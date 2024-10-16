Таємні додатки до "Плану перемоги" отримали США, Британія, Франція, Італія та Німеччина, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, хто бачив таємні додатки до "Плану перемоги" України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час представлення "Плану перемоги" у парламенті.

За словами президента, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.

Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

"Третій пункт Плану перемоги – це пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування", - пояснив Зеленський.

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"План перемоги" України

16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України у Верховній Раді.

Відомо, що глава держави представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради.

Після представлення "Плану перемоги" у Раді Зеленський провів нараду за участі президента та голів депутатських фракцій і груп..

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