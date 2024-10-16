Тайные приложения к "Плану победы" получили США, Британия, Франция, Италия и Германия, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, кто видел тайные приложения к "Плану победы" Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время представления "Плана победы" в парламенте.
По словам президента, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
"Третий пункт Плана победы - это пункт под названием сдерживание. Под него тоже есть соответствующее тайное приложение. Его уже получили Соединенные Штаты Америки, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания", - пояснил Зеленский.
"План победы" Украины
16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде.
Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.
После представления "Плана победы" в Раде Зеленский провел совещание с участием президента и глав депутатских фракций и групп.
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Це він про РФ?
всі побачили...
писану торбу Дурня 😕
.
величі. Паттужності 😂👍
маноментри гудять, спідометри виють... 😂👍
колумб обаний!
відкрив нарешті Конституцію України
ПРОСТО КАНЮЧИТИ ГРОШІ. Отже, можемо оцінити "план перемоги" імені Зеленського.
1. Запрошення України до НАТО - не буде, бо запрошенея без членства це ні про що, а членство в НАТО це 5-й пункт, тобто НАТО має вступити у війну. Воно їм НАТО?
2. Нарощування виробництва. Перекладаю - "Захід дай грошей".
3. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний пакет... Перекладаю - "Захід дай грошей".
4. Економічний тиск на Росію і в Україні багато ресурсів. Перекладаю - Захід дай грошей, а ми вам за це концесії на землю і на корисні копалини. Які - національне багатство, між іншим.
5. У нас після війни буде один з найдосвідченіших воєнних контингентів і це безпека Європи - тобто "ми створимо з тих хто вижив на фронті приватну військову компанію аби Захід вирішував свої проблеми - але НАТО дай грошей".
При цьому сама команда зелених гроші добуватиме з підвищення податків - а не з припинення корупційних схем, як пропонували Пенні Пріцкер і Ніна Южаніна. А уряд національної довіри створювати не планують навіть у проекті.
Вибачте, це не план перемоги. Це дещо інше.
я уже запутался, что он там по заграницам показывает.
Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …
Или же он представляет собой очередную белиберду,
которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.
https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
- мільярд дерев
- мільйон дронів
- корупція подолана
- дороги збудовані
І найголовніше це зійтися з кацапами по середині 🤦🤦🤦
Відповідальності за свої вчинки він не відчуває, сподіваючись, що партнерів із Європи і США можна буде так само "призначити винуватими", як і Порошенка."
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