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Новости Война
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Поддержка "Плана победы" партнерами может обеспечить безопасность для Европы, - Шмыгаль

Шмигаль прокоментував План перемоги

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что поддержка "Плана победы" международными партнерами поможет положить конец империалистическим амбициям РФ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пять пунктов - фундаментальные. Их поддержка со стороны международных партнеров может положить конец империалистическим амбициям России и гарантировать безопасность для европейского континента", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на решительность союзников.

Читайте также: "План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский

"План победы" Украины

16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде.

Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.

Читайте: РФ должна навсегда потерять контроль над Украиной, - Зеленский

Автор: 

Шмыгаль Денис (2723) План победы (85)


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Залишилось за малим - шоб План підтримали партнери
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16.10.2024 14:06 Ответить
Так а що підтримувати? Набір зелених хотєлок? В рулоні туалетного паперу більше сенсу.
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16.10.2024 14:06 Ответить
Вже всі підтерлись тим нікчемним "планом", а ці як дурники повторюють та повторюють цю маячню.
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16.10.2024 14:07 Ответить
Лизнув добряче хазяйську дупу
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16.10.2024 14:09 Ответить
Так Україна повинна спочатку перемогти росію для того щоб вступити в НАТО для захисту від росії? Це якесь замкнуте коло виходить.
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16.10.2024 14:26 Ответить
Правда, прикольно зробили?
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16.10.2024 14:31 Ответить
Так Західну Німеччину прийняли в НАТО і без ГДР ,хоча ФРН і не визнавала існування ГДР ,і вважала її своєю територією .
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16.10.2024 14:57 Ответить
Зе дебіли ,а може вже хватить найьо...українців!!!
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16.10.2024 15:40 Ответить
 
 