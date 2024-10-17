Приглашение в НАТО не является "красными линиями", это превентивный шаг, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО не втянет Альянс в войну.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается НАТО. Я говорил с президентом Байденом, с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом. Для нас очень важно, чтобы мы усилились, и первый шаг - это приглашение (в НАТО)... Чем сильнее мы будем, тем быстрее будет дипломатическое решение относительно завершения войны и справедливого мира", - сказал президент.

По словам Зеленского, НАТО - тематика сенситивная для США.

"Все это время они считали, что НАТО - это втягивание альянса в войну. Даже приглашение Украины в НАТО - это якобы "красные линии... Приглашение не считаю никакими "красными линиями". Это - превентивный шаг показать, что не Путин меняет курс всего мира, а наоборот, весь мир готов менять того или иного агрессора", - добавил глава государства.

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