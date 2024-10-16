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Новини Війна
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Шольц про переговори з РФ: Крім підтримки України, треба гарантувати, що війна не триватиме вічно

Шольц прокоментував можливість перемовин з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність зробити все можливе, щоб гарантувати, що війна РФ проти України не триватиме вічно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zeit.

"Крім явної підтримки України, ми також маємо зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо гарантувати, що ця війна не триватиме вічно", - сказав він.

Канцлер також запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини та її союзників. За словами канцлера, союзники України мають "послати чіткий сигнал, на який Україна може покластися, і дати чіткий сигнал, який російський президент не зможе ігнорувати".

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Востаннє Шольц говорив з Путіним телефоном в грудні 2022 року.

16 жовтня 2024 року Шольц підтвердив, що готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні.

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Автор: 

росія (65949) Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+6
Так передай Таурусы и война быстро закончится.
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16.10.2024 17:27
+5
Війна тривати поки існуватиме росія.
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16.10.2024 17:35
+4
Велика шафа гучно падає!
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16.10.2024 17:40
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Так це легко. Є два шляхи: 1. Знищити росію 2. Знищити Україну.
Знищити росію не вдасться, тому що вона велика і ядрьоная, отже...
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16.10.2024 17:26 Відповісти
Велика шафа гучно падає!
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16.10.2024 17:40 Відповісти
В'єтнам щось не заморочувався з цього приводу, коли ****** Штати. То чому Україна має заморочуватися?
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16.10.2024 21:21 Відповісти
За В'єтнамом СРСР повноцінно стояв.
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17.10.2024 10:26 Відповісти
Взагалі-то ні, бо допомагати він став лише через рік після вторгнення, а до цього часу в'єтнамці вели партизанську війну.
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18.10.2024 19:56 Відповісти
Так передай Таурусы и война быстро закончится.
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16.10.2024 17:27 Відповісти
тауруси швидко закінчать війну? це щось новеньке)
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16.10.2024 18:57 Відповісти
Можливо це такий спосіб показати остаточно русолюбам у самій Німеччині, що російський лідер недоговороздатний.
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16.10.2024 17:29 Відповісти
Тим, що кажуть про переговори. Путін все одно не йде на перемовини, бо надіється і так виграти.
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16.10.2024 17:32 Відповісти
Русолюби побачать і почують те, що скаже путін. І повірте він знайде 101 причину, що винний у продовженні війни(як у її розв'язанні) будь хто але не росія.
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16.10.2024 17:34 Відповісти
Війна тривати поки існуватиме росія.
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16.10.2024 17:35 Відповісти
"Крім явної підтримки України, ми також маємо зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо гарантувати, що ця війна не триватиме вічно"
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16.10.2024 17:36 Відповісти
Олафе, гарантувати це можна тільки розділивши помийку на мінімум 5..10 незалежних країн, у яких не свербітиме вєлічіє.

Правда, для цього треба перестати шольцити, і -- для початку! -- перестати називати йхлау "president'ом" -- "вибори" його були нелегітимні.

(p.s. Натомість Шольц дзвонити зібрався.)
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16.10.2024 17:41 Відповісти
Переклад - нам тут Афганістан під боком не потрібен, закругляйтеся!
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16.10.2024 17:49 Відповісти
Війна триває вже 400 років ...
припинялася вона тільки на періоди тоді коли підступна московія заспівувавала, зачаровувала , задурювала , нас одночасно засилаючи в наш вулик своїх метастаз

але у нас на жаль немає лідера тому глибинність , складність і споконвічність нашої боротьби нікому зараз донести цивілізованому світу
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16.10.2024 18:11 Відповісти
Аж цікаво побачити, як ці ґарантії могли б виглядати в юридичному оформленні…
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16.10.2024 18:20 Відповісти
Лучше бы молчал этот Штольц - сошел бы за умного...
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16.10.2024 18:47 Відповісти
Шо небуть меле і нічого конкретно. А ні. Конкретно є про Тауруси - не дам Мацкву дамбіть.
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16.10.2024 19:06 Відповісти
меркель номер 2
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16.10.2024 19:29 Відповісти
Розкажи це Палестинi та Iзраiлю, дурбецело. Чому-ж ви пiдтримуете вiчну вiйну, iлi ета другое?!!
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16.10.2024 21:22 Відповісти
 
 