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Новини Війна
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РФ повинна назавжди втратити контроль над Україною, - Зеленський

Зеленський пояснив важливість реалізації Плану перемоги України 

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "План перемоги" України, серед іншого, дозволяє об’єднатись ще більше навколо спільної мети. 

Про це він заявив на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи", - наголосив президент. 

Зеленський закликав працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

"Іноді в час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі один до одного та вдячності суспільство зберігається. Попри поляризацію. Ми не воюємо один з одним. Ми воюємо з Росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях. Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності. Тому, будь ласка, не втрачаємо єдності. Працюємо разом. Заради України. Заради перемоги України", - зауважив глава держави. 

За його словами, якщо втратимо єдність в Україні – втратимо єдність у Європі.

"Якщо втратимо єдність у Європі – втратимо підтримку світу. Якщо втратимо підтримку світу – програємо в цій війні, як було століття тому. План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети. Хай наша спільна робота за Планом перемоги якнайшвидше обернеться миром для України", - резюмував Зеленський.

Також читайте: "План перемоги" має створити умови, у яких РФ не зможе продовжувати війну, - Зеленський 

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) план (170)


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Топ коментарі
+10
Так, але як?
Підказую: перший шаг - позбутись завгоспа. Це легко, лише один наказ.
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16.10.2024 12:58
+8
Гігант мислі
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16.10.2024 12:53
+8
Потужно
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16.10.2024 12:54
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Гігант мислі
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16.10.2024 12:53 Відповісти
Потужно
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16.10.2024 12:54 Відповісти
В даний момент Буратіно робить все щоб Україна взагалі зникла з мапи світу.
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16.10.2024 12:56 Відповісти
і тих 73%, що за нього голосували, також
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16.10.2024 13:10 Відповісти
Саммиты Мира, План Переги.......

Лично мне кажется, что это элементы одного большого шоу. Не более. Сводки с фронта говорят о другом, к сожалению.......
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16.10.2024 12:57 Відповісти
Так, але як?
Підказую: перший шаг - позбутись завгоспа. Це легко, лише один наказ.
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16.10.2024 12:58 Відповісти
а хто ж тоді олівці та доріжки розкладати буде?
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16.10.2024 13:00 Відповісти
Будь-хто інший. Посада формально не має жодного відношення до політики, голова ОП - це чисто технічна робота.
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16.10.2024 13:02 Відповісти
так за то і мова - олівці, фуршети, доріжки
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16.10.2024 13:03 Відповісти
А за фактом - вся зовнішня та внутрішня політика.
Все тримається на особистих неформальних зв'язках конкретно д'Єрьмака.
Без нього ця схема русні з контролю над буратіною рушиться.
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16.10.2024 13:06 Відповісти
йти мають обидва. разом. якнайшвидше. якнайдалі. накерманили. все. занавіс.
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16.10.2024 13:08 Відповісти
зєля просто дурник, а д'Єрьмак - російський агент.
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16.10.2024 13:11 Відповісти
картина у дуеті значно ширша та глибша. не тре все вішати на одного. обидва не янголи
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16.10.2024 13:12 Відповісти
Для першого кроку - годиться і так.
Справа в тому, що зєля за законом - фігура самостійна. А от у разі відставки посаду обіймає Стефанчук, а він вже може бути знятий зєлєною радою, а на його місце може зайти хоч і втікач дмитрук, який все ще має депутатський мандат.
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16.10.2024 13:16 Відповісти
дубінського теж не позбавлено повноважень ндУ, хоча і в сізо відпочиває
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16.10.2024 13:17 Відповісти
До 19-го року все до того йшло, але прийшов зеленський і почав заглядати у дупу прутєна…
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16.10.2024 12:58 Відповісти
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16.10.2024 12:59 Відповісти
Взагалі-то за лампою кіт мав бути. А свиня - це такий непрозорий натяк на походження картинки.
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16.10.2024 13:04 Відповісти
І з оцим базіканням він зі своєю свитою вже рік їздить по всьому світу за кошт платників податків?🤬
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16.10.2024 13:00 Відповісти
Хто що вміє...ні лєнін ні сталін жодного дня в житті не працювали...
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16.10.2024 13:03 Відповісти
А як же десь посередені? В око заглянути?
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16.10.2024 13:01 Відповісти
забудь... голобородько - він такий..
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16.10.2024 13:08 Відповісти
Так може ти мразь зелена почнеш із створення уряду національної єдності?
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16.10.2024 13:07 Відповісти
Чомусь згадався давній анекдот:
"Ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"

Спочатку понапризначав фсбшних кротів на всі ключові посади, створив умови для вдалого вторгнення, а тепер розказує про "потужну" боротьбу з цим усім. Важко, мабуть, боротися з самим собою та своєю тінню?
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16.10.2024 13:09 Відповісти
Всі навкруги щось повинні, і повинні зробити. А де "Я" зроблю, зробив, постараюсь, починаю, і т.д.?
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16.10.2024 13:10 Відповісти
а чи задають ці питання собі ті, хто за нього голосував?
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16.10.2024 13:13 Відповісти
Отакии собі барон Мюнхаузен - рашка знає?
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16.10.2024 13:11 Відповісти
Выпил противорвотное и прослушал эту куйню в прямом эфире. Вы кого выбрали, дебилы?
Оно же все 5 пунктов адресует не себе, а Западу, который потом и сделает виноватым.
А само оно белое и пушистое, и сделало всё, чтобы Ху#ло захватило часть Украины.
Но "виноватыми" в этом у этих уродов всё равно будут Порошенко и Байден.
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16.10.2024 13:12 Відповісти
И ещё вопрос- почему во время этой куйни не было воздушных тревог не только в Киеве и области, но и по всей Украине? А время и место этого КВНа были заранее известны. Думай-ТЕ.
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16.10.2024 13:33 Відповісти
🌀 ТАРАС ЧОРНОВІЛ: Стару хамську заяву: "Байден!!! Чому ми досі не в НАТО???" - роздули великою кількістю літер, розділили на 5 пунктів і перейменували в "ПОТУЖНИЙ план Ze-перемоги". Це був короткий виклад промови Zе у Верховній Раді!

Те, що я писав довго, пан Тарас зміг сказати образно і коротко!
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16.10.2024 13:13 Відповісти
😁 дуже хочеться тому ухилянту, щоб НАТО за нього воювало,
а воно лише б крало..
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16.10.2024 13:17 Відповісти
Потрібно просто перестати вважати себе президентом і піти на фуй. Але спершу відповісти за все перед судом.
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16.10.2024 13:15 Відповісти
хто має зайняти його місце?
ваші пропозиції..які?
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16.10.2024 13:19 Відповісти
Можна і Вас, думаєте не справитесь, дарма. Судячи з подій останніх років з цим справді може впоратись кожна кухарка.
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16.10.2024 13:30 Відповісти
Уряд національної єдності. Без всякого піздєнта.
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16.10.2024 13:55 Відповісти
Чомусь згадується фраза з старого мультика " У вас є план містер Фікс?". Думаю цього плану кацапи точно злякались.
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16.10.2024 13:28 Відповісти
Байден не підтримає План перемоги - бо це ескалація - у рашки є ядерна зброя, а Байден втомлений
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16.10.2024 13:42 Відповісти
73% зеідіотів забули, що зелений казав у 2014 році у Горлівці про " шатаніє власті". -
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16.10.2024 18:18 Відповісти
 
 