Україна ніколи не била далекобійною зброєю Німеччини, тому що нам її не надавали, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається переконати канцлера ФРН Олафа Шольца щодо далекобійних засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Президента попросили прокоментувати інформацію, що Шольц, ймовірно, не готовий діяти за двома пунктами з українського "Плану перемоги" – дозволу на далекобійні удари вглиб території РФ та швидкого запрошення України у НАТО.

"У нас було багато розмов з Олафом та іншими партнерами, які мають ці далекобійні спроможності", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що завдяки далекобійним засобам власного виробництва і британсько-французьким Storm Shadow/SCALP вдалося потопити 23 ворожих судна в окупованому Криму.

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"Ми жодного разу не використовували далекобійні засоби Німеччини. Чому - тому що їх нам не надавали. Тож з Олафом ми не говоримо про те, чи можна їх застосовувати, наші розмови на крок раніше. Нам потрібні ці далекобійні засоби... Я поважаю його позицію, це його право - погоджуватися чи ні, - додав він.

Щодо запрошення України до НАТО Шольц, за словами Зеленського, ніколи не казав "ні", але й ніколи не казав "так".

Після того його перепитали щодо позиції німецького канцлера з приводу запрошення України у НАТО.

"Ми працюватимемо над цим", - підсумував Зеленський.

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