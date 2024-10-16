Таємні додатки до "Плану перемоги" отримали США, Британія, Франція, Італія та Німеччина, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, хто бачив таємні додатки до "Плану перемоги" України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час представлення "Плану перемоги" у парламенті.
За словами президента, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.
Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
"Третій пункт Плану перемоги – це пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування", - пояснив Зеленський.
"План перемоги" України
16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України у Верховній Раді.
Відомо, що глава держави представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради.
Після представлення "Плану перемоги" у Раді Зеленський провів нараду за участі президента та голів депутатських фракцій і груп..
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Це він про РФ?
всі побачили...
писану торбу Дурня 😕
.
величі. Паттужності 😂👍
маноментри гудять, спідометри виють... 😂👍
колумб обаний!
відкрив нарешті Конституцію України
ПРОСТО КАНЮЧИТИ ГРОШІ. Отже, можемо оцінити "план перемоги" імені Зеленського.
1. Запрошення України до НАТО - не буде, бо запрошенея без членства це ні про що, а членство в НАТО це 5-й пункт, тобто НАТО має вступити у війну. Воно їм НАТО?
2. Нарощування виробництва. Перекладаю - "Захід дай грошей".
3. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний пакет... Перекладаю - "Захід дай грошей".
4. Економічний тиск на Росію і в Україні багато ресурсів. Перекладаю - Захід дай грошей, а ми вам за це концесії на землю і на корисні копалини. Які - національне багатство, між іншим.
5. У нас після війни буде один з найдосвідченіших воєнних контингентів і це безпека Європи - тобто "ми створимо з тих хто вижив на фронті приватну військову компанію аби Захід вирішував свої проблеми - але НАТО дай грошей".
При цьому сама команда зелених гроші добуватиме з підвищення податків - а не з припинення корупційних схем, як пропонували Пенні Пріцкер і Ніна Южаніна. А уряд національної довіри створювати не планують навіть у проекті.
Вибачте, це не план перемоги. Це дещо інше.
я уже запутался, что он там по заграницам показывает.
Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …
Или же он представляет собой очередную белиберду,
которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.
https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
- мільярд дерев
- мільйон дронів
- корупція подолана
- дороги збудовані
І найголовніше це зійтися з кацапами по середині 🤦🤦🤦
Відповідальності за свої вчинки він не відчуває, сподіваючись, що партнерів із Європи і США можна буде так само "призначити винуватими", як і Порошенка."
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