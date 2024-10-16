Шольц заявив, що готовий поговорити з Путіним про мир в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні. Однак чіткі принципи зберігаються.

Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rheinische Post.

Говорячи про війну в Україні, канцлер згадав про згоду України на участь Росії у наступному Саміті миру.

"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так", - зазначив Шольц.

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Канцлер Німеччини наголосив, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не буде жодних рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Шольц також зазначив, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".

"Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі", - додав Шольц.

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Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Востаннє Шольц говорив з Путіним телефоном в грудні 2022 року.