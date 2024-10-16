Підтримка "Плану перемоги" партнерами може гарантувати безпеку для Європи, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що підтримка "Плану перемоги" міжнародними партнерами допоможе покласти край імперіалістичним амбіціям РФ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі п’ять пунктів — фундаментальні. Їхня підтримка з боку міжнародних партнерів може покласти край імперіалістичним амбіціям росії та гарантувати безпеку для європейського континенту", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, Україна розраховує на рішучість союзників.

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"План перемоги" України

16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України у Верховній Раді.

Відомо, що глава держави представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради.

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