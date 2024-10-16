РФ повинна назавжди втратити контроль над Україною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що "План перемоги" України, серед іншого, дозволяє об’єднатись ще більше навколо спільної мети.
Про це він заявив на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.
Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи", - наголосив президент.
Зеленський закликав працювати на єдність в Україні та України – з партнерами.
"Іноді в час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі один до одного та вдячності суспільство зберігається. Попри поляризацію. Ми не воюємо один з одним. Ми воюємо з Росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях. Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності. Тому, будь ласка, не втрачаємо єдності. Працюємо разом. Заради України. Заради перемоги України", - зауважив глава держави.
За його словами, якщо втратимо єдність в Україні – втратимо єдність у Європі.
"Якщо втратимо єдність у Європі – втратимо підтримку світу. Якщо втратимо підтримку світу – програємо в цій війні, як було століття тому. План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети. Хай наша спільна робота за Планом перемоги якнайшвидше обернеться миром для України", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".
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Лично мне кажется, что это элементы одного большого шоу. Не более. Сводки с фронта говорят о другом, к сожалению.......
Підказую: перший шаг - позбутись завгоспа. Це легко, лише один наказ.
Все тримається на особистих неформальних зв'язках конкретно д'Єрьмака.
Без нього ця схема русні з контролю над буратіною рушиться.
Справа в тому, що зєля за законом - фігура самостійна. А от у разі відставки посаду обіймає Стефанчук, а він вже може бути знятий зєлєною радою, а на його місце може зайти хоч і втікач дмитрук, який все ще має депутатський мандат.
"Ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"
Спочатку понапризначав фсбшних кротів на всі ключові посади, створив умови для вдалого вторгнення, а тепер розказує про "потужну" боротьбу з цим усім. Важко, мабуть, боротися з самим собою та своєю тінню?
Оно же все 5 пунктов адресует не себе, а Западу, который потом и сделает виноватым.
А само оно белое и пушистое, и сделало всё, чтобы Ху#ло захватило часть Украины.
Но "виноватыми" в этом у этих уродов всё равно будут Порошенко и Байден.
Те, що я писав довго, пан Тарас зміг сказати образно і коротко!
а воно лише б крало..
ваші пропозиції..які?