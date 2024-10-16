РФ должна навсегда потерять контроль над Украиной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что "План победы" Украины, среди прочего, позволяет объединиться еще больше вокруг общей цели.

Об этом он заявил на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потерять даже желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И одновременно - гарантия спокойствия для Европы", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал работать на единство в Украине и Украины - с партнерами.

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"Иногда во время войны бывает так, что общество поляризуется. Но именно благодаря уважению друг к другу и благодарности общество сохраняется. Несмотря на поляризацию. Мы не воюем друг с другом. Мы воюем с Россией на поле боя, в международных отношениях, в экономике, в информационной сфере и в человеческих сердцах. Мы достигали и достигаем результатов в битвах благодаря нашему единству. Поэтому, пожалуйста, не теряем единства. Работаем вместе. Ради Украины. Ради победы Украины", - отметил глава государства.

По его словам, если потеряем единство в Украине - потеряем единство в Европе.

"Если потеряем единство в Европе - потеряем поддержку мира. Если потеряем поддержку мира - проиграем в этой войне, как было столетие назад. План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели. Пусть наша совместная работа по Плану победы как можно быстрее обернется миром для Украины", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".