Песков заявил, что Путин готов разговаривать с Шольцом
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы "по-прежнему открыт к переговорам" с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом он сказал российскому агентству "Интерфакс", передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Так Песков отреагировал на заявление министра иностранных дел ФРГ Аннелены Бербок, которая накануне сказала, что диктатор РФ Путин отказывается говорить с канцлером Шольцом по телефону.
"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", - сказал пресс-секретарь главы Кремля.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Последний раз Шольц говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года.
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так як цьому виродку потрібна допомога від психіатрів ,
але ху@лу вже нічого не допоможе ,
тільки фізичне знищення 😡
https://focus.ua/uk/ukraine/672916-stosuyetsya-tilki-putina-zelenskiy-i-rnbo-ne-zaboronyali-peregovori-z-rosiyeyu-yermak-video
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію( до 2025 року) із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
https://laguna.ua/laguna/index.php/blogs/16-dbailyva-pastka-dlia-hazpromu-vid-tymoshenko
https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/
https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/
Ваня, навчи її правильно вимовляти слово коаліція. Бо я як почую, то хочеться гаджет розбити - скільки вже років у нас живе, а вимову московську так і не виправила. Хай може хоч пару книжок прочитає. Там Забужко про польові дослідження чи
подерев'янського з його матюкамиВолодимира Білінського про Україну-Русь. Шевченка про "гострити сокиру та й заходиться вже будить" краще не треба, бо буде бігати з сокирою як ляшко з вилами перед виборами.
Підсудний, Ваше останнє слово?
Просто сказали аби щось сказати у Кремлі.
Вже нема в кацапів бмп, бтр, навіть мтлб.
Все іде "по плану"...