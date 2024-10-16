РФ повинна назавжди втратити контроль над Україною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "План перемоги" України, серед іншого, дозволяє об’єднатись ще більше навколо спільної мети.

Про це він заявив на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи", - наголосив президент.

Зеленський закликав працювати на єдність в Україні та України – з партнерами.

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"Іноді в час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі один до одного та вдячності суспільство зберігається. Попри поляризацію. Ми не воюємо один з одним. Ми воюємо з Росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях. Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності. Тому, будь ласка, не втрачаємо єдності. Працюємо разом. Заради України. Заради перемоги України", - зауважив глава держави.

За його словами, якщо втратимо єдність в Україні – втратимо єдність у Європі.

"Якщо втратимо єдність у Європі – втратимо підтримку світу. Якщо втратимо підтримку світу – програємо в цій війні, як було століття тому. План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети. Хай наша спільна робота за Планом перемоги якнайшвидше обернеться миром для України", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".