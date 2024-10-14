НАТО начала ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon

В понедельник, 14 октября, НАТО начало свои ежегодные двухнедельные ядерные учения "Steadfast Noon", в которых задействованы более 60 самолетов. Они совершают тренировочные полеты над Западной Европой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Североатлантического Альянса.

Отмечается, в учениях принимают участие около 2000 военнослужащих из 8 авиабаз 13 стран-членов Альянса.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности членов Альянса. Steadfast Noon - это важное испытание ядерных сил и средств сдерживания Альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО будет защищать и оборонять всех членов Альянса", заявил генсек НАТО Марк Рютте.

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Цель учений - проверка эффективности и готовности ядерных сил сдерживания НАТО.

"В Steadfast Noon задействованы различные типы самолетов, включая истребители, способные нести ядерные боеголовки, но без применения боевых вооружений, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу", - говорится в заявлении.

Основные полеты будут проходить над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем.

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В частности, в этом году впервые к учениям присоединятся нидерландские истребители F-35A.

Декларация Вашингтонского саммита НАТО четко определяет, что "фундаментальной целью ядерных сил и средств НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии", и заявляет, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", добавили в НАТО.