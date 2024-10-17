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Шольц о "Плане победы" Зеленского: Есть стратегические решения, которые я принял, и они не изменятся

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував План перемоги

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал "План победы", представленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц назвал важным то, что у лидеров ЕС будет возможность пообщаться с Зеленским, который планирует на саммите представить свой "План победы".

"Я сам делал это очень активно и неоднократно в течение последних недель и месяцев, я очень часто встречался с ним (Владимиром Зеленским - ред.). Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится", - пояснил Шольц.

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Он отметил, что самое важное сейчас - это то, что "мы организовываем солидарность и говорим о том, что возможно" в поддержке Украины.

И основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у нас были средства, которые позволят Украине защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы для обсуждения, вы знаете, какие решения я принял, и это не изменится", - подчеркнул Шольц.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

Украина уже несколько месяцев пытается убедить Германию передать крылатые ракеты Taurus, однако Шольц однократно заявлял, что он категорически против.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданам Германии мало объясняли необходимость помощи Украине, - Шольц

Автор: 

Германия (7063) Шольц Олаф (912) План победы (85)


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Топ комментарии
+10
Шольц : российские солдаты, участвующие в войне против Украины - жертвы политики путина. Ну вот уже и мрази уничтожающие целые города, стали жертвами.
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17.10.2024 12:22
+9
Якщо ЕрЗе не здатен умовити Шольца, Байдена, Макрона, та й будь-яких інших керівників країн НАТО на постачання нам далекобійної зброї, БК до неї, та дозволів бити вглиб касапських боліт - то нафіга нам потрібен отой ерзешний ОП?
То нафіга такі побажання ЕрЗе записує в тому ?
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17.10.2024 11:58
+7
На Шольца у кацапов есть компромат, поэтому тот и уперся. Новый канцлер вполне может позволить атаковать кацпастан.
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17.10.2024 12:04
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Шольца хер вболтаєш - стара закалка
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17.10.2024 11:53 Ответить
На Шольца у кацапов есть компромат, поэтому тот и уперся. Новый канцлер вполне может позволить атаковать кацпастан.
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17.10.2024 12:04 Ответить
Ще рік - продержимся?
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17.10.2024 12:05 Ответить
руZZкого Агента шольца переоберуть в наступному році...

а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
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17.10.2024 15:03 Ответить
Ну якщо ні - то ні . Просто відновлюємо ядерну зброю.
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17.10.2024 21:01 Ответить
"...ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться" - гарно послав, чітко
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17.10.2024 11:53 Ответить
потужно
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17.10.2024 12:59 Ответить
Об Шольца витерли ноги вже всі кому не облом було.
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17.10.2024 11:54 Ответить
сміливий і ще сміливіший
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17.10.2024 11:58 Ответить
Якщо ЕрЗе не здатен умовити Шольца, Байдена, Макрона, та й будь-яких інших керівників країн НАТО на постачання нам далекобійної зброї, БК до неї, та дозволів бити вглиб касапських боліт - то нафіга нам потрібен отой ерзешний ОП?
То нафіга такі побажання ЕрЗе записує в тому ?
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17.10.2024 11:58 Ответить
Щоб потім сказати, ну ось бачите, я зробив все що міг. І будуть робити, що захочуть. Захочуть, будуть миритися з росією, захоче, буду воювати ще кілька років і красти і красти.
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17.10.2024 12:07 Ответить
"І будуть робити, що захочуть" захоче росія"
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17.10.2024 12:55 Ответить
все йде по-плану....по-оманському плану.....
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17.10.2024 15:04 Ответить
Ну, це план, але не перемоги.
Це Єрмак і Зеленьський собі виписали індульгєнцію і її оприлюднили.
Коли буде хвиля невдоволення капітуляцією, Єрмак витягне листочок і зебілам межи очі - " ось бачите, союзники такий гарний план відмовилися виконувати"..
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17.10.2024 12:14 Ответить
Якщо ти проінформований про цей план, то що в ньому не так? Чому він вигодний виключно Єрмаку та Зеленському, а не в цілому державі Україна? Чи це виключно
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17.10.2024 14:24 Ответить
Ой ти бізі- бузі,чому це дірка від бублика несмачна ?
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17.10.2024 14:41 Ответить
Начнем с того что это вообще не план.
Это набор капитанских фактов.
"План победы в боксерском поединке": п.1. Стать сильнее; п.2. Бить соперника; п.3: Ждать пока он рухнет в нокаут.

Вот примерно это написал укурыш в своем "плане".

Эта дичь не выгодна, или невыгодна. Она просто бесполезна.

