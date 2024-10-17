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Новости Война
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Украина никогда не била дальнобойным оружием Германии, потому что нам его не предоставляли, - Зеленский

Зеленський про небажання Шольца давати Taurus

Президент Владимир Зеленский надеется убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно дальнобойных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Президента попросили прокомментировать информацию, что Шольц, вероятно, не готов действовать по двум пунктам из украинского "Плана победы" - разрешения на дальнобойные удары вглубь территории РФ и быстрого приглашения Украины в НАТО.

"У нас было много разговоров с Олафом и другими партнерами, которые имеют эти дальнобойные способности", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что благодаря дальнобойным средствам собственного производства и британско-французским Storm Shadow/SCALP удалось потопить 23 вражеских судна в оккупированном Крыму.

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"Мы ни разу не использовали дальнобойные средства Германии. Почему - потому что их нам не предоставляли. Поэтому с Олафом мы не говорим о том, можно ли их применять, наши разговоры на шаг раньше. Нам нужны эти дальнобойные средства... Я уважаю его позицию, это его право - соглашаться или нет, - добавил он.

Относительно приглашения Украины в НАТО Шольц, по словам Зеленского, никогда не говорил "нет", но и никогда не говорил "да".

После того его переспросили о позиции немецкого канцлера по поводу приглашения Украины в НАТО.

"Мы будем работать над этим", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

Германия (7063) Зеленский Владимир (20787) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+5
Україна і українськими ракетами не била по території кацапівки, знаєте чому? Правильно, хтось гроші зарив в асфальт.
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17.10.2024 15:39
+3
І не тільки, а і в хаби та мости для лугандону та крисчан…памʼятаю ці слова -« а шо ви хотіли там же ж наші люди українці!».
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17.10.2024 15:43
+1
Це не до ****** питання, а до фахівців...
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17.10.2024 15:41
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Німці сказали шо іх небагато - 400 Таурусів
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17.10.2024 15:26 Ответить
Хто мені пояснить наступне - далекобійність визначається зі скількох кілометрів??? По-друге - хто це визначив і де про це можна почитати???
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17.10.2024 15:29 Ответить
Це як про багатство - для кого 80 тис.грівен це велика сума, а для окремих (типу Крупи з Хмельницького) це копійки/шаги!!!
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17.10.2024 15:31 Ответить
Тю, треба було сказати, що всі останні нафтобази на рашці розхерачені "Таурусами". Подивилися б як Шольц біжить прасувати штані і як ***** з нього зриває єфрейторські лички
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17.10.2024 15:31 Ответить
* прати
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17.10.2024 15:33 Ответить
Убери єрмака-татарова, ****** !
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17.10.2024 15:34 Ответить
Це не до ****** питання, а до фахівців...
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17.10.2024 15:41 Ответить
Україна і українськими ракетами не била по території кацапівки, знаєте чому? Правильно, хтось гроші зарив в асфальт.
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17.10.2024 15:39 Ответить
І не тільки, а і в хаби та мости для лугандону та крисчан…памʼятаю ці слова -« а шо ви хотіли там же ж наші люди українці!».
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17.10.2024 15:43 Ответить
В Криму дуже гаряче. Вибухи було чутно у Севастополі та у Керчі.

В сторону моста летять ракети, над мостом спостерігається димова завіса.
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17.10.2024 15:55 Ответить
спущенные с под асфальта
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17.10.2024 15:56 Ответить
 
 