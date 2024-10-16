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Таємні додатки до "Плану перемоги" отримали США, Британія, Франція, Італія та Німеччина, - Зеленський

Хто бачив таємні додатки до Плану перемоги

Президент Володимир Зеленський розповів, хто бачив таємні додатки до "Плану перемоги" України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час представлення "Плану перемоги" у парламенті.

За словами президента, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.

Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

"Третій пункт Плану перемоги – це пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Підтримка "Плану перемоги" партнерами може гарантувати безпеку для Європи, - Шмигаль

"План перемоги" України

16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України у Верховній Раді.

Відомо, що глава держави представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради.

Після представлення "Плану перемоги" у Раді Зеленський провів нараду за участі президента та голів депутатських фракцій і груп..

Читайте: РФ повинна назавжди втратити контроль над Україною, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) перемога (488) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+20
нарешті свєршилось !
всі побачили...

писану торбу Дурня 😕

.
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16.10.2024 14:32
+15
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16.10.2024 14:28
+14
це вже на тиждень потужних балачок.
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16.10.2024 14:29
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16.10.2024 14:28 Відповісти
Оман !!!!
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16.10.2024 14:31 Відповісти
Отримають і ще деякі держави

Це він про РФ?
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16.10.2024 14:29 Відповісти
дЄрмак скинув проєкт, мабуть, уже давно.....
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16.10.2024 14:31 Відповісти
на затвердження!
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16.10.2024 15:32 Відповісти
Для тих ,хто ще не зрозумів ,весь це"план перемоги " так само як і план "курської операції " написаний у Кремлі.
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16.10.2024 14:53 Відповісти
це вже на тиждень потужних балачок.
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16.10.2024 14:29 Відповісти
нарешті свєршилось !
всі побачили...

писану торбу Дурня 😕

.
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16.10.2024 14:32 Відповісти
Клоун !
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16.10.2024 14:30 Відповісти
ЧЛЕНОГРАЙ , папуга🦜, що йому накалякає агент « козирь» те і прогундосить До речі, де родина найвпливовішого регента БУРАТІНО? В 53 роки ні дітей ні дружин ! Переважно збоченці - Падоляк , Ермак, ……Люся Абдрістовіч ……
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16.10.2024 14:48 Відповісти
Росiйстана.
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16.10.2024 14:32 Відповісти
«Таємні додатки» звучить дуже страшно.
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16.10.2024 14:31 Відповісти
цей Клоун колись лусне від власної величі. Паттужності 😂👍

маноментри гудять, спідометри виють... 😂👍
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16.10.2024 14:35 Відповісти
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16.10.2024 14:54 Відповісти
Там вже давно замість потужності потуги запору
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16.10.2024 15:36 Відповісти
Вони, швидше за все, також саме "змістовні" та "потужні", як і не секретні. Написані в стилі дендро-фекального моделювання
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16.10.2024 14:33 Відповісти
отож, переговняв "Армію, Мову, Віру" і видає за своє норму Конституції про вступ в НАТО, прийняту ще при Пороху

колумб обаний!
відкрив нарешті Конституцію України
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16.10.2024 14:39 Відповісти
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16.10.2024 14:38 Відповісти
маринування шашликів до майських на день перемоги
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16.10.2024 14:40 Відповісти
Тоесть о планах ЗЕ знает уже весь мир в том числе *****, кроме украинцев?
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16.10.2024 14:45 Відповісти
Які там таємні додатки! - це зброя - іі види - і кількість для Украіни
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16.10.2024 14:50 Відповісти
Але ж як звучить!
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16.10.2024 15:01 Відповісти
не виключено ті українські території,які окуповані рашистом,і котрі залишатимуться -"тимчасово окупованими" під його контролем , згідно оманського договорняку...
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16.10.2024 15:38 Відповісти
А Путлер перший прочитав таємні додатки.
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16.10.2024 14:53 Відповісти
Так отож ,українцям , треба мізки включати і не довіряти свою долю , тому , хто дурив , обкрадав , зневажав , сцяв в очі , кинув під танки, знехтувавши небезпекою НАПАДУ - Херсон , Миколаїв Київ ,Гостомель Буча, … Недалекі прешлепкуваті 59% , ще вірять в сонцесяйного « янетряпку» якесь САМОГУБСТВО Членовредітельсво
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16.10.2024 14:55 Відповісти
https://t.me/dragonspech/8075 Дмитро Каленчук-Вовнянко, інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ :
ПРОСТО КАНЮЧИТИ ГРОШІ. Отже, можемо оцінити "план перемоги" імені Зеленського.
1. Запрошення України до НАТО - не буде, бо запрошенея без членства це ні про що, а членство в НАТО це 5-й пункт, тобто НАТО має вступити у війну. Воно їм НАТО?
2. Нарощування виробництва. Перекладаю - "Захід дай грошей".
3. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний пакет... Перекладаю - "Захід дай грошей".
4. Економічний тиск на Росію і в Україні багато ресурсів. Перекладаю - Захід дай грошей, а ми вам за це концесії на землю і на корисні копалини. Які - національне багатство, між іншим.
5. У нас після війни буде один з найдосвідченіших воєнних контингентів і це безпека Європи - тобто "ми створимо з тих хто вижив на фронті приватну військову компанію аби Захід вирішував свої проблеми - але НАТО дай грошей".
При цьому сама команда зелених гроші добуватиме з підвищення податків - а не з припинення корупційних схем, як пропонували Пенні Пріцкер і Ніна Южаніна. А уряд національної довіри створювати не планують навіть у проекті.
Вибачте, це не план перемоги. Це дещо інше.
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16.10.2024 14:56 Відповісти
Саме так. Добавити нічого. А розмов то було...
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16.10.2024 15:04 Відповісти
Зеленский все никак не покажет украинскому народу свой «План победы» или «Формулу мира»,

