, абсолютно неможливо", - додав Пєсков.

Раніше повідомлялось, що НАТО розпочало щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.

Читайте: США готові розпочати переговори з РФ, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози, - Байден

Автор: 

НАТО (6513) Пєсков Дмитро (1681) росія (65908) ядерна зброя (1166) ядерна безпека (567)


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Топ коментарі
+11
Так ви ж кацапня - кожен день підлякуєте
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14.10.2024 14:46
+9
візьміть відповідний чемоданчик та й зніміть собі напруженння...
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14.10.2024 14:50
+8
піськов - будь надзвичайно стурбований
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14.10.2024 14:49
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Так ви ж кацапня - кожен день підлякуєте
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14.10.2024 14:46 Відповісти
Шо, рузьге: нємного покакалі?
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14.10.2024 14:48 Відповісти
у тебя сво-не сочиняй....
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14.10.2024 14:49 Відповісти
Цілком можливо, що скоро НАТО і Захід загалом буде вимушений погоджувати кожний виперд, щоб часом не злякати росію «нагнітанням напруженности»
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14.10.2024 14:49 Відповісти
піськов - будь надзвичайно стурбований
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14.10.2024 14:49 Відповісти
візьміть відповідний чемоданчик та й зніміть собі напруженння...
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14.10.2024 14:50 Відповісти
... в один чемоданчик "напруження" уже може не поміститися
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14.10.2024 14:55 Відповісти
".,,подібні навчання не ведуть ні до чого, крім подальшого нагнітання напруженості",- заявив він."",, --- зате ваша недоімперія, своїм існуванням цілеспрямовано веде Світ, у прірву Апокаліпсису!(
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14.10.2024 15:02 Відповісти
НАТО проводить ядерні навчання на своїй территорії. Не зрозуміло, що не подобаєтся россійським нацистам.
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14.10.2024 15:03 Відповісти
Испытания ракет способных нести чдерное оружие,подлодка Белгород,ждущая яденых Посейдонов.Ей желают счасливого пути .Демонстрация смотированных картин с ядерым поражением толи всего авиносного флота США, толи затоплением прибрежных городов. В коммениариях россияне" писают кипятком"от счастья и гордости за Россию и ядом брызжут в сторону НАТО США. Как мы их в пепел. Путин ты наш бог.
Почему то это у них не называется нагнетанием напрярённости. А наоборот-пусть нас боятся. Мы готовы сгореть сами, но пусть и все остальные сгорят.
Не страна, а какой то большой дом душевно больных.
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14.10.2024 16:27 Відповісти
Бесіди з душевно хворими мешканцями московських боліт виявили дивну особливість. В ії уяві ядерна війна виглядає приблизно так: х-ло віддає генеральний наказ і Америка знищуется ядерним ударом. А після цього парад на червоній плоші, пьянка і частушки під балалайку. Коли розповідаєш їм про удар у відповідь, вони в нього не хочуть вірити. Говорять, що такого бути не може.
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14.10.2024 17:06 Відповісти
Не нагнітайте напруження, а то весь кремль з краснай площею обсерите.
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14.10.2024 15:06 Відповісти
Черга русні по залякуванню пройшла. Тепер тремтіти потрібно
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14.10.2024 15:28 Відповісти
"русляндія", з 1917 року з тих пір, як "членін" відкрив "ворота пекла на землі" і є найбільшим генератором напруження негативної енергії".котра матеріалізується нею у війни , в смерть, розруху ,кровопролиття...
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14.10.2024 15:29 Відповісти
До 1917 там було те ж саме з іншою назвою, щоб борги не платити.
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14.10.2024 15:37 Відповісти
До 17 року було де-що інше і не було гасел антихриста-"Ми наш ,ми новий мір построїм, кто бил нічєм тот станет всєм"Де ж Ви бачили.щоб з лайна ********** аиготовляли...?
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14.10.2024 19:17 Відповісти
Теперь Пыня не просто серет в чемоданы, а с нагнетателем! 👌
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14.10.2024 16:16 Відповісти
В турбо режимі.
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14.10.2024 19:26 Відповісти
 
 