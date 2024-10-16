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Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным о мире в Украине

Шольц каже, що готовий поговорити з Путіним про війну в Україні

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Однако четкие принципы сохраняются.

Об этом Шольц сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rheinische Post.

Говоря о войне в Украине, канцлер упомянул о согласии Украины на участие России в следующем Саммите мира.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - отметил Шольц.

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Канцлер Германии подчеркнул, что при этом придерживается четких принципов - никогда не будет никаких решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Шольц также отметил, что бесчисленное количество российских солдат ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе", - добавил Шольц.

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Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Последний раз Шольц говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года.

Автор: 

путин владимир (31529) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+6
Шольц їде до Пукіна з таємними доповненнями до Плана Перемоги, які не озвучили українцям?...
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16.10.2024 15:49
+6
Шольц нікуди не їде бо }{уйло впевнений що може перемогти через страусячу політику Заходу.
Тому його заява нічим не важливіша за клоунський план перемоги від зебіла
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16.10.2024 15:59
+3
сцикло, де тауруси?
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16.10.2024 16:13
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Шольц їде до Пукіна з таємними доповненнями до Плана Перемоги, які не озвучили українцям?...
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16.10.2024 15:49 Ответить
Схоже на те
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16.10.2024 15:52 Ответить
Ні, це хитрий хутьло, хоче знайти аргументи для Шольца...
Треба їхати першими і попереджувати щоб не повівся..
Але в нас хіба ще лишились якісь справжні дипломати?...
Хоче всі будуть орієнтуванись на нового преза США, бо то вже незабаром...
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16.10.2024 16:31 Ответить
А він їде? Мова йшла тільки пто телефонну розмову здається. Чи щось змінилось?
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16.10.2024 18:59 Ответить
З формулою Штайнмайєра-Шольца.
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16.10.2024 19:08 Ответить
А куда пропал сам Вальтер фон Штангенцыркуль
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17.10.2024 10:32 Ответить
Питання чи путін захоче з Шольцом про це говорити
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16.10.2024 15:58 Ответить
Шольц нікуди не їде бо }{уйло впевнений що може перемогти через страусячу політику Заходу.
Тому його заява нічим не важливіша за клоунський план перемоги від зебіла
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16.10.2024 15:59 Ответить
Шольц вивчив чарівне слово
"паляниця"
та запропонує хвуйлу його сказати
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16.10.2024 16:06 Ответить
А якщо х%йло піде в "атказ" - "таурусом" їbане?
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16.10.2024 16:09 Ответить
сцикло, де тауруси?
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16.10.2024 16:13 Ответить
Секс по телефону не допомага?
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16.10.2024 16:17 Ответить
Ну-ну. Поговори.
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16.10.2024 16:17 Ответить
придурок. дойче швайн.
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16.10.2024 16:17 Ответить
Дядє мальчіков в трусіках жалко? Да дядя тоді хвашистіш!

Шольц також зазначив, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".
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16.10.2024 16:18 Ответить
Дядє українців жалко. Шкода, що самим українцям на себе *******.
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17.10.2024 10:29 Ответить
Це як говорити із педофілом про права дітей.
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16.10.2024 16:30 Ответить
Говорить с ****** про мир ето как поговорить с раковой опухолью о здоровье
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16.10.2024 17:00 Ответить
Шольц заявив, що готовий поговорити з Путіним про мир в Україні...и много бла-бла-бла...
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Путин заявил, что разговаривать с Шольцем не будет.
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16.10.2024 17:27 Ответить
Щульц --хворий! Яку назву має ця хвороба?
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16.10.2024 18:07 Ответить
з ким розмовляти? він порушить будь які домовленності, це історичний факт
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16.10.2024 20:30 Ответить
Один лідор вже заглядав в очі і домовлявся посередині. "Не тратьте куме сили......"
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16.10.2024 20:45 Ответить
Шольц також нічого не зробив для німецької арміі
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16.10.2024 21:44 Ответить
П*дар гамбурський хоче за спиною Українців здати нас людожерам...Зе з Єрмаком зробили все щоб була добра почва для таких переговорів без участі України...пох*оили все що можна і здають территорії щоденно
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17.10.2024 01:03 Ответить
Сцикло та Імпотент, ганчірка для полу....
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17.10.2024 06:57 Ответить
Шольц як був олухом-так ним і остався.
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17.10.2024 12:00 Ответить
Хай їде разом із ЗЄ заглядувати Путіну "в глаз" або в якесь інше місце
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17.10.2024 12:11 Ответить
Ну, ну, поговори.
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17.10.2024 12:45 Ответить
Про що вівця може розмовляти з вовком?
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17.10.2024 12:55 Ответить
 
 