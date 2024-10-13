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Песков заявил, что Путин готов разговаривать с Шольцом

Пєсков каже, що нібито Путін готовий до переговорів із Шольцом

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы "по-прежнему открыт к переговорам" с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом он сказал российскому агентству "Интерфакс", передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Так Песков отреагировал на заявление министра иностранных дел ФРГ Аннелены Бербок, которая накануне сказала, что диктатор РФ Путин отказывается говорить с канцлером Шольцом по телефону.

"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", - сказал пресс-секретарь главы Кремля.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Последний раз Шольц говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года.

Читайте также: Мы не ослабим поддержку Украины. Это четкий сигнал Путину, – Шольц

Автор: 

Песков Дмитрий (1927) путин владимир (31519) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+16
З терористом і кровопийцею немає про що говорити ,
так як цьому виродку потрібна допомога від психіатрів ,
але ху@лу вже нічого не допоможе ,
тільки фізичне знищення 😡
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13.10.2024 17:59
+15
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію( до 2025 року) із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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13.10.2024 19:24
+13
Василич или пародист говорить будут?
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13.10.2024 17:54
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Василич или пародист говорить будут?
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13.10.2024 17:54 Ответить
Олаф!! А-сі-сяй !!))
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13.10.2024 18:34 Ответить
шольц уже готовий лизати пуйлу
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13.10.2024 17:55 Ответить
З терористом і кровопийцею немає про що говорити ,
так як цьому виродку потрібна допомога від психіатрів ,
але ху@лу вже нічого не допоможе ,
тільки фізичне знищення 😡
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13.10.2024 17:59 Ответить
Але будут. Тому що цей терорист ще й керує величезною державною з ядерною зброєю.
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13.10.2024 19:27 Ответить
Видно нову ляльку путлера зробили
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13.10.2024 18:02 Ответить
раніше був неготовий, бо німецьку прискорено вчив. як-не-як третя версія ще тупіша за перші дві
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13.10.2024 19:45 Ответить
Скаже ***** те саме , що і завжди - і результату не буде ніякого , але ж "діалог" відбувся !
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13.10.2024 18:08 Ответить
Если это и так, то Шольц явно в мацкву не приедет. Остается один вопрос: на чем путлер повезет свой длинный стол?
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13.10.2024 18:09 Ответить
Нігуя собі! - як кацапи себе високо несуть - дали добро Шольцу поговорити
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13.10.2024 18:10 Ответить
Краще б був просто готовий, "********** озєро" зачекалося.
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13.10.2024 18:14 Ответить
О, йоржика з дирки сортира витягнули.
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13.10.2024 18:15 Ответить
Ага) Тоді телефон не мав заряду)
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13.10.2024 18:24 Ответить
"Стосується тільки Путіна": Зеленський і РНБО не забороняли переговори з Росією, - Єрмак (відео)
https://focus.ua/uk/ukraine/672916-stosuyetsya-tilki-putina-zelenskiy-i-rnbo-ne-zaboronyali-peregovori-z-rosiyeyu-yermak-video
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13.10.2024 18:36 Ответить
Чмирьок зелений в кабінеті Єрмака ******** здачу України
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13.10.2024 18:44 Ответить
https://haqqin.az/news/330014
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13.10.2024 19:09 Ответить
Типо, как Юля с газом подмахнула по цене больше евросоюзовской.
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13.10.2024 19:13 Ответить
- і хіхікала ...
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13.10.2024 19:16 Ответить
Ну да, люди не дадут соврать... ХодЮть слухи, шо баб Юльку будут пропихивать во второй тур. цэ пан Ваня опять перевзуеться? Але ж бо, все вирiшено за них: Залужний - наш президент.
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13.10.2024 19:20 Ответить
Ти хоч руку міняй. Бо станеш фізіологічно несиметричним
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13.10.2024 19:22 Ответить
"Хіхікала" - це фігня. От підбори...
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13.10.2024 19:26 Ответить
Тiпо, вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну?
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13.10.2024 19:29 Ответить
Гнида заперечує право жінок бути привабливами. Гнидам - волю!!!
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13.10.2024 19:33 Ответить
пуйло на ту привабливість, аби совісна була. тобі самому не противно?
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13.10.2024 19:47 Ответить
Вы с дуба грохнулся, наоборот, высокопiдборнi лабутэны - это не есть соблюдение правил по технике безопасности для"хвороi , паралiзованоi тна ноги" Юльки. А если бы она грохнулась со сцены, в лучшем случае была бы калiкою.
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13.10.2024 19:53 Ответить
Ваапше-та , возле каплоухой приваблывостi лабутэно-пiдбори нервно палять в сторонi.
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13.10.2024 20:00 Ответить
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію( до 2025 року) із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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13.10.2024 19:24 Ответить
Одне тільки посилання для продажного троля по газового договору 2009го:
https://laguna.ua/laguna/index.php/blogs/16-dbailyva-pastka-dlia-hazpromu-vid-tymoshenko
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13.10.2024 19:30 Ответить
https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/ Кабальные газовые контракты Тимошенко: 10 лет ...

