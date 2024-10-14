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НАТО розпочало щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon

НАТО розпочало щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

У понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочало свої щорічні двотижневі ядерні навчання "Steadfast Noon", в яких залучені понад 60 літаків. Вони здійснюють тренувальні польоти над Західною Європою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, у навчаннях беруть участь близько 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз 13 країн-членів Альянсу.

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки членів Альянсу. Steadfast Noon - це важливе випробування ядерних сил і засобів стримування Альянсу, яке надсилає чіткий сигнал будь-якому супротивникові про те, що НАТО захищатиме й оборонятиме усіх членів Альянсу", заявив генсек НАТО Марк Рютте.

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Мета навчань – перевірка ефективності та готовності ядерних сил стримування НАТО.

"У Steadfast Noon задіяні різні типи літаків, включаючи винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без застосування бойових озброєнь, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники й літаки, здатні вести розвідку і радіоелектронну боротьбу", - йдеться у заяві. 

Основні польоти відбуватимуться над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великою Британією та Північним морем.

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Зокрема, цього року вперше до навчань долучаться нідерландські винищувачі F-35A.

Декларація Вашингтонського саміту НАТО чітко визначає, що "фундаментальною метою ядерних сил і засобів НАТО є збереження миру, запобігання примусу і стримування агресії", і заявляє, що "доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", додали у НАТО.

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НАТО (6513) військові навчання (2781) ядерна зброя (1166) ядерна безпека (567)


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НАТО розпочало щорічні навчання з ядерного стримування

Навчаться хоч чогось?
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14.10.2024 09:15 Відповісти
А того американського пілота який пищав від страха коли кацапський літак поряд нього пролетів біля Аляски також запросять на навчання НАТО ?
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14.10.2024 09:22 Відповісти
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14.10.2024 09:26 Відповісти
О, то це вони свої страхи так відганяють?
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14.10.2024 09:40 Відповісти
Байден вже дав перший потужний висер по цьому поводу і запросив кацапів з китайозами позбавитись ЯО заради безпеки во всьом мире ніби після України ще знайдется хочаб одна країна яка на цей свідомий суїцид погодиться
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14.10.2024 09:43 Відповісти
 
 