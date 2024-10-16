Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным о мире в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Однако четкие принципы сохраняются.

Об этом Шольц сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rheinische Post.

Говоря о войне в Украине, канцлер упомянул о согласии Украины на участие России в следующем Саммите мира.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - отметил Шольц.

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Канцлер Германии подчеркнул, что при этом придерживается четких принципов - никогда не будет никаких решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Шольц также отметил, что бесчисленное количество российских солдат ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе", - добавил Шольц.

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Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Последний раз Шольц говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года.