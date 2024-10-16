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Новости Война
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Шольц о переговорах с РФ: Кроме поддержки Украины, нужно гарантировать, что война не будет продолжаться вечно

Шольц прокоментував можливість перемовин з Путіним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы гарантировать, что война РФ против Украины не продлится вечно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zeit.

"Кроме явной поддержки Украины, мы также должны сделать все возможное, чтобы выяснить, как мы можем гарантировать, что эта война не продлится вечно", - сказал он.

Канцлер также заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии и ее союзников. По словам канцлера, союзники Украины должны "послать четкий сигнал, на который Украина может положиться, и дать четкий сигнал, который российский президент не сможет игнорировать".

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

В последний раз Шольц говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года.

16 октября 2024 года Шольц подтвердил, что готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Киев решит начать с РФ переговоры относительно завершения войны, то сделает это с позиции силы, - Рютте

Автор: 

россия (96086) Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1143)


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Топ комментарии
+6
Так передай Таурусы и война быстро закончится.
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16.10.2024 17:27
+5
Війна тривати поки існуватиме росія.
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16.10.2024 17:35
+4
Велика шафа гучно падає!
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16.10.2024 17:40
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Так це легко. Є два шляхи: 1. Знищити росію 2. Знищити Україну.
Знищити росію не вдасться, тому що вона велика і ядрьоная, отже...
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16.10.2024 17:26 Ответить
Велика шафа гучно падає!
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16.10.2024 17:40 Ответить
В'єтнам щось не заморочувався з цього приводу, коли ****** Штати. То чому Україна має заморочуватися?
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16.10.2024 21:21 Ответить
За В'єтнамом СРСР повноцінно стояв.
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17.10.2024 10:26 Ответить
Взагалі-то ні, бо допомагати він став лише через рік після вторгнення, а до цього часу в'єтнамці вели партизанську війну.
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18.10.2024 19:56 Ответить
Так передай Таурусы и война быстро закончится.
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16.10.2024 17:27 Ответить
тауруси швидко закінчать війну? це щось новеньке)
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16.10.2024 18:57 Ответить
Можливо це такий спосіб показати остаточно русолюбам у самій Німеччині, що російський лідер недоговороздатний.
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16.10.2024 17:29 Ответить
Тим, що кажуть про переговори. Путін все одно не йде на перемовини, бо надіється і так виграти.
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16.10.2024 17:32 Ответить
Русолюби побачать і почують те, що скаже путін. І повірте він знайде 101 причину, що винний у продовженні війни(як у її розв'язанні) будь хто але не росія.
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16.10.2024 17:34 Ответить
Війна тривати поки існуватиме росія.
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16.10.2024 17:35 Ответить
"Крім явної підтримки України, ми також маємо зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо гарантувати, що ця війна не триватиме вічно"
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16.10.2024 17:36 Ответить
Олафе, гарантувати це можна тільки розділивши помийку на мінімум 5..10 незалежних країн, у яких не свербітиме вєлічіє.

Правда, для цього треба перестати шольцити, і -- для початку! -- перестати називати йхлау "president'ом" -- "вибори" його були нелегітимні.

(p.s. Натомість Шольц дзвонити зібрався.)
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16.10.2024 17:41 Ответить
Переклад - нам тут Афганістан під боком не потрібен, закругляйтеся!
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16.10.2024 17:49 Ответить
Війна триває вже 400 років ...
припинялася вона тільки на періоди тоді коли підступна московія заспівувавала, зачаровувала , задурювала , нас одночасно засилаючи в наш вулик своїх метастаз

але у нас на жаль немає лідера тому глибинність , складність і споконвічність нашої боротьби нікому зараз донести цивілізованому світу
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16.10.2024 18:11 Ответить
Аж цікаво побачити, як ці ґарантії могли б виглядати в юридичному оформленні…
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16.10.2024 18:20 Ответить
Лучше бы молчал этот Штольц - сошел бы за умного...
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16.10.2024 18:47 Ответить
Шо небуть меле і нічого конкретно. А ні. Конкретно є про Тауруси - не дам Мацкву дамбіть.
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16.10.2024 19:06 Ответить
меркель номер 2
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16.10.2024 19:29 Ответить
Розкажи це Палестинi та Iзраiлю, дурбецело. Чому-ж ви пiдтримуете вiчну вiйну, iлi ета другое?!!
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16.10.2024 21:22 Ответить
 
 