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Приглашение в НАТО не является "красными линиями", это превентивный шаг, - Зеленский

Зеленський про запрошення до НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО не втянет Альянс в войну.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается НАТО. Я говорил с президентом Байденом, с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом. Для нас очень важно, чтобы мы усилились, и первый шаг - это приглашение (в НАТО)... Чем сильнее мы будем, тем быстрее будет дипломатическое решение относительно завершения войны и справедливого мира", - сказал президент.

По словам Зеленского, НАТО - тематика сенситивная для США.

"Все это время они считали, что НАТО - это втягивание альянса в войну. Даже приглашение Украины в НАТО - это якобы "красные линии... Приглашение не считаю никакими "красными линиями". Это - превентивный шаг показать, что не Путин меняет курс всего мира, а наоборот, весь мир готов менять того или иного агрессора", - добавил глава государства.

Также читайте: Украина, несомненно, станет членом НАТО, но во время войны это трудно реализовать, - премьер Бельгии де Кроо

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) НАТО (10057) США (27090) членство в НАТО (1529)


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Превентивним він був би до 24 лютого 2022-го року.
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17.10.2024 15:08 Ответить
Рашка не рішиться - Захід ше не дозрів
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17.10.2024 15:10 Ответить
зелiн ייмирний планיי предбачаэ виконання найважливiших крокiв саме захiдними краiнами. прийняття в нато,збiльшення поставок зброi та таке iнше.та по всьому видно-цей план не дуже спiвпадаэ з бажанням захiду.
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17.10.2024 15:15 Ответить
Навіщо витрачати час друкувати що він сказав, розумного мало ,краще що він зробив доброго ?
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17.10.2024 15:16 Ответить
О, блазню нове слово написали! "Превентивний". Вивчить і буде його пхати усюди, як і "потужний".
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17.10.2024 15:27 Ответить
Воно в курсі, що після запрошення нфіга не зміниться?

5-та стаття та гарантії наступають тільки після вступу.
А це можливо тільки у разі ратифікації парламентами всіх країн-учасниць.

Це, окрім того, що сам вступ може зайняти багато років.
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17.10.2024 15:46 Ответить
В НАТО не продають надра ворогові.
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17.10.2024 16:14 Ответить
По-перше: "превентивно" - це озброювати армію, розробляти нові зразки озброєнь, випробовувати їх, будувати захисні лінії оборони, збільшувати кількість військових в ЗСУ, відвідувати всі саміти НАТО з 2019-го, а не красти на "великому будівництві", скорочувати ЗСУ, зробити такі умови для ВПК, що підприємства переходили на одноденний робочий тиждень, відводити війська з укріплених позицій в чисте поле, "проста пєрєстать стрєлять" і провести розмінування півдня України.

По-друге: "запрошення" - це приблизно такий самий порожній папірець, яких ти понапідписував вже зо два десятки "про гарантії безпеки". Після запрошення ніц не зміниться ситуація а ні з фінансуванням, а ні з передачею зброї та БК, а ні в сумісній з НАТО роботі систем ППО.

Тебе вже раз післали з твоїм "Планом...". Зараз пошлют "потужно"...
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17.10.2024 16:46 Ответить
 
 