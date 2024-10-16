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Новости Война
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Тайные приложения к "Плану победы" получили США, Британия, Франция, Италия и Германия, - Зеленский

Хто бачив таємні додатки до Плану перемоги

Президент Владимир Зеленский рассказал, кто видел тайные приложения к "Плану победы" Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время представления "Плана победы" в парламенте.

По словам президента, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

"Третий пункт Плана победы - это пункт под названием сдерживание. Под него тоже есть соответствующее тайное приложение. Его уже получили Соединенные Штаты Америки, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания", - пояснил Зеленский.

Также читайте: Поддержка "Плана победы" партнерами может гарантировать безопасность для Европы, - Шмыгаль

"План победы" Украины

16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде.

Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.

После представления "Плана победы" в Раде Зеленский провел совещание с участием президента и глав депутатских фракций и групп.

Читайте: РФ должна навсегда потерять контроль над Украиной, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) План победы (85)


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Топ комментарии
+20
нарешті свєршилось !
всі побачили...

писану торбу Дурня 😕

.
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16.10.2024 14:32
+15
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16.10.2024 14:28
+14
це вже на тиждень потужних балачок.
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16.10.2024 14:29
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16.10.2024 14:28 Ответить
Оман !!!!
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16.10.2024 14:31 Ответить
Отримають і ще деякі держави

Це він про РФ?
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16.10.2024 14:29 Ответить
дЄрмак скинув проєкт, мабуть, уже давно.....
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16.10.2024 14:31 Ответить
на затвердження!
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16.10.2024 15:32 Ответить
Для тих ,хто ще не зрозумів ,весь це"план перемоги " так само як і план "курської операції " написаний у Кремлі.
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16.10.2024 14:53 Ответить
це вже на тиждень потужних балачок.
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16.10.2024 14:29 Ответить
нарешті свєршилось !
всі побачили...

писану торбу Дурня 😕

.
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16.10.2024 14:32 Ответить
Клоун !
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16.10.2024 14:30 Ответить
ЧЛЕНОГРАЙ , папуга🦜, що йому накалякає агент « козирь» те і прогундосить До речі, де родина найвпливовішого регента БУРАТІНО? В 53 роки ні дітей ні дружин ! Переважно збоченці - Падоляк , Ермак, ……Люся Абдрістовіч ……
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16.10.2024 14:48 Ответить
Росiйстана.
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16.10.2024 14:32 Ответить
«Таємні додатки» звучить дуже страшно.
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16.10.2024 14:31 Ответить
цей Клоун колись лусне від власної величі. Паттужності 😂👍

маноментри гудять, спідометри виють... 😂👍
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16.10.2024 14:35 Ответить
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16.10.2024 14:54 Ответить
Там вже давно замість потужності потуги запору
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16.10.2024 15:36 Ответить
Вони, швидше за все, також саме "змістовні" та "потужні", як і не секретні. Написані в стилі дендро-фекального моделювання
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16.10.2024 14:33 Ответить
отож, переговняв "Армію, Мову, Віру" і видає за своє норму Конституції про вступ в НАТО, прийняту ще при Пороху

колумб обаний!
відкрив нарешті Конституцію України
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16.10.2024 14:39 Ответить
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16.10.2024 14:38 Ответить
маринування шашликів до майських на день перемоги
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16.10.2024 14:40 Ответить
Тоесть о планах ЗЕ знает уже весь мир в том числе *****, кроме украинцев?
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16.10.2024 14:45 Ответить
Які там таємні додатки! - це зброя - іі види - і кількість для Украіни
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16.10.2024 14:50 Ответить
Але ж як звучить!
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16.10.2024 15:01 Ответить
не виключено ті українські території,які окуповані рашистом,і котрі залишатимуться -"тимчасово окупованими" під його контролем , згідно оманського договорняку...
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16.10.2024 15:38 Ответить
А Путлер перший прочитав таємні додатки.
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16.10.2024 14:53 Ответить
Так отож ,українцям , треба мізки включати і не довіряти свою долю , тому , хто дурив , обкрадав , зневажав , сцяв в очі , кинув під танки, знехтувавши небезпекою НАПАДУ - Херсон , Миколаїв Київ ,Гостомель Буча, … Недалекі прешлепкуваті 59% , ще вірять в сонцесяйного « янетряпку» якесь САМОГУБСТВО Членовредітельсво
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16.10.2024 14:55 Ответить
https://t.me/dragonspech/8075 Дмитро Каленчук-Вовнянко, інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ :
ПРОСТО КАНЮЧИТИ ГРОШІ. Отже, можемо оцінити "план перемоги" імені Зеленського.
1. Запрошення України до НАТО - не буде, бо запрошенея без членства це ні про що, а членство в НАТО це 5-й пункт, тобто НАТО має вступити у війну. Воно їм НАТО?
2. Нарощування виробництва. Перекладаю - "Захід дай грошей".
3. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний пакет... Перекладаю - "Захід дай грошей".
4. Економічний тиск на Росію і в Україні багато ресурсів. Перекладаю - Захід дай грошей, а ми вам за це концесії на землю і на корисні копалини. Які - національне багатство, між іншим.
5. У нас після війни буде один з найдосвідченіших воєнних контингентів і це безпека Європи - тобто "ми створимо з тих хто вижив на фронті приватну військову компанію аби Захід вирішував свої проблеми - але НАТО дай грошей".
При цьому сама команда зелених гроші добуватиме з підвищення податків - а не з припинення корупційних схем, як пропонували Пенні Пріцкер і Ніна Южаніна. А уряд національної довіри створювати не планують навіть у проекті.
Вибачте, це не план перемоги. Це дещо інше.
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16.10.2024 14:56 Ответить
Саме так. Добавити нічого. А розмов то було...
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16.10.2024 15:04 Ответить
Зеленский все никак не покажет украинскому народу свой «План победы» или «Формулу мира»,

