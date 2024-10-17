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Новости Помощь Украине
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Дуда и Рютте обсудили привлечение НАТО к поддержке Украины

Дуда та Рютте обговорили допомогу Україні від НАТО

В среду, 16 октября, президент Польши Анджей Дуда обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, помощь Украине.

Об этом в сети X сообщает канцелярия президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Во время разговора обсуждались, в частности, приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса, политики в отношении России, а также привлечение НАТО к поддержке Украины",- говорится в сообщении.

Отмечается, что Дуда также еще раз поздравил Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евроинтеграция Украины будет одним из приоритетов Польши во время председательства в ЕС, - Дуда

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал "План победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде и заявил, что НАТО принимает озвученный план к сведению.

Автор: 

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"ГОВОРУНИ".котрі на догоду рашистського вбивці українського народу домовляються ,як не взяти Україну в НАТО І продовжити знищення України,та геноцид українців рашистом , через небажання взяти український народ під захист НАТО.
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17.10.2024 09:03 Ответить
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17.10.2024 09:18 Ответить
Дивлячись на те, чим саме займається блок НАТО, слід визнати, що це не військово-політичний союз 32 країн, а союз для обговорення обговорень обговолювальників і тих хто їм заважає займатися обговорюваннями аж до повного самознищення. Такий собі квест на виживання останнього обговорювальника, якому вдасться закрити рот останнім.
Жалюгідне дійство.
Якесь желе сопливе.
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17.10.2024 09:21 Ответить
Ню-ню, нато дрони на своїй території збивати боїться
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17.10.2024 09:24 Ответить
 
 