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Новости Война
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РФ должна навсегда потерять контроль над Украиной, - Зеленский

Зеленський пояснив важливість реалізації Плану перемоги України 

Президент Владимир Зеленский отметил, что "План победы" Украины, среди прочего, позволяет объединиться еще больше вокруг общей цели.

Об этом он заявил на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потерять даже желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И одновременно - гарантия спокойствия для Европы", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал работать на единство в Украине и Украины - с партнерами.

Читайте: "План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский

"Иногда во время войны бывает так, что общество поляризуется. Но именно благодаря уважению друг к другу и благодарности общество сохраняется. Несмотря на поляризацию. Мы не воюем друг с другом. Мы воюем с Россией на поле боя, в международных отношениях, в экономике, в информационной сфере и в человеческих сердцах. Мы достигали и достигаем результатов в битвах благодаря нашему единству. Поэтому, пожалуйста, не теряем единства. Работаем вместе. Ради Украины. Ради победы Украины", - отметил глава государства.

По его словам, если потеряем единство в Украине - потеряем единство в Европе.

"Если потеряем единство в Европе - потеряем поддержку мира. Если потеряем поддержку мира - проиграем в этой войне, как было столетие назад. План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели. Пусть наша совместная работа по Плану победы как можно быстрее обернется миром для Украины", - резюмировал Зеленский.

Также смотрите: Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) план (189)


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Топ комментарии
+10
Так, але як?
Підказую: перший шаг - позбутись завгоспа. Це легко, лише один наказ.
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16.10.2024 12:58
+8
Гігант мислі
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16.10.2024 12:53
+8
Потужно
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16.10.2024 12:54
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Гігант мислі
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16.10.2024 12:53 Ответить
Потужно
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16.10.2024 12:54 Ответить
В даний момент Буратіно робить все щоб Україна взагалі зникла з мапи світу.
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16.10.2024 12:56 Ответить
і тих 73%, що за нього голосували, також
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16.10.2024 13:10 Ответить
Саммиты Мира, План Переги.......

Лично мне кажется, что это элементы одного большого шоу. Не более. Сводки с фронта говорят о другом, к сожалению.......
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16.10.2024 12:57 Ответить
Так, але як?
Підказую: перший шаг - позбутись завгоспа. Це легко, лише один наказ.
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16.10.2024 12:58 Ответить
а хто ж тоді олівці та доріжки розкладати буде?
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16.10.2024 13:00 Ответить
Будь-хто інший. Посада формально не має жодного відношення до політики, голова ОП - це чисто технічна робота.
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16.10.2024 13:02 Ответить
так за то і мова - олівці, фуршети, доріжки
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16.10.2024 13:03 Ответить
А за фактом - вся зовнішня та внутрішня політика.
Все тримається на особистих неформальних зв'язках конкретно д'Єрьмака.
Без нього ця схема русні з контролю над буратіною рушиться.
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16.10.2024 13:06 Ответить
йти мають обидва. разом. якнайшвидше. якнайдалі. накерманили. все. занавіс.
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16.10.2024 13:08 Ответить
зєля просто дурник, а д'Єрьмак - російський агент.
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16.10.2024 13:11 Ответить
картина у дуеті значно ширша та глибша. не тре все вішати на одного. обидва не янголи
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16.10.2024 13:12 Ответить
Для першого кроку - годиться і так.
Справа в тому, що зєля за законом - фігура самостійна. А от у разі відставки посаду обіймає Стефанчук, а він вже може бути знятий зєлєною радою, а на його місце може зайти хоч і втікач дмитрук, який все ще має депутатський мандат.
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16.10.2024 13:16 Ответить
дубінського теж не позбавлено повноважень ндУ, хоча і в сізо відпочиває
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16.10.2024 13:17 Ответить
До 19-го року все до того йшло, але прийшов зеленський і почав заглядати у дупу прутєна…
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16.10.2024 12:58 Ответить
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16.10.2024 12:59 Ответить
Взагалі-то за лампою кіт мав бути. А свиня - це такий непрозорий натяк на походження картинки.
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16.10.2024 13:04 Ответить
І з оцим базіканням він зі своєю свитою вже рік їздить по всьому світу за кошт платників податків?🤬
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16.10.2024 13:00 Ответить
Хто що вміє...ні лєнін ні сталін жодного дня в житті не працювали...
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16.10.2024 13:03 Ответить
А як же десь посередені? В око заглянути?
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16.10.2024 13:01 Ответить
забудь... голобородько - він такий..
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16.10.2024 13:08 Ответить
Так може ти мразь зелена почнеш із створення уряду національної єдності?
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16.10.2024 13:07 Ответить
Чомусь згадався давній анекдот:
"Ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"

Спочатку понапризначав фсбшних кротів на всі ключові посади, створив умови для вдалого вторгнення, а тепер розказує про "потужну" боротьбу з цим усім. Важко, мабуть, боротися з самим собою та своєю тінню?
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16.10.2024 13:09 Ответить
Всі навкруги щось повинні, і повинні зробити. А де "Я" зроблю, зробив, постараюсь, починаю, і т.д.?
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16.10.2024 13:10 Ответить
а чи задають ці питання собі ті, хто за нього голосував?
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16.10.2024 13:13 Ответить
Отакии собі барон Мюнхаузен - рашка знає?
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16.10.2024 13:11 Ответить
Выпил противорвотное и прослушал эту куйню в прямом эфире. Вы кого выбрали, дебилы?
Оно же все 5 пунктов адресует не себе, а Западу, который потом и сделает виноватым.
А само оно белое и пушистое, и сделало всё, чтобы Ху#ло захватило часть Украины.
Но "виноватыми" в этом у этих уродов всё равно будут Порошенко и Байден.
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16.10.2024 13:12 Ответить
И ещё вопрос- почему во время этой куйни не было воздушных тревог не только в Киеве и области, но и по всей Украине? А время и место этого КВНа были заранее известны. Думай-ТЕ.
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16.10.2024 13:33 Ответить
🌀 ТАРАС ЧОРНОВІЛ: Стару хамську заяву: "Байден!!! Чому ми досі не в НАТО???" - роздули великою кількістю літер, розділили на 5 пунктів і перейменували в "ПОТУЖНИЙ план Ze-перемоги". Це був короткий виклад промови Zе у Верховній Раді!

Те, що я писав довго, пан Тарас зміг сказати образно і коротко!
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16.10.2024 13:13 Ответить
😁 дуже хочеться тому ухилянту, щоб НАТО за нього воювало,
а воно лише б крало..
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16.10.2024 13:17 Ответить
Потрібно просто перестати вважати себе президентом і піти на фуй. Але спершу відповісти за все перед судом.
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16.10.2024 13:15 Ответить
хто має зайняти його місце?
ваші пропозиції..які?
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16.10.2024 13:19 Ответить
Можна і Вас, думаєте не справитесь, дарма. Судячи з подій останніх років з цим справді може впоратись кожна кухарка.
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16.10.2024 13:30 Ответить
Уряд національної єдності. Без всякого піздєнта.
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16.10.2024 13:55 Ответить
Чомусь згадується фраза з старого мультика " У вас є план містер Фікс?". Думаю цього плану кацапи точно злякались.
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16.10.2024 13:28 Ответить
Байден не підтримає План перемоги - бо це ескалація - у рашки є ядерна зброя, а Байден втомлений
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16.10.2024 13:42 Ответить
73% зеідіотів забули, що зелений казав у 2014 році у Горлівці про " шатаніє власті". -
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16.10.2024 18:18 Ответить
 
 