Шольц о "Плане победы" Зеленского: Есть стратегические решения, которые я принял, и они не изменятся

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал "План победы", представленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц назвал важным то, что у лидеров ЕС будет возможность пообщаться с Зеленским, который планирует на саммите представить свой "План победы".

"Я сам делал это очень активно и неоднократно в течение последних недель и месяцев, я очень часто встречался с ним (Владимиром Зеленским - ред.). Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится", - пояснил Шольц.

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Он отметил, что самое важное сейчас - это то, что "мы организовываем солидарность и говорим о том, что возможно" в поддержке Украины.

И основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у нас были средства, которые позволят Украине защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы для обсуждения, вы знаете, какие решения я принял, и это не изменится", - подчеркнул Шольц.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

Украина уже несколько месяцев пытается убедить Германию передать крылатые ракеты Taurus, однако Шольц однократно заявлял, что он категорически против.

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