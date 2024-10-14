Кремль о ядерных учениях НАТО: Это ведет к "нагнетанию напряженности"
В Кремле прокомментировали учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
"В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, подобные учения не ведут ни к чему, кроме дальнейшего нагнетания напряженности",- заявил он.
В то же время представитель Путина сказал, что контакты по сокращению потенциалов ядерных государств необходимы, однако их нужно увязывать с другими вопросами безопасности.
"В условиях войны, ведущейся в отношении России с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми остальными аспектами безопасности, абсолютно невозможно", - добавил Песков.
Ранее сообщалось, что НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.
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Почему то это у них не называется нагнетанием напрярённости. А наоборот-пусть нас боятся. Мы готовы сгореть сами, но пусть и все остальные сгорят.
Не страна, а какой то большой дом душевно больных.