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Новини Допомога Україні
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Дуда та Рютте обговорили залучення НАТО до підтримки України

Дуда та Рютте обговорили допомогу Україні від НАТО

У середу, 16 жовтня, президент Польщі Анджей Дуда обговорив у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, допомогу Україні.

Про це в мережі X повідомляє канцелярія президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розмови обговорювалися, зокрема, пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу, політики стосовно Росії, а також залучення НАТО до підтримки України",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Дуда також ще раз привітав Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

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Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував "План перемоги", представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді та заявив, що НАТО бере озвучений план до відома.

Автор: 

НАТО (6530) допомога і підтримка (1165) Дуда Анджей (780) Рютте Марк (420)


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"ГОВОРУНИ".котрі на догоду рашистського вбивці українського народу домовляються ,як не взяти Україну в НАТО І продовжити знищення України,та геноцид українців рашистом , через небажання взяти український народ під захист НАТО.
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17.10.2024 09:03 Відповісти
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17.10.2024 09:18 Відповісти
Дивлячись на те, чим саме займається блок НАТО, слід визнати, що це не військово-політичний союз 32 країн, а союз для обговорення обговорень обговолювальників і тих хто їм заважає займатися обговорюваннями аж до повного самознищення. Такий собі квест на виживання останнього обговорювальника, якому вдасться закрити рот останнім.
Жалюгідне дійство.
Якесь желе сопливе.
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17.10.2024 09:21 Відповісти
Ню-ню, нато дрони на своїй території збивати боїться
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17.10.2024 09:24 Відповісти
 
 