 я уже запутался, что он там по заграницам показывает.

Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …

Или же он представляет собой очередную белиберду,

которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.

https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
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16.10.2024 14:57 Відповісти
Це вже нагадує секретні протоколи до пакту Молотова-Ріббентропа...
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16.10.2024 15:06 Відповісти
А першими побачили у кремлі (дЄрьмак баночку меду своєму шефу відправив,загорнувши у "секретний" план!)
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16.10.2024 15:10 Відповісти
Візьміть нас в НАТО без будь яких умов і побільше давайте грошей вся стратегія "найвеличнішого" ,якщо він хоч розуміє що в США до 20 січня наступного року ніхто і говорити на цю тему не буде ,допустим провідні країни погодятся на вступ ,але це мають ратифікувати парламенти 32 країн ,як він думає це зробити коли Угорщина і Словачина в найближчому майбутньому не проголосують точно( хоч нашими трубопроводами туди постачаєтся російська нафта і газ) ,навіть благополучній Швеції вступ розтягнувся на 2 роки.
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16.10.2024 15:16 Відповісти
Хтось може врешті розповісти Боневтіку, що план перемоги пишеться на полі бою, коли в нас підготовлене військо, резерв, свої снаряди, ракети, дрони, РЕБ у великій кількості, та ще плюс до цього допомога США та Заходу. На папірці бажання Боневтіка пуйло не сприймає, він поважає тільки силу.
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16.10.2024 15:20 Відповісти
Расєю пропустив, вона мабуть найпершою отримала всі додатки
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16.10.2024 15:31 Відповісти
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16.10.2024 15:38 Відповісти
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16.10.2024 15:40 Відповісти
Я навіть знаю текст
- мільярд дерев
- мільйон дронів
- корупція подолана
- дороги збудовані
І найголовніше це зійтися з кацапами по середині 🤦🤦🤦
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16.10.2024 15:45 Відповісти
"Як актор - він сценарій промови не читав, як конферансьє - повністю втратив кваліфікацію. Як президент - так і не зрозумів за ці 5,5 років, що він на цю роль не підходить: фотосесій і потужних подорожей світом у зеленому светрику і обвислих штанцях замало. Фішка "потужного лідера" не працює, а 5-6 ефективних менеджерів аж надто ефективно проявили себе у "освоєнні грошей для перемоги".

Відповідальності за свої вчинки він не відчуває, сподіваючись, що партнерів із Європи і США можна буде так само "призначити винуватими", як і Порошенка."
https://www.facebook.com/julia.polibina?__cft__[0]=AZUE1xHi6U5lrzq60IfFuxJ5bPkmDzvtgyux3q_ftnSd6felrjiqNT3LpteeG0mE45HgHK4t7qNGihaLxUn4ydd5Qd_2TCpXQtvZmRXIyadGBDfaMpsvuNgM6Y-FZV40tvL-WLMCZfTSkE36hltgKCbugXipbtnbJ2IwZM_n3heqVg&__tn__=-UC%2CP-R Julia Polibina"
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16.10.2024 15:49 Відповісти
Таємні додатки ...прям як у пакті Молотова- Ріббентропа ...
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16.10.2024 15:58 Відповісти
правильный план это разрешить народу свободное владение\ношение\производство оружия и бк, национализацию ресурсов, энергетики для войны, постройки подземных заводов, городов, складов, мобилизацию не только\не столько в армию как на предприятия, опк и т.д. и т.п. глядишь, и народ, и даже отдельные его "избранные" представители вместо премиум тачек и сотен халуп плюс мешки баксов в тумбочках купил бы пару сотен танков\самолетов\вертолетов\ пулеметов в крайнем случае - пригодилось бы больше. а то вон 30 абрамсов как-то грустно выглядят, цельное посольство "работало" сколько лет. наверное за бабло на них потраченное на порядок больше можно было официально купить\сделать.
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16.10.2024 16:48 Відповісти
Тайные приложения которые никто не узнает и воплощать не будет ... зато повод псевдоблогерам , псевдосоветникам и псевдоаналитикам ПОПИАРИТЬСЯ
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16.10.2024 19:35 Відповісти
 
 