А по сути является переносом ответственности за поражение с себя на других. Вот за это его критикуют, этот "план".
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17.10.2024 15:08 Ответить
От і настав час назвати Шольца сосискою - це найголовніший аргумент наших дипломатів в Німеччині....
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17.10.2024 11:59 Ответить
Ну а нащо сподівався "найвеличніший" ? замість того що б визнати допущені помилки і намагатись їх вирішити ,в нього всі вині окрім його самого ,вступ у НАТО неодміно, забуваючи що б навіт як би склалось все благополучно ,то є ще є процедура ,парламети 32 країн мають підтримати це ,хтось вірить що Угорщина підтримає ?навіть благополучній Швеції знадобилось два роки.
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17.10.2024 12:05 Ответить
Шольц продовжує ''валятишольца''
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17.10.2024 12:06 Ответить
І Шольц не єдиний з тих, хто не погоджується з ЕрЗе. Ось що говорить наш найвірніший союзник президент Литви Гітанас Науседа.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3917098-u-plani-peremogi-e-punkti-sodo-akih-kraini-es-rokami-ne-mogli-dosagti-konsensusu-nauseda.html У Плані перемоги ЕрЗе є пункти, щодо яких країни ЄС та НАТО роками не можуть досягти консенсусу - заявив президент Литви Гітанас Науседа перед засіданням Євроради у Брюсселі.
І далі конкретизував, що сумніви і розʼєднаність в ЄС+НАТО щодо підтримки ключових пунктів Плану перемоги Зеленського можуть лише посилити ***** і призвести до ескалації ситуації на фронті.
У контексті проблеми вступу України в НАТО країни-члени не змогли досягти консенсусу ані під час Вільнюського, ані під час Вашингтонського самітів Альянсу. «Дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, бо інакше це рішення отримати неможливо», - зауважив Науседа.
За його словами, країни ЄС+НАТО також не в змозі дійти згоди і щодо другого пункту Плану Зеленського - надання дозволу на завдання ударів по військових об'єктах на території Росії. «Знову ж таки ми не в змозі ухвалити рішення і дозволити їм здійснити, фактично, оборонну операцію, тому що завдання точкових ударів не означає нападу на касапів. Це означає зменшення потужностей для нападу з боку Росії, зменшення наступального потенціалу касапів», - підкреслив Науседа.
Президент Литви нагадав, що третій пункт Плану Зеленського стосується надання Україні деяких дуже конкретних типів озброєння, зокрема ракет великої дальності. Він наголосив, що і в цьому питанні західні союзники вагаються.
«Тому, в цьому плані, власне, немає нічого нового…Йдеться лише про нашу готовність і нашу відданість підтримати Україну. І було б великою помилкою думати, що наші сумніви є найкращим способом на деескалацію. Думаю, що якраз навпаки: наша нерішучість є найкращим шляхом до ескалації»,- наголосив Науседа.
На його переконання, якби країни Заходу підтримали Україну і вона була б більш успішною на полі бою, тоді це змусило б ***** негайно сісти за стіл переговорів. На його переконання, нинішня ситуація переконує *****, що він перемагає і лаптєстан має сильніші позиції.
Науседа зроби висновок, що країни ЄС+НАТО мають бути обʼєднаними, оскільки в іншому випадку світові автократичні сили перемагатимуть.
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17.10.2024 12:12 Ответить
Шольц ще хоче аби вже ромія відновила Бухенвальд для всіх хто не любить рашку?
А вона цілком на це здатна!
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17.10.2024 12:20 Ответить
Шольц : российские солдаты, участвующие в войне против Украины - жертвы политики путина. Ну вот уже и мрази уничтожающие целые города, стали жертвами.
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17.10.2024 12:22 Ответить
Шольц вступил в СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1 Международного союза социалистической молодёжи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров».
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17.10.2024 21:48 Ответить
Ні Шольц, ні інший Канцлер свою точку зору на рахунок бити у глибину кацапосмердючої території не змінить. Який сенс піднімати цю тему знову і знову? - рит.
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17.10.2024 18:01 Ответить
Але все ж залишається питання, чому неможна повторити ірано-кацапський фокус з шахедами-геранями? Взяти ті Тауруси і перефарбувати їх в паляниці, лелеки, верби, назва не принципова, кому яка більш подобається...
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17.10.2024 18:05 Ответить
План перемоги , план перемоги , а що, про план відбудови вже забули , на нього грошей не дають?
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17.10.2024 21:26 Ответить
Можете засунуть свою солидарность себе в задницу, а нам нужно оружие!!!
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17.10.2024 21:27 Ответить
Шольц імпотент , нічого з ним балакати.
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18.10.2024 06:25 Ответить
Цитата: ""Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (Володимиром Зеленським - ред.). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", - пояснив Шольц."
Що в переводі з дипломатичної мови, да засунь Вєнька свій план собі в дупу і поглибше.
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18.10.2024 08:34 Ответить
 
 