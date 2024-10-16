Поддержка "Плана победы" партнерами может обеспечить безопасность для Европы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что поддержка "Плана победы" международными партнерами поможет положить конец империалистическим амбициям РФ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пять пунктов - фундаментальные. Их поддержка со стороны международных партнеров может положить конец империалистическим амбициям России и гарантировать безопасность для европейского континента", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на решительность союзников.

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"План победы" Украины

16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде.

Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.

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