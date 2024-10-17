Дуда и Рютте обсудили привлечение НАТО к поддержке Украины
В среду, 16 октября, президент Польши Анджей Дуда обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, помощь Украине.
Об этом в сети X сообщает канцелярия президента Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Во время разговора обсуждались, в частности, приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса, политики в отношении России, а также привлечение НАТО к поддержке Украины",- говорится в сообщении.
Отмечается, что Дуда также еще раз поздравил Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО.
Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал "План победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде и заявил, что НАТО принимает озвученный план к сведению.
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Жалюгідне дійство.
Якесь желе сопливе.