https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/

https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/
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13.10.2024 19:43 Ответить
Напомним, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» https://prm.ua/tsina-dlya-kozhnoyi-rodini-za-zoloti-gazovi-znizhki-2010-go-ta-2013-rokiv-61-tisyacha-ta-177-tisyach-griven/ Андрей Коболев назвал сумму потерь от газового контракта Тимошенко.
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13.10.2024 19:45 Ответить
Нагадаємо, Андрій Коболєв розповів про https://prm.ua/kobolyev-rozpoviv-pro-zv-yazok-mizh-kabalnimi-gazovimi-kontraktami-timoshenko-ta-pochatkom-rosiyskoyi-agresiyi-proti-********/ зв'язок між кабальними газовими контрактами Тимошенко та початком російської агресії проти України .
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13.10.2024 19:47 Ответить
А як так сталось, що у 2009му році ціна на російський газ в Україні була 230 дол. за тисячу? Мабуть пан троль бреше трохи про збитки для України. Доречі Україна сама-себе забезпечує газом власного видобутку, продажний пан троль
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14.10.2024 06:57 Ответить
А Коболєв не назвав суму "патєрь" від його правління?
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13.10.2024 23:26 Ответить
а ще вона тупо продавала мандати грошовим мішкам, а вони її потім кидали.
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13.10.2024 19:50 Ответить
Тобто Юлька винувата, що її кидали? Був би я куратором ботоферми, я б вигнав такого дебільного троля
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14.10.2024 07:01 Ответить
я так підозрюю, що саме з тобою вона й не розплатилася. от тому ти такий вірний пес у неї - дасть тобі депутатську посаду а зелені пообіцяють більше, то й ти її кинеш. адже політичної ідеї там нема, а за все хороше проти всього поганого всі партії чешуть.
Ваня, навчи її правильно вимовляти слово коаліція. Бо я як почую, то хочеться гаджет розбити - скільки вже років у нас живе, а вимову московську так і не виправила. Хай може хоч пару книжок прочитає. Там Забужко про польові дослідження чи подерев'янського з його матюками Володимира Білінського про Україну-Русь. Шевченка про "гострити сокиру та й заходиться вже будить" краще не треба, бо буде бігати з сокирою як ляшко з вилами перед виборами.
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14.10.2024 14:54 Ответить
Тоьто, з Патрушевим - переговори будь ласка? Іншого від зелені і не чекала.
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13.10.2024 19:24 Ответить
Хоче спілкуватись з Шольцем? Нехай прямує у Німетчину, поспілкується
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13.10.2024 18:40 Ответить
Это идея, чи Шольц пыню заарештував би?
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13.10.2024 19:14 Ответить
А Рамштайн навіщо?
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13.10.2024 19:20 Ответить
отменили
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13.10.2024 19:33 Ответить
"бариня уже лєглі і просять"
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13.10.2024 18:41 Ответить
Хай поговорить.
Підсудний, Ваше останнє слово?
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13.10.2024 18:45 Ответить
Рафік, ні в чьом не вінауат
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13.10.2024 18:47 Ответить
х..ло роздуплилося
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13.10.2024 18:45 Ответить
Жодних пропозицій не було вони сказали.


Просто сказали аби щось сказати у Кремлі.
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13.10.2024 18:50 Ответить
"разговор состоялся по просьбе немецкой стороны" (С) )))) слідкуйте за наступним парашноёршиковим висером ))
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13.10.2024 18:54 Ответить
Шольц, не позорься, краще дай таурус.
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13.10.2024 18:56 Ответить
Да зрозуміло, що готовий - в інтернеті купа відео, де кацапи їдуть в наступ на "нівах", гольфкарах та іншій куйні.
Вже нема в кацапів бмп, бтр, навіть мтлб.
Все іде "по плану"...
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13.10.2024 19:06 Ответить
Скажи це нашим пацанам , на курщині ... оце вони здивуються !
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13.10.2024 19:17 Ответить
Відкритий до переговорів, але за умови "реалій не землі". Берлін віддавай и будемо говорити.
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13.10.2024 19:10 Ответить
Сталин - к Гитлеру, недопалок - к Шольцу. И чьо кремлядь так прогибается перед фрицами?
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13.10.2024 19:16 Ответить
тому, що економіка Німеччини досить потужна і тому уряд країни має вплив на європейську політику. І економіка їх стала такою через відсутність витрат на ядерну зброю та велику армію. На що вказував і трамп. У нас теж армію особливо не фінансували, а озброєння скорочували. але ефект чомусь інший - найбідніша із європейських країн. зате олігархи найбагатші.
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13.10.2024 19:56 Ответить
багатство настає не від економії коштів
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14.10.2024 02:48 Ответить
Невже від мізків?
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14.10.2024 07:21 Ответить
Будуть договаривацца па серединє. Какие земли Германии хочет РФ? Ну что бы эскалации не было. Мирный план же.
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13.10.2024 19:24 Ответить
після того, як шольц сказав,що не дасть більше зброї
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13.10.2024 19:29 Ответить
Не вірте, пуйло заявить що піськов знову якусь пургу несе!
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13.10.2024 19:32 Ответить
Конечно оба могут говорить, по телефону например. Или пусть канцлер едет к пукину. Но Украина здесь не при чём, и другие страны тоже или как там кому. А если и дойдет дело до переговоров, то только двое или делегация и по границе на нейтральной части--- именно так! Больше ни каких минсков, стамбулов, оманов, ******* и прочих писькорванов, а рамштайнов тем более. Мы эту войну проиграли сразу, а кацапня тоже проиграла, только иначе и на долгое своё будущее. В этой войне победителей по классике жанра войны, не вышло ни у кого.
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13.10.2024 19:35 Ответить
І *****?
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13.10.2024 19:53 Ответить
діалог з терористом і вбивцею українського народу, є не що інше, як спроба зробити з нього "важного світового миротворця"
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13.10.2024 20:06 Ответить
А Шольца теж будуть тримати 2 тижні на карантині ? ))) Уявила собі цей дурдом, стало смішно ахаха)))
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13.10.2024 20:22 Ответить
Мене одного коробить від постійного цензорівського Шольцом, а не Шольцем?
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13.10.2024 20:37 Ответить
ти хочеш аби російськомовні редактори цензора відчули свою меншовартість? ай, как нє харашо
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14.10.2024 14:56 Ответить
 
 