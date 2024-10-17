Украина никогда не била дальнобойным оружием Германии, потому что нам его не предоставляли, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно дальнобойных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Президента попросили прокомментировать информацию, что Шольц, вероятно, не готов действовать по двум пунктам из украинского "Плана победы" - разрешения на дальнобойные удары вглубь территории РФ и быстрого приглашения Украины в НАТО.

"У нас было много разговоров с Олафом и другими партнерами, которые имеют эти дальнобойные способности", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что благодаря дальнобойным средствам собственного производства и британско-французским Storm Shadow/SCALP удалось потопить 23 вражеских судна в оккупированном Крыму.

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"Мы ни разу не использовали дальнобойные средства Германии. Почему - потому что их нам не предоставляли. Поэтому с Олафом мы не говорим о том, можно ли их применять, наши разговоры на шаг раньше. Нам нужны эти дальнобойные средства... Я уважаю его позицию, это его право - соглашаться или нет, - добавил он.

Относительно приглашения Украины в НАТО Шольц, по словам Зеленского, никогда не говорил "нет", но и никогда не говорил "да".

После того его переспросили о позиции немецкого канцлера по поводу приглашения Украины в НАТО.

"Мы будем работать над этим", - подытожил Зеленский.

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