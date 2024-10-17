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Новини Війна
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Україна ніколи не била далекобійною зброєю Німеччини, тому що нам її не надавали, - Зеленський

Зеленський про небажання Шольца давати Taurus

Президент Володимир Зеленський сподівається переконати канцлера ФРН Олафа Шольца щодо далекобійних засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Президента попросили прокоментувати інформацію, що Шольц, ймовірно, не готовий діяти за двома пунктами з українського "Плану перемоги" – дозволу на далекобійні удари вглиб території РФ та швидкого запрошення України у НАТО.

"У нас було багато розмов з Олафом та іншими партнерами, які мають ці далекобійні спроможності", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що завдяки далекобійним засобам власного виробництва і британсько-французьким Storm Shadow/SCALP вдалося потопити 23 ворожих судна в окупованому Криму.

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"Ми жодного разу не використовували далекобійні засоби Німеччини. Чому - тому що їх нам не надавали. Тож з Олафом ми не говоримо про те, чи можна їх застосовувати, наші розмови на крок раніше. Нам потрібні ці далекобійні засоби... Я поважаю його позицію, це його право - погоджуватися чи ні, - додав він.

Щодо запрошення України до НАТО Шольц, за словами Зеленського, ніколи не казав "ні", але й ніколи не казав "так".

Після того його перепитали щодо позиції німецького канцлера з приводу запрошення України у НАТО.

"Ми працюватимемо над цим", - підсумував Зеленський.

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Автор: 

Німеччина (7475) Зеленський Володимир (24308) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+5
Україна і українськими ракетами не била по території кацапівки, знаєте чому? Правильно, хтось гроші зарив в асфальт.
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17.10.2024 15:39 Відповісти
+3
І не тільки, а і в хаби та мости для лугандону та крисчан…памʼятаю ці слова -« а шо ви хотіли там же ж наші люди українці!».
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17.10.2024 15:43 Відповісти
+1
Це не до ****** питання, а до фахівців...
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17.10.2024 15:41 Відповісти
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Німці сказали шо іх небагато - 400 Таурусів
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17.10.2024 15:26 Відповісти
Хто мені пояснить наступне - далекобійність визначається зі скількох кілометрів??? По-друге - хто це визначив і де про це можна почитати???
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17.10.2024 15:29 Відповісти
Це як про багатство - для кого 80 тис.грівен це велика сума, а для окремих (типу Крупи з Хмельницького) це копійки/шаги!!!
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17.10.2024 15:31 Відповісти
Тю, треба було сказати, що всі останні нафтобази на рашці розхерачені "Таурусами". Подивилися б як Шольц біжить прасувати штані і як ***** з нього зриває єфрейторські лички
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17.10.2024 15:31 Відповісти
* прати
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17.10.2024 15:33 Відповісти
Убери єрмака-татарова, ****** !
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17.10.2024 15:34 Відповісти
Це не до ****** питання, а до фахівців...
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17.10.2024 15:41 Відповісти
Україна і українськими ракетами не била по території кацапівки, знаєте чому? Правильно, хтось гроші зарив в асфальт.
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17.10.2024 15:39 Відповісти
І не тільки, а і в хаби та мости для лугандону та крисчан…памʼятаю ці слова -« а шо ви хотіли там же ж наші люди українці!».
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17.10.2024 15:43 Відповісти
В Криму дуже гаряче. Вибухи було чутно у Севастополі та у Керчі.

В сторону моста летять ракети, над мостом спостерігається димова завіса.
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17.10.2024 15:55 Відповісти
спущенные с под асфальта
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17.10.2024 15:56 Відповісти
 
 