Песков заявил, что Путин готов разговаривать с Шольцом

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы "по-прежнему открыт к переговорам" с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом он сказал российскому агентству "Интерфакс", передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Так Песков отреагировал на заявление министра иностранных дел ФРГ Аннелены Бербок, которая накануне сказала, что диктатор РФ Путин отказывается говорить с канцлером Шольцом по телефону.

"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", - сказал пресс-секретарь главы Кремля.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Последний раз Шольц говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года.

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