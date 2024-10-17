Шольц о "Плане победы" Зеленского: Есть стратегические решения, которые я принял, и они не изменятся
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал "План победы", представленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Шольц назвал важным то, что у лидеров ЕС будет возможность пообщаться с Зеленским, который планирует на саммите представить свой "План победы".
"Я сам делал это очень активно и неоднократно в течение последних недель и месяцев, я очень часто встречался с ним (Владимиром Зеленским - ред.). Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится", - пояснил Шольц.
Он отметил, что самое важное сейчас - это то, что "мы организовываем солидарность и говорим о том, что возможно" в поддержке Украины.
И основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у нас были средства, которые позволят Украине защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы для обсуждения, вы знаете, какие решения я принял, и это не изменится", - подчеркнул Шольц.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.
Украина уже несколько месяцев пытается убедить Германию передать крылатые ракеты Taurus, однако Шольц однократно заявлял, что он категорически против.
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а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
То нафіга такі побажання ЕрЗе записує в тому ?
захочуть" захоче росія"
Це Єрмак і Зеленьський собі виписали індульгєнцію і її оприлюднили.
Коли буде хвиля невдоволення капітуляцією, Єрмак витягне листочок і зебілам межи очі - " ось бачите, союзники такий гарний план відмовилися виконувати"..
Это набор капитанских фактов.
"План победы в боксерском поединке": п.1. Стать сильнее; п.2. Бить соперника; п.3: Ждать пока он рухнет в нокаут.
Вот примерно это написал укурыш в своем "плане".
Эта дичь не выгодна, или невыгодна. Она просто бесполезна.
А по сути является переносом ответственности за поражение с себя на других. Вот за это его критикуют, этот "план".
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3917098-u-plani-peremogi-e-punkti-sodo-akih-kraini-es-rokami-ne-mogli-dosagti-konsensusu-nauseda.html У Плані перемоги ЕрЗе є пункти, щодо яких країни ЄС та НАТО роками не можуть досягти консенсусу - заявив президент Литви Гітанас Науседа перед засіданням Євроради у Брюсселі.
І далі конкретизував, що сумніви і розʼєднаність в ЄС+НАТО щодо підтримки ключових пунктів Плану перемоги Зеленського можуть лише посилити ***** і призвести до ескалації ситуації на фронті.
У контексті проблеми вступу України в НАТО країни-члени не змогли досягти консенсусу ані під час Вільнюського, ані під час Вашингтонського самітів Альянсу. «Дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, бо інакше це рішення отримати неможливо», - зауважив Науседа.
За його словами, країни ЄС+НАТО також не в змозі дійти згоди і щодо другого пункту Плану Зеленського - надання дозволу на завдання ударів по військових об'єктах на території Росії. «Знову ж таки ми не в змозі ухвалити рішення і дозволити їм здійснити, фактично, оборонну операцію, тому що завдання точкових ударів не означає нападу на касапів. Це означає зменшення потужностей для нападу з боку Росії, зменшення наступального потенціалу касапів», - підкреслив Науседа.
Президент Литви нагадав, що третій пункт Плану Зеленського стосується надання Україні деяких дуже конкретних типів озброєння, зокрема ракет великої дальності. Він наголосив, що і в цьому питанні західні союзники вагаються.
«Тому, в цьому плані, власне, немає нічого нового…Йдеться лише про нашу готовність і нашу відданість підтримати Україну. І було б великою помилкою думати, що наші сумніви є найкращим способом на деескалацію. Думаю, що якраз навпаки: наша нерішучість є найкращим шляхом до ескалації»,- наголосив Науседа.
На його переконання, якби країни Заходу підтримали Україну і вона була б більш успішною на полі бою, тоді це змусило б ***** негайно сісти за стіл переговорів. На його переконання, нинішня ситуація переконує *****, що він перемагає і лаптєстан має сильніші позиції.
Науседа зроби висновок, що країни ЄС+НАТО мають бути обʼєднаними, оскільки в іншому випадку світові автократичні сили перемагатимуть.
А вона цілком на це здатна!
Що в переводі з дипломатичної мови, да засунь Вєнька свій план собі в дупу і поглибше.