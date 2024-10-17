Дуда та Рютте обговорили залучення НАТО до підтримки України

У середу, 16 жовтня, президент Польщі Анджей Дуда обговорив у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, допомогу Україні.

Про це в мережі X повідомляє канцелярія президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розмови обговорювалися, зокрема, пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу, політики стосовно Росії, а також залучення НАТО до підтримки України",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Дуда також ще раз привітав Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

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Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував "План перемоги", представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді та заявив, що НАТО бере озвучений план до відома.