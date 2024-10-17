Приглашение в НАТО не является "красными линиями", это превентивный шаг, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО не втянет Альянс в войну.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается НАТО. Я говорил с президентом Байденом, с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом. Для нас очень важно, чтобы мы усилились, и первый шаг - это приглашение (в НАТО)... Чем сильнее мы будем, тем быстрее будет дипломатическое решение относительно завершения войны и справедливого мира", - сказал президент.
По словам Зеленского, НАТО - тематика сенситивная для США.
"Все это время они считали, что НАТО - это втягивание альянса в войну. Даже приглашение Украины в НАТО - это якобы "красные линии... Приглашение не считаю никакими "красными линиями". Это - превентивный шаг показать, что не Путин меняет курс всего мира, а наоборот, весь мир готов менять того или иного агрессора", - добавил глава государства.
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5-та стаття та гарантії наступають тільки після вступу.
А це можливо тільки у разі ратифікації парламентами всіх країн-учасниць.
Це, окрім того, що сам вступ може зайняти багато років.
По-друге: "запрошення" - це приблизно такий самий порожній папірець, яких ти понапідписував вже зо два десятки "про гарантії безпеки". Після запрошення ніц не зміниться ситуація а ні з фінансуванням, а ні з передачею зброї та БК, а ні в сумісній з НАТО роботі систем ППО.
Тебе вже раз післали з твоїм "Планом...". Зараз пошлют "потужно"...