 я уже запутался, что он там по заграницам показывает.

Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …

Или же он представляет собой очередную белиберду,

которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.

https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
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16.10.2024 14:57 Ответить
Це вже нагадує секретні протоколи до пакту Молотова-Ріббентропа...
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16.10.2024 15:06 Ответить
А першими побачили у кремлі (дЄрьмак баночку меду своєму шефу відправив,загорнувши у "секретний" план!)
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16.10.2024 15:10 Ответить
Візьміть нас в НАТО без будь яких умов і побільше давайте грошей вся стратегія "найвеличнішого" ,якщо він хоч розуміє що в США до 20 січня наступного року ніхто і говорити на цю тему не буде ,допустим провідні країни погодятся на вступ ,але це мають ратифікувати парламенти 32 країн ,як він думає це зробити коли Угорщина і Словачина в найближчому майбутньому не проголосують точно( хоч нашими трубопроводами туди постачаєтся російська нафта і газ) ,навіть благополучній Швеції вступ розтягнувся на 2 роки.
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16.10.2024 15:16 Ответить
Хтось може врешті розповісти Боневтіку, що план перемоги пишеться на полі бою, коли в нас підготовлене військо, резерв, свої снаряди, ракети, дрони, РЕБ у великій кількості, та ще плюс до цього допомога США та Заходу. На папірці бажання Боневтіка пуйло не сприймає, він поважає тільки силу.
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16.10.2024 15:20 Ответить
Расєю пропустив, вона мабуть найпершою отримала всі додатки
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16.10.2024 15:31 Ответить
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16.10.2024 15:38 Ответить
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16.10.2024 15:40 Ответить
Я навіть знаю текст
- мільярд дерев
- мільйон дронів
- корупція подолана
- дороги збудовані
І найголовніше це зійтися з кацапами по середині 🤦🤦🤦
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16.10.2024 15:45 Ответить
"Як актор - він сценарій промови не читав, як конферансьє - повністю втратив кваліфікацію. Як президент - так і не зрозумів за ці 5,5 років, що він на цю роль не підходить: фотосесій і потужних подорожей світом у зеленому светрику і обвислих штанцях замало. Фішка "потужного лідера" не працює, а 5-6 ефективних менеджерів аж надто ефективно проявили себе у "освоєнні грошей для перемоги".

Відповідальності за свої вчинки він не відчуває, сподіваючись, що партнерів із Європи і США можна буде так само "призначити винуватими", як і Порошенка."
https://www.facebook.com/julia.polibina?__cft__[0]=AZUE1xHi6U5lrzq60IfFuxJ5bPkmDzvtgyux3q_ftnSd6felrjiqNT3LpteeG0mE45HgHK4t7qNGihaLxUn4ydd5Qd_2TCpXQtvZmRXIyadGBDfaMpsvuNgM6Y-FZV40tvL-WLMCZfTSkE36hltgKCbugXipbtnbJ2IwZM_n3heqVg&__tn__=-UC%2CP-R Julia Polibina"
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16.10.2024 15:49 Ответить
Таємні додатки ...прям як у пакті Молотова- Ріббентропа ...
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16.10.2024 15:58 Ответить
правильный план это разрешить народу свободное владение\ношение\производство оружия и бк, национализацию ресурсов, энергетики для войны, постройки подземных заводов, городов, складов, мобилизацию не только\не столько в армию как на предприятия, опк и т.д. и т.п. глядишь, и народ, и даже отдельные его "избранные" представители вместо премиум тачек и сотен халуп плюс мешки баксов в тумбочках купил бы пару сотен танков\самолетов\вертолетов\ пулеметов в крайнем случае - пригодилось бы больше. а то вон 30 абрамсов как-то грустно выглядят, цельное посольство "работало" сколько лет. наверное за бабло на них потраченное на порядок больше можно было официально купить\сделать.
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16.10.2024 16:48 Ответить
Тайные приложения которые никто не узнает и воплощать не будет ... зато повод псевдоблогерам , псевдосоветникам и псевдоаналитикам ПОПИАРИТЬСЯ
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16.10.2024 19:35 Ответить
 
 