Поддержка "Плана победы" партнерами может обеспечить безопасность для Европы, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что поддержка "Плана победы" международными партнерами поможет положить конец империалистическим амбициям РФ.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Все пять пунктов - фундаментальные. Их поддержка со стороны международных партнеров может положить конец империалистическим амбициям России и гарантировать безопасность для европейского континента", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на решительность союзников.
"План победы" Украины
16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде.
Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.10.2024 14:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий16.10.2024 14:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ThanatoS
показать весь комментарий16.10.2024 14:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
superdexter sidorov
показать весь комментарий16.10.2024 14:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Дефіцит Потужності
показать весь комментарий16.10.2024 14:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Светлана Круп
показать весь комментарий16.10.2024 14:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
олексій петренко #550757
показать весь комментарий16.10.2024 14:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vlad #592720
показать весь комментарий16.10.2024 15:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль