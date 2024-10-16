РФ должна навсегда потерять контроль над Украиной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что "План победы" Украины, среди прочего, позволяет объединиться еще больше вокруг общей цели.
Об этом он заявил на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.
Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потерять даже желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И одновременно - гарантия спокойствия для Европы", - подчеркнул президент.
Зеленский призвал работать на единство в Украине и Украины - с партнерами.
"Иногда во время войны бывает так, что общество поляризуется. Но именно благодаря уважению друг к другу и благодарности общество сохраняется. Несмотря на поляризацию. Мы не воюем друг с другом. Мы воюем с Россией на поле боя, в международных отношениях, в экономике, в информационной сфере и в человеческих сердцах. Мы достигали и достигаем результатов в битвах благодаря нашему единству. Поэтому, пожалуйста, не теряем единства. Работаем вместе. Ради Украины. Ради победы Украины", - отметил глава государства.
По его словам, если потеряем единство в Украине - потеряем единство в Европе.
"Если потеряем единство в Европе - потеряем поддержку мира. Если потеряем поддержку мира - проиграем в этой войне, как было столетие назад. План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели. Пусть наша совместная работа по Плану победы как можно быстрее обернется миром для Украины", - резюмировал Зеленский.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".
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Лично мне кажется, что это элементы одного большого шоу. Не более. Сводки с фронта говорят о другом, к сожалению.......
Підказую: перший шаг - позбутись завгоспа. Це легко, лише один наказ.
Все тримається на особистих неформальних зв'язках конкретно д'Єрьмака.
Без нього ця схема русні з контролю над буратіною рушиться.
Справа в тому, що зєля за законом - фігура самостійна. А от у разі відставки посаду обіймає Стефанчук, а він вже може бути знятий зєлєною радою, а на його місце може зайти хоч і втікач дмитрук, який все ще має депутатський мандат.
"Ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"
Спочатку понапризначав фсбшних кротів на всі ключові посади, створив умови для вдалого вторгнення, а тепер розказує про "потужну" боротьбу з цим усім. Важко, мабуть, боротися з самим собою та своєю тінню?
Оно же все 5 пунктов адресует не себе, а Западу, который потом и сделает виноватым.
А само оно белое и пушистое, и сделало всё, чтобы Ху#ло захватило часть Украины.
Но "виноватыми" в этом у этих уродов всё равно будут Порошенко и Байден.
Те, що я писав довго, пан Тарас зміг сказати образно і коротко!
а воно лише б крало..
ваші пропозиції..які?