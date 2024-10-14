РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13878 посетителей онлайн
Новости
884 5

НАТО начала ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon

НАТО розпочало щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

В понедельник, 14 октября, НАТО начало свои ежегодные двухнедельные ядерные учения "Steadfast Noon", в которых задействованы более 60 самолетов. Они совершают тренировочные полеты над Западной Европой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Североатлантического Альянса.

Отмечается, в учениях принимают участие около 2000 военнослужащих из 8 авиабаз 13 стран-членов Альянса.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности членов Альянса. Steadfast Noon - это важное испытание ядерных сил и средств сдерживания Альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО будет защищать и оборонять всех членов Альянса", заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи для Украины

Цель учений - проверка эффективности и готовности ядерных сил сдерживания НАТО.

"В Steadfast Noon задействованы различные типы самолетов, включая истребители, способные нести ядерные боеголовки, но без применения боевых вооружений, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу", - говорится в заявлении.

Основные полеты будут проходить над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем.

Читайте также: США готовы начать переговоры с РФ, Китаем и КНДР для снижения ядерной угрозы", - Байден

В частности, в этом году впервые к учениям присоединятся нидерландские истребители F-35A.

Декларация Вашингтонского саммита НАТО четко определяет, что "фундаментальной целью ядерных сил и средств НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии", и заявляет, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", добавили в НАТО.

Автор: 

НАТО (10051) военные учения (3462) ядерное оружие (1347) ядерная безопасность (496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО розпочало щорічні навчання з ядерного стримування

Навчаться хоч чогось?
показать весь комментарий
14.10.2024 09:15 Ответить
А того американського пілота який пищав від страха коли кацапський літак поряд нього пролетів біля Аляски також запросять на навчання НАТО ?
показать весь комментарий
14.10.2024 09:22 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2024 09:26 Ответить
О, то це вони свої страхи так відганяють?
показать весь комментарий
14.10.2024 09:40 Ответить
Байден вже дав перший потужний висер по цьому поводу і запросив кацапів з китайозами позбавитись ЯО заради безпеки во всьом мире ніби після України ще знайдется хочаб одна країна яка на цей свідомий суїцид погодиться
показать весь комментарий
14.10.2024 09:43 Ответить
 
 