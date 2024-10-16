Шольц о переговорах с РФ: Кроме поддержки Украины, нужно гарантировать, что война не будет продолжаться вечно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы гарантировать, что война РФ против Украины не продлится вечно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zeit.

"Кроме явной поддержки Украины, мы также должны сделать все возможное, чтобы выяснить, как мы можем гарантировать, что эта война не продлится вечно", - сказал он.

Канцлер также заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии и ее союзников. По словам канцлера, союзники Украины должны "послать четкий сигнал, на который Украина может положиться, и дать четкий сигнал, который российский президент не сможет игнорировать".

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

В последний раз Шольц говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года.

16 октября 2024 года Шольц подтвердил, что готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине.

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