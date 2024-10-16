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Новини Війна
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Підтримка "Плану перемоги" партнерами може гарантувати безпеку для Європи, - Шмигаль

Шмигаль прокоментував План перемоги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що підтримка "Плану перемоги" міжнародними партнерами допоможе покласти край імперіалістичним амбіціям РФ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі п’ять пунктів — фундаментальні. Їхня підтримка з боку міжнародних партнерів може покласти край імперіалістичним амбіціям росії та гарантувати безпеку для європейського континенту", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, Україна розраховує на рішучість союзників.

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"План перемоги" України

16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України у Верховній Раді.

Відомо, що глава держави представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради.

Читайте: РФ повинна назавжди втратити контроль над Україною, - Зеленський

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Залишилось за малим - шоб План підтримали партнери
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16.10.2024 14:06 Відповісти
Так а що підтримувати? Набір зелених хотєлок? В рулоні туалетного паперу більше сенсу.
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16.10.2024 14:06 Відповісти
Вже всі підтерлись тим нікчемним "планом", а ці як дурники повторюють та повторюють цю маячню.
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16.10.2024 14:07 Відповісти
Лизнув добряче хазяйську дупу
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16.10.2024 14:09 Відповісти
Так Україна повинна спочатку перемогти росію для того щоб вступити в НАТО для захисту від росії? Це якесь замкнуте коло виходить.
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16.10.2024 14:26 Відповісти
Правда, прикольно зробили?
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16.10.2024 14:31 Відповісти
Так Західну Німеччину прийняли в НАТО і без ГДР ,хоча ФРН і не визнавала існування ГДР ,і вважала її своєю територією .
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16.10.2024 14:57 Відповісти
Зе дебіли ,а може вже хватить найьо...українців!!!
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16.10.2024 15:40 Відповісти
 
 