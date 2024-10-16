Шольц про переговори з РФ: Крім підтримки України, треба гарантувати, що війна не триватиме вічно
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність зробити все можливе, щоб гарантувати, що війна РФ проти України не триватиме вічно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zeit.
"Крім явної підтримки України, ми також маємо зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо гарантувати, що ця війна не триватиме вічно", - сказав він.
Канцлер також запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини та її союзників. За словами канцлера, союзники України мають "послати чіткий сигнал, на який Україна може покластися, і дати чіткий сигнал, який російський президент не зможе ігнорувати".
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Востаннє Шольц говорив з Путіним телефоном в грудні 2022 року.
16 жовтня 2024 року Шольц підтвердив, що готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні.
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"Крім явноїпідтримки України, ми також маємо зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо гарантувати, що ця війнане триватиме вічно"
Правда, для цього треба перестати шольцити, і -- для початку! -- перестати називати йхлау "president'ом" -- "вибори" його були нелегітимні.
(p.s. Натомість Шольц дзвонити зібрався.)
припинялася вона тільки на періоди тоді коли підступна московія заспівувавала, зачаровувала , задурювала , нас одночасно засилаючи в наш вулик своїх метастаз
але у нас на жаль немає лідера тому глибинність , складність і споконвічність нашої боротьби нікому зараз донести цивілізованому світу