Шольц заявив, що готовий поговорити з Путіним про мир в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні. Однак чіткі принципи зберігаються.
Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rheinische Post.
Говорячи про війну в Україні, канцлер згадав про згоду України на участь Росії у наступному Саміті миру.
"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так", - зазначив Шольц.
Канцлер Німеччини наголосив, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не буде жодних рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.
Шольц також зазначив, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".
"Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі", - додав Шольц.
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Востаннє Шольц говорив з Путіним телефоном в грудні 2022 року.
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Треба їхати першими і попереджувати щоб не повівся..
Але в нас хіба ще лишились якісь справжні дипломати?...
Хоче всі будуть орієнтуванись на нового преза США, бо то вже незабаром...
Тому його заява нічим не важливіша за клоунський план перемоги від зебіла
"паляниця"
та запропонує хвуйлу його сказати
Шольц також зазначив, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".
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Путин заявил, что разговаривать с Шольцем не будет.