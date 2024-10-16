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Шольц заявив, що готовий поговорити з Путіним про мир в Україні

Шольц каже, що готовий поговорити з Путіним про війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні. Однак чіткі принципи зберігаються.

Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rheinische Post.

Говорячи про війну в Україні, канцлер згадав про згоду України на участь Росії у наступному Саміті миру.

"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так", - зазначив Шольц.

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Канцлер Німеччини наголосив, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не буде жодних рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Шольц також зазначив, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".

"Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі", - додав Шольц.

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Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Востаннє Шольц говорив з Путіним телефоном в грудні 2022 року.

Автор: 

путін володимир (24095) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+6
Шольц їде до Пукіна з таємними доповненнями до Плана Перемоги, які не озвучили українцям?...
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16.10.2024 15:49
+6
Шольц нікуди не їде бо }{уйло впевнений що може перемогти через страусячу політику Заходу.
Тому його заява нічим не важливіша за клоунський план перемоги від зебіла
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16.10.2024 15:59
+3
сцикло, де тауруси?
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16.10.2024 16:13
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Шольц їде до Пукіна з таємними доповненнями до Плана Перемоги, які не озвучили українцям?...
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16.10.2024 15:49 Відповісти
Схоже на те
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16.10.2024 15:52 Відповісти
Ні, це хитрий хутьло, хоче знайти аргументи для Шольца...
Треба їхати першими і попереджувати щоб не повівся..
Але в нас хіба ще лишились якісь справжні дипломати?...
Хоче всі будуть орієнтуванись на нового преза США, бо то вже незабаром...
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16.10.2024 16:31 Відповісти
А він їде? Мова йшла тільки пто телефонну розмову здається. Чи щось змінилось?
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16.10.2024 18:59 Відповісти
З формулою Штайнмайєра-Шольца.
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16.10.2024 19:08 Відповісти
А куда пропал сам Вальтер фон Штангенцыркуль
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17.10.2024 10:32 Відповісти
Питання чи путін захоче з Шольцом про це говорити
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16.10.2024 15:58 Відповісти
Шольц нікуди не їде бо }{уйло впевнений що може перемогти через страусячу політику Заходу.
Тому його заява нічим не важливіша за клоунський план перемоги від зебіла
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16.10.2024 15:59 Відповісти
Шольц вивчив чарівне слово
"паляниця"
та запропонує хвуйлу його сказати
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16.10.2024 16:06 Відповісти
А якщо х%йло піде в "атказ" - "таурусом" їbане?
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16.10.2024 16:09 Відповісти
сцикло, де тауруси?
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16.10.2024 16:13 Відповісти
Секс по телефону не допомага?
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16.10.2024 16:17 Відповісти
Ну-ну. Поговори.
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16.10.2024 16:17 Відповісти
придурок. дойче швайн.
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16.10.2024 16:17 Відповісти
Дядє мальчіков в трусіках жалко? Да дядя тоді хвашистіш!

Шольц також зазначив, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".
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16.10.2024 16:18 Відповісти
Дядє українців жалко. Шкода, що самим українцям на себе *******.
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17.10.2024 10:29 Відповісти
Це як говорити із педофілом про права дітей.
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16.10.2024 16:30 Відповісти
Говорить с ****** про мир ето как поговорить с раковой опухолью о здоровье
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16.10.2024 17:00 Відповісти
Шольц заявив, що готовий поговорити з Путіним про мир в Україні...и много бла-бла-бла...
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Путин заявил, что разговаривать с Шольцем не будет.
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16.10.2024 17:27 Відповісти
Щульц --хворий! Яку назву має ця хвороба?
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16.10.2024 18:07 Відповісти
з ким розмовляти? він порушить будь які домовленності, це історичний факт
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16.10.2024 20:30 Відповісти
Один лідор вже заглядав в очі і домовлявся посередині. "Не тратьте куме сили......"
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16.10.2024 20:45 Відповісти
Шольц також нічого не зробив для німецької арміі
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16.10.2024 21:44 Відповісти
П*дар гамбурський хоче за спиною Українців здати нас людожерам...Зе з Єрмаком зробили все щоб була добра почва для таких переговорів без участі України...пох*оили все що можна і здають территорії щоденно
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17.10.2024 01:03 Відповісти
Сцикло та Імпотент, ганчірка для полу....
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17.10.2024 06:57 Відповісти
Шольц як був олухом-так ним і остався.
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17.10.2024 12:00 Відповісти
Хай їде разом із ЗЄ заглядувати Путіну "в глаз" або в якесь інше місце
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17.10.2024 12:11 Відповісти
Ну, ну, поговори.
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17.10.2024 12:45 Відповісти
Про що вівця може розмовляти з вовком?
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17.10.2024 12:55 Відповісти